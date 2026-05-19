Общество

Стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Максимальный рост цены за год пока составляет 76 тысяч рублей

В этом году в вузах Новосибирской области средняя стоимость обучения пока составляет 150415 рублей за год. Редакция Infopro54 помощью сервиса vuzopedia, а также сайтов высших учебных заведений оценила самые дорогие платные программы обучения в вузах Новосибирска. Пока не по всем программам опубликованы цены на обучение и минимальный проходной балл для платников, но в целом расклад прошлого года повторяется.

Самые дорогие программы вузов Новосибирска

На первом месте, как и в прошлом году, ― НГУЭУ. За обучение по программе двойных дипломов «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО)» в вузе нужно будет заплатить от 490 тысяч рублей. За год обучение подорожало на 40 тысяч.

— Стоимость программы «Правовое сопровождение бизнеса на азиатских рынках», реализуемой НГУЭУ и МГИМО совместно, обусловлена прежде всего её форматом и высоким уровнем интенсивности обучения. В течение четырех лет студенты одновременно осваивают два направления подготовки — юриспруденцию и торговое дело — и по итогам получают два равнозначных диплома двух университетов. Значительную часть программы составляет углубленная языковая подготовка: уже с первого курса студенты изучают английский и китайский языки, что требует расширенного учебного плана и дополнительных академических ресурсов. Кроме того, в процессе обучения предусмотрены выезды в Москву для прохождения части образовательных модулей на базе МГИМО, что также является важной составляющей программы. Отдельный акцент сделан на практико-ориентированном подходе. Студенты участвуют в научных конференциях, стажировках, осваивают цифровые компетенции и включаются в академическую среду сразу двух университетов. Таким образом, стоимость обучения формируется не только за счет объема дисциплин, но и благодаря междисциплинарному содержанию, международной направленности и расширенным образовательным возможностям, которые предоставляет программа, — прокомментировали в пресс-службе НГУЭУ в ответ на запрос Infopro54.

На втором месте — НГМУ. За обучение по программе «Стоматология» придется отдать от 449 тысяч, «Лечебное дело» ― от 402 тысяч, «Педиатрия» ― 338 тысяч. На прочие факультеты в вузе платное обучение стоит от 322 тысяч рублей. По сравнению с 2025 годом, образование для стоматологов подорожало на 76 тысяч рублей (рекордный рост по вузам города), на лечфаке ― на 52 тысячи, для педиатров ― на 26 тысяч. Напомним, по итогам кампании 2025 года почти 70% студентов, поступивших в медицинский вуз Новосибирска, были целевиками. На федеральном уровне обсуждается предложение о том, чтобы увеличить бюджетный набор до 100%, а также обязать всех врачей к обязательной отработке в государственной медицине после получения образования.

За 300 тысяч рублей перевалила стоимость обучения на двух программах в НГПУ: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн» — чтобы в 2026 году поступить туда, нужно отдать от 344 тысяч рублей. Первая программа за год подорожала на 38 тысяч, вторая ― на 56 тысяч.

Директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов отмечает, что минимальная стоимость обучения по каждой программе устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации, при этом учебные заведения имеют право повышать ее на процент инфляции или сумму, которая является обоснованной.

— Стоимость обучения на направлениях «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» изначально была более высокой —  это связано с особенностями подготовки специалистов в этих областях, необходимостью приобретения дорогостоящих материалов и оборудования, привлечения высококвалифицированных преподавателей с редкими специализациями — мы ее повышаем как можно меньше. Так, в прошлом году стоимость была 308 тысяч, в этом году — 344 тысячи, — пояснил Вячеслав Еськов в комментарии редакции Infopro54.

Елена Кавалер, начальник Управления профориентации, карьеры и трудоустройства НГПУ добавляет, что в вузе самые дорогие программы в 2026 году — направление «Дизайн», профиль «Графический дизайн» и направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Дизайн ювелирных и кованых изделий», их стоимость — 344 тысячи. На втором месте направление «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение (китайский и английский языки)» — 190 тысяч. В прошлом году обучение по этим программам стоило 308 и 155 тысяч соответственно.

— В среднем в этом году внебюджетное обучение в НГПУ по педагогическим и прочим направлениям подготовки стоит около 160 тысяч в год. Нашим абитуриентам мы рекомендуем в заявлении на поступление указывать и альтернативные программы, где при очень похожих учебных планах стоимость гораздо ниже и больше бюджетных мест. Например, направление «Педагогическое образование», профиль «Дизайн в образовании» — есть бюджетные места, а стоимость внебюджетного обучения — 167 тысяч в год, — говорит Елена Кавалер.

В 2026 году педагогические вузы в России также планируют увеличить набор абитуриентов по целевому приему.

В СГУВТ обучение уже по двум программам стоит более 300 тысяч рублей: за  «Гидротехническое строительство» придется заплатить от 337 тысяч, за программу «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» ― от 328 тысяч. Цена на вторую программу с прошлого года не изменилась.

В НГУАДИ самые дорогие программы — «Дизайн», «Живопись» и «Монументально-декоративное искусство» ― 308 тысяч. «Дизайн» подорожал за год на 32 тысячи.

В Новосибирской государственной консерватории им. Глинки стоимость обучения по пяти программам стартует от 308 тысяч. Годом ранее ― 300 тысяч.

В НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина платное обучение по программе «Дизайн» стоит от 308 тысяч. За год цена выросла на 18 тысяч рублей.

В остальных новосибирских вузах стоимость года обучения пока до 300 тысяч не дотягивает

Так, в НГУ самые дорогие платные программы — «Бизнес-информатика», «Социология» и «Менеджмент» ― от 250 тысяч, «Биология» ― от 242 тысяч. За год они подорожали на 10-15 тысяч рублей.

В НГТУ НЭТИ в топе — «Баллистика и гидроаэродинамика» и «Наноинженерия» ― от 210 тысяч рублей. Рост за год ― 10 тысяч рублей. Напомним, в этом году на 30% бюджетных мест в НГТУ НЭТИ можно будет поступить только с результатами ЕГЭ по физике.

Стоит отметить, что в большинство вузов даже для поступления на платное обучение нужно набрать очень хорошие баллы. В консерваторию минимальный балл — от 379 (на бюджет ― от 373), в НГУАДИ ― 269.  В НГМУ абитуриенты должны набрать от 190 баллов, в НГУ ― от 181 балла.

Напомним, в 2026 году в России выросли минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. По химии и биологии ― на 1 балл по сравнению с 2025/26 учебным годом — с 39 до 40 баллов. По физике ― с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории —  с 36 до 40 баллов,  а по иностранному языку — сразу на 10 баллов —  с 30 до 40.

Самые доступные программы вузов Новосибирска

Самая доступная для платного обучения программа в этом году пока нашлась в  Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (Сибстрин) — «Социология» (от 48,3 тысячи рублей). В 2025 году на первом месте был  Новосибирский государственный аграрный университет (35 тысяч). Напомним, в декабре 2025 аграрный сменил название на Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий. Стоимость обучения по программа сейчас стартует от 60 тысяч рублей.

На втором месте — Сибирский государственный университет водного транспорта, где платное высшее образование можно получить по цене от 51 тысячи рублей («Технология транспортных процессов», «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», «Электроэнергетика и электротехника» и т.д.).

На третьем — Сибирский университет потребительской кооперации,  от 60 тысяч рублей («Психолого-педагогическое образование», «Гостиничное дело», «Технология продукции и организация общественного питания» и «Юриспруденция»)

Минимальный проходной балл на платное обучение в вузы региона, заявленный на площадке сервиса, составляет от 99 баллов.

Напомним, в 2025-2026 году платно в вузах Новосибирска обучались более 52 тысяч студентов. Минимальный средний балл ЕГЭ у платников, даже по важным для экономики специальностям, во многих вузах не доходит до 50 баллов.

В 2026 году в вузах России на 13% сократили количество платных мест. Преимущественно это затронуло негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Ранее редакция сообщала о том, что в топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина. Сфера информационных технологий остается в лидерах у будущих абитуриентов на уровне среднего профессионального образования. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

