Житель Искитима получил звание «Заслуженный строитель Новосибирской области»

Чтобы получить такое звание, нужно проработать в данной сфере не меньше 15 лет. Наш герой давно преодолел этот рубеж – он трудится в отрасли уже четверть века.

Игорь Запевалов пришел на цементный завод в 2000 году, сразу после окончания Новосибирского монтажного техникума, где получил популярную тогда в Искитиме специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

Цех обжига АО «Искитимцемент», куда его приняли учеником слесаря, стал первым местом работы. Молодого специалиста поразило все: масштабы производства, размеры оборудования и, конечно, круг задач, которые нужно решать.

«В первый же день меня поставили под клинкерный транспортер ролик менять. Там грязь, мазут… Думаю, куда я попал! – улыбается Игорь Олегович. – Но работа интересная, с каждым днем становилось все легче, в результате привык».

В учениках новичок пробыл недолго. Получил третий разряд, чуть позже – четвертый, пятый тоже не заставил долго ждать. На протяжении семи лет Игорь Запевалов исправно исполнял обязанности дежурного слесаря. «Мы с Денисом Храбровым в смене были: он машинист, я – слесарь, – рассказывает наш герой. – Коллектив молодой, дружный, производство интересное».

Работая, Игорь параллельно начал обучение по специальности «Экономика и управление на предприятии» в НГТУ. В 2006 году получил диплом, а вместе с ним – предложение перейти мастером в цех «Сырьевой». На новом месте проявил себя как грамотный специалист, справлялся с поставленными задачами четко и в срок. Так продолжалось еще семь лет. В 2014-м перешел в цех «Помол» на место инженера-технолога.

Сегодня он – заместитель начальника цеха. Технология, оборудование, пожарная безопасность – все на нем. График работы – 24/7. Каждый вечер – звонок мастеру, обсуждение полученного задания, контроль его выполнения. Игорь Запевалов уверен, самое важное – правильно поставить задачу перед сотрудником и проследить за ее решением, при необходимости вовремя направить, подсказать, где-то остановить.

«В профессии много тонкостей, – говорит Игорь Олегович, – каждый машинист старается выдержать требуемые технологические параметры, но, бывает, что-то упускает. А я вижу все данные в режиме онлайн благодаря возможностям технологического портала предприятия. Могу в любое время проверить, дать рекомендации и все исправить без ущерба для качества».

При непосредственном участии Игоря Олеговича на предприятии постоянно автоматизируются различные процессы, что снижает расходы и упрощает труд.

«С Игорем Олеговичем легко работать. Он добрый, уравновешенный и позитивный, всегда приветливый, вежливый, с чувством юмора. В работе – надежен, слово держит, на него можно положиться в любой ситуации, он берет на себя ответственность за решения, – говорит о нем начальник цеха «Помол» Владимир Булышев, – В коллективе его приняли сразу – и ветераны цеха, и ровесники. Сейчас к нему обращаются за советом не только как к руководителю, но и как к мудрому человеку. И он всегда поддержит, поможет решить проблему. Это дорогого стоит!»

Мастер грамотно организует и контролирует работу по наладке и испытаниям технологического оборудования, добивается четкого правильного ведения технологического процесса, высокой производительности, экономии материалов.

«В работе меня вдохновляет понимание значимости моей профессии. Ведь от нашего труда зависит качество готовой продукции, что является большой ответственностью. А другой большой плюс — дружный коллектив. Специалисты, мастера и машинисты опытные, четко знают свои обязанности, с ними легко и приятно работать», – подчеркивает он.

За многолетний добросовестный труд его фото дважды было размещено на заводской доске почета – в 2012 и 2017 годах. В 2020-м Игорю Запевалову вручен почетный знак «Отличник качества» программы конкурса «100 лучших товаров России». В 2022 году наш герой отмечен Благодарностью Заксобрания Новосибирской области, а в 2023-м награжден Почетным знаком «За особый вклад в развитие цементной промышленности».

Сегодня он исполняет обязанности начальника цеха в период его отсутствия, успешно справляется с непростыми производственными задачами. Игорь Олегович является примером для молодых специалистов, лично знакомит их с инструкциями, показывает рабочие места, все объясняет и только потом передает «новобранцев» мастерам, чтобы те помогли им влиться в коллектив.

История Игоря Запевалова — пример того, как труд рабочего человека становится важной опорой и для предприятия, и для малой родины. Именно такие люди, преданные своему делу, составляют основу промышленности Новосибирской области и всей страны.