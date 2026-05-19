Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с врожденной деформацией черепа

Сразу после рождения голова у Кирилла была вытянутая, на макушке суженная, в месте, где должен быть родничок, с гребешком – костным наростом. Это и встревожило его родителей. После обследования у ребенка выявили преждевременное сращение черепных костей. Это тяжелая и опасная патология, при ней деформируется голова и страдает растущий мозг, это может привести к умственной отсталости, слепоте и глухоте. В два месяца новосибирские нейрохирурги сделали мальчику операцию: удалили выпирающий участок кости, разъединили сросшиеся кости черепа. Врачи ожидали, что разрезы кости в месте операции зарастут к двум годам. Однако этого не произошло.

— Я обратилась за консультацией в три московские клиники, где лечат детей с такими диагнозами, и все специалисты сошлись во мнении, что сына надо вновь оперировать. В одной из этих больниц сказали, что медлить нельзя, и сразу внесли дату операции в график, — рассказывает мама Кирилла Галина Семидумова.

По словам врачей, у ребенка краниосиностоз – преждевременное сращение швов черепа. Проведенная в младенчестве операция патологию не устранила.

— Деформация черепа нарастает, кроме того, мозг в месте костного дефекта не защищен, и любая травма в этой области может привести к неблагоприятному исходу. Требуется срочная операция – реконструкция костей черепа с использованием титановых пластин. В результате хирургического лечения голова мальчика примет анатомически правильную форму, защитная функция черепа восстановится, — говорит Игорь Глязер, челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 1 308 524 рубля. Семья Кирилла не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Накопить огромную сумму, необходимую для оплаты, мы с мужем не в состоянии. Прошу, помогите вылечить сына! — просит Галина.

