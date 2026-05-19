Прибыль Банка Уралсиб за 1 квартал составила 5,8 млрд рублей

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

В число победителей вошёл новосибирец Александр Головня, занявший второе место в категории «Эксперты». Всего в «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России разных возрастов, представителей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — специалисты ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.