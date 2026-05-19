Губернатор распорядился принять меры для улучшения демографической ситуации

Основной акцент делается не только на увеличении рождаемости, но и на создании благоприятной среды для семей с детьми

Новосибирская область возглавила рейтинг Сибирского федерального округа по рождению первенцев, что побудило региональное правительство рассмотреть расширение мер поддержки для молодых и многодетных семей.

Губернатор Андрей Травников провел совещание, где обсуждались региональные стратегии в области демографии, учитывающие современные вызовы. Заместитель губернатора Константин Хальзов сообщил, что действующая программа включает свыше 20 мероприятий, направленных на поддержку многодетности, репродуктивного здоровья, предоставление различных выплат, доступное дошкольное образование, жилищное обеспечение и медицинское обследование. В 2025 году более 110 тысяч семей получили поддержку на общую сумму 16,3 млрд рублей.

В 2026 году программа пополнится льготами на культурно-досуговые мероприятия для детей из многодетных семей, поддержкой семей участников СВО и созданием Центров здоровья для взрослых. Особое внимание уделяется студенческим семьям: создаются комнаты для детей в вузах и предлагается гибкий график обучения.

Новосибирская область занимает четвертое место в СФО по динамике рождаемости и тринадцатое по росту рождаемости третьих и последующих детей в России. По рождению первого ребенка регион лидирует в СФО.

Губернатор подчеркнул необходимость анализа эффективности мер поддержки рождаемости, изучаемых в других регионах, с целью их возможного применения. Особый интерес представляют регионы, показавшие позитивную динамику роста рождаемости в 2025 году по сравнению с предыдущими годами.

Константин Хальзов упомянул комплексную методологию Агентства стратегических инициатив, включающую более 40 принципов поддержки рождаемости и многодетности. Среди мер — выплаты при рождении детей. Кроме федеральных выплат, Новосибирская область предоставляет областной семейный капитал за третьего ребенка, который в 2026 году составил около 163 тысяч рублей.

Другие региональные инициативы включают сертификаты, социальные услуги и помощь в приобретении транспорта. Например, «Сертификат для молодоженов» в Пензенской и Камчатской областях для проверки репродуктивного здоровья, проект «Социальная няня» в Тамбовской и Тверской областях. При этом в Новосибирской области семьи с семью и более детьми имеют право на бесплатный отечественный автомобиль.

Также участники совещания обсудили предложения по бесплатному дополнительному образованию для детей из многодетных семей, предоставлению скидок на товары и услуги, а также активизации работы молодежных центров для общения молодых семей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей
Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с врожденной деформацией черепа

Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сменился руководитель банка ВТБ. Новым управляющим стал Андрей Беднарский. Он будет отвечать за укрепление связей с крупными предприятиями, повышение эффективности работы отделений и улучшение качества обслуживания клиентов.

В банке уточнили, что прежний управляющий Сергей Никулин покинул организацию для дальнейшей работы вне структуры группы ВТБ. Руководство банка выразило признательность за достигнутые им ключевые показатели в Новосибирской области.

Читать полностью

Педиатры Новосибирска предлагают ввести штрафы за необоснованный вызов врача на дом

Автор: Юлия Данилова

Системные точки напряжения, которые сегодня разрывают первичное звено педиатрии, выявил директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев, проведя в 2026 году опрос более 50 специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения Новосибирской области.

— Этот отчет не «укол в адрес власти», не попытка пожалеть врачей, а дорожная карта, по которой можно решать накопившиеся проблемы. Вложение времени и средств в подобную аналитику позволяет государству получить обратную связь, напрямую конвертируемую в миллиарды сэкономленных рублей, — подчеркнул Митяев в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Читать полностью

У потребителей электричества в России хотят изымать неиспользуемые мощности

Автор: Юлия Данилова

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). Как сообщил «Коммерсант», со ссылкой на свои источники, компаниям предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

По данным федерального издания, в «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Читать полностью

Андрей Травников потребовал ужесточить контроль за отключением горячей воды

В правительстве Новосибирской области обсудили итоги отопительного сезона и подготовку к следующей зиме. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании дал поручения по контролю за сроками отключения горячей воды и проведением гидравлических испытаний.

Глава региона отметил, что завершать отопительный сезон нужно без спешки, ориентируясь на реальную погоду. Особое внимание он попросил уделить социальным объектам, куда отопление уже вернули после временных похолоданий.

Читать полностью

Адвокат из Новосибирска Ирина Гребнева оценила ограничение исков по приватизации

Автор: Оксана Мочалова

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит предельный десятилетний срок исковой давности по спорам об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в ходе приватизации. По словам управляющего партнёра адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирины Гребневой, документ подготовлен во исполнение позиции Конституционного суда, указавшего на необходимость чётко ограничить временные рамки для оспаривания приватизационных сделок.

— До этого на практике складывалась ситуация, когда срок исковой давности фактически исчислялся с момента прокурорской проверки, а не с момента самой приватизации или выбытия имущества. В результате даже спустя десятилетия добросовестные собственники могли столкнуться с риском изъятия активов, — сообщила Ирина Гребнева редакции Infopro54.

Читать полностью

Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

В Доме культуры села Плотниково Новосибирской области прошло общественное обсуждение проекта строительства комплекса переработки отходов «Правобережный». Встречу местных жителей с представителями власти организовал Совет депутатов сельсовета. На многочисленные вопросы сельчан ответили начальник управления благоустройства Мария Шичкина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Эдуард Щербаков и депутаты Законодательного Собрания. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал общественный активист по экологии и городским проблемам РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

— Все выступавшие от сельсовета проводили одну нить: власть должна услышать людей и выбрать для строительства КПО альтернативный участок. Нас не интересует экономическая составляющая, нам нужны чистый воздух, вода и земля. слышать народ и не дать нам повторить судьбу жителей, живущих возле полигонов «Левобережный» и Гусинобродский. Раз есть возможность начать с нуля, нужно учесть все экологические аспекты выбора участка и технологий — как при строительстве Правобережного, так и Левобережного КПО в районе Верх-Тулы, — написал общественник.

Читать полностью
«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Новосибирске устойчивый бизнес развивает корпоративный футбол

В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с врожденной деформацией черепа

Губернатор распорядился принять меры для улучшения демографической ситуации

Стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей

Крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных

Новосибирские ученые научили ИИ находить ключевые симптомы в медицинских картах

Артемий Лебедев перевел 500 тысяч ₽ на реставрацию вывески в Новосибирске

Крупный банк сменил руководителя в Новосибирской области

Объем арестованного имущества новосибирского застройщика вырос в два раза

Педиатры Новосибирска предлагают ввести штрафы за необоснованный вызов врача на дом

Новостройки Новосибирска остановились в цене

На заправках Новосибирской области за месяц резко подорожал газ

«Хейтерские видео» против учителей: в соцсетях России множатся оскорбительные ролики о педагогах

В логистике и ритейле Новосибирска вырос спрос на временные кадры

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

