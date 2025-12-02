Рынок сбережений вырастет на 11% в следующем году

Согласно прогнозам ВТБ, в следующем году объем привлеченных средств увеличится на 11%, превысив отметку в 73 триллиона рублей. Хотя рост ожидается менее интенсивным, чем в текущем году (14,5%), он все равно будет опережать инфляцию. Об этом сообщил Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Основная часть сбережений россиян по-прежнему будет храниться в рублях. Их доля увеличится на 1-2 процентных пункта в течение года, достигнув 95%. Привлекательные ставки по сберегательным продуктам сохраняются и остаются основным фактором, стимулирующим размещение средств на вкладах и накопительных счетах.

В следующем году рынок сбережений продолжит свой рост, хотя и более сдержанными темпами. Эксперты банка ожидают, что рост составит около 11%, однако, этот показатель может меняться в зависимости от планов Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики. Снижение инфляционного давления окажет влияние на ключевую ставку и, соответственно, на ставки по вкладам.

Алексей Охорзин отметил, что высокие ставки являются мощным стимулом, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году эта тенденция продолжится двузначными темпами. Краткосрочные депозиты останутся доминирующими. Одним из ключевых направлений развития станет персонализация и создание индивидуальных предложений.