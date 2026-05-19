Житель Искитима получил звание «Заслуженный строитель Новосибирской области»

Эту награду присваивают за вклад в строительство, за внедрение новых технологий и материалов, за участие в важных проектах и подготовку молодых кадров

Чтобы получить такое звание, нужно проработать в данной сфере не меньше 15 лет. Наш герой давно преодолел этот рубеж – он трудится в отрасли уже четверть века.

Игорь Запевалов пришел на цементный завод в 2000 году, сразу после окончания Новосибирского монтажного техникума, где получил популярную тогда в Искитиме специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Цех обжига АО «Искитимцемент», куда его приняли учеником слесаря, стал первым местом работы. Молодого специалиста поразило все: масштабы производства, размеры оборудования и, конечно, круг задач, которые нужно решать.

«В первый же день меня поставили под клинкерный транспортер ролик менять. Там грязь, мазут… Думаю, куда я попал! – улыбается Игорь Олегович. – Но работа интересная, с каждым днем становилось все легче, в результате привык».

В учениках новичок пробыл недолго. Получил третий разряд, чуть позже – четвертый, пятый тоже не заставил долго ждать. На протяжении семи лет Игорь Запевалов исправно исполнял обязанности дежурного слесаря. «Мы с Денисом Храбровым в смене были: он машинист, я – слесарь, – рассказывает наш герой. – Коллектив молодой, дружный, производство интересное».

Работая, Игорь параллельно начал обучение по специальности «Экономика и управление на предприятии» в НГТУ. В 2006 году получил диплом, а вместе с ним – предложение перейти мастером в цех «Сырьевой». На новом месте проявил себя как грамотный специалист, справлялся с поставленными задачами четко и в срок. Так продолжалось еще семь лет. В 2014-м перешел в цех «Помол» на место инженера-технолога.

Сегодня он – заместитель начальника цеха. Технология, оборудование, пожарная безопасность – все на нем. График работы – 24/7. Каждый вечер – звонок мастеру, обсуждение полученного задания, контроль его выполнения. Игорь Запевалов уверен, самое важное – правильно поставить задачу перед сотрудником и проследить за ее решением, при необходимости вовремя направить, подсказать, где-то остановить.

«В профессии много тонкостей, – говорит Игорь Олегович, – каждый машинист старается выдержать требуемые технологические параметры, но, бывает, что-то упускает. А я вижу все данные в режиме онлайн благодаря возможностям технологического портала предприятия. Могу в любое время проверить, дать рекомендации и все исправить без ущерба для качества».

При непосредственном участии Игоря Олеговича на предприятии постоянно автоматизируются различные процессы, что снижает расходы и упрощает труд.

«С Игорем Олеговичем легко работать. Он  добрый, уравновешенный и позитивный, всегда приветливый, вежливый, с чувством юмора. В работе – надежен, слово держит, на него можно положиться в любой ситуации, он берет на себя ответственность за решения, – говорит о нем начальник цеха «Помол» Владимир Булышев, – В коллективе его приняли сразу – и ветераны цеха, и ровесники. Сейчас к нему обращаются за советом не только как к руководителю, но и как к мудрому человеку. И он всегда поддержит, поможет решить проблему. Это дорогого стоит!»

Мастер грамотно организует и контролирует работу по наладке и испытаниям технологического оборудования, добивается четкого правильного ведения технологического процесса, высокой производительности, экономии материалов.

«В работе меня вдохновляет понимание значимости моей профессии. Ведь от нашего труда зависит качество готовой продукции, что является  большой ответственностью. А другой большой плюс — дружный коллектив.  Специалисты, мастера и машинисты опытные, четко знают свои обязанности, с ними легко и приятно работать», – подчеркивает он.

За многолетний добросовестный труд его фото дважды было размещено на заводской доске почета – в 2012 и 2017 годах. В 2020-м Игорю Запевалову вручен почетный знак «Отличник качества» программы конкурса «100 лучших товаров России». В 2022 году наш герой отмечен Благодарностью Заксобрания Новосибирской области, а в 2023-м награжден Почетным знаком «За особый вклад в развитие цементной промышленности».

Сегодня он исполняет обязанности начальника цеха в период его отсутствия, успешно справляется с непростыми производственными задачами. Игорь Олегович является примером для молодых специалистов, лично знакомит их с инструкциями, показывает рабочие места, все объясняет и только потом передает «новобранцев» мастерам, чтобы те помогли им влиться в коллектив.

История Игоря Запевалова — пример того, как труд рабочего человека становится важной опорой и для предприятия, и для малой родины. Именно такие люди, преданные своему делу, составляют основу промышленности Новосибирской области и всей страны.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Губернатор распорядился принять меры для улучшения демографической ситуации

Новосибирская область возглавила рейтинг Сибирского федерального округа по рождению первенцев, что побудило региональное правительство рассмотреть расширение мер поддержки для молодых и многодетных семей.

Губернатор Андрей Травников провел совещание, где обсуждались региональные стратегии в области демографии, учитывающие современные вызовы. Заместитель губернатора Константин Хальзов сообщил, что действующая программа включает свыше 20 мероприятий, направленных на поддержку многодетности, репродуктивного здоровья, предоставление различных выплат, доступное дошкольное образование, жилищное обеспечение и медицинское обследование. В 2025 году более 110 тысяч семей получили поддержку на общую сумму 16,3 млрд рублей.

Читать полностью

Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сменился руководитель банка ВТБ. Новым управляющим стал Андрей Беднарский. Он будет отвечать за укрепление связей с крупными предприятиями, повышение эффективности работы отделений и улучшение качества обслуживания клиентов.

В банке уточнили, что прежний управляющий Сергей Никулин покинул организацию для дальнейшей работы вне структуры группы ВТБ. Руководство банка выразило признательность за достигнутые им ключевые показатели в Новосибирской области.

Читать полностью

Педиатры Новосибирска предлагают ввести штрафы за необоснованный вызов врача на дом

Автор: Юлия Данилова

Системные точки напряжения, которые сегодня разрывают первичное звено педиатрии, выявил директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев, проведя в 2026 году опрос более 50 специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения Новосибирской области.

— Этот отчет не «укол в адрес власти», не попытка пожалеть врачей, а дорожная карта, по которой можно решать накопившиеся проблемы. Вложение времени и средств в подобную аналитику позволяет государству получить обратную связь, напрямую конвертируемую в миллиарды сэкономленных рублей, — подчеркнул Митяев в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Читать полностью

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Автор: Юлия Данилова

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Читать полностью

Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за отключением горячей воды

В правительстве Новосибирской области обсудили итоги отопительного сезона и подготовку к следующей зиме. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании дал поручения по контролю за сроками отключения горячей воды и проведением гидравлических испытаний.

Глава региона отметил, что завершать отопительный сезон нужно без спешки, ориентируясь на реальную погоду. Особое внимание он попросил уделить социальным объектам, куда отопление уже вернули после временных похолоданий.

Читать полностью

Адвокат из Новосибирска Ирина Гребнева оценила ограничение исков по приватизации

Автор: Оксана Мочалова

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит предельный десятилетний срок исковой давности по спорам об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в ходе приватизации. По словам управляющего партнёра адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирины Гребневой, документ подготовлен во исполнение позиции Конституционного суда, указавшего на необходимость чётко ограничить временные рамки для оспаривания приватизационных сделок.

— До этого на практике складывалась ситуация, когда срок исковой давности фактически исчислялся с момента прокурорской проверки, а не с момента самой приватизации или выбытия имущества. В результате даже спустя десятилетия добросовестные собственники могли столкнуться с риском изъятия активов, — сообщила Ирина Гребнева редакции Infopro54.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

