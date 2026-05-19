Губернатор распорядился принять меры для улучшения демографической ситуации

Новосибирская область возглавила рейтинг Сибирского федерального округа по рождению первенцев, что побудило региональное правительство рассмотреть расширение мер поддержки для молодых и многодетных семей.

Губернатор Андрей Травников провел совещание, где обсуждались региональные стратегии в области демографии, учитывающие современные вызовы. Заместитель губернатора Константин Хальзов сообщил, что действующая программа включает свыше 20 мероприятий, направленных на поддержку многодетности, репродуктивного здоровья, предоставление различных выплат, доступное дошкольное образование, жилищное обеспечение и медицинское обследование. В 2025 году более 110 тысяч семей получили поддержку на общую сумму 16,3 млрд рублей.

В 2026 году программа пополнится льготами на культурно-досуговые мероприятия для детей из многодетных семей, поддержкой семей участников СВО и созданием Центров здоровья для взрослых. Особое внимание уделяется студенческим семьям: создаются комнаты для детей в вузах и предлагается гибкий график обучения.

Новосибирская область занимает четвертое место в СФО по динамике рождаемости и тринадцатое по росту рождаемости третьих и последующих детей в России. По рождению первого ребенка регион лидирует в СФО.

Губернатор подчеркнул необходимость анализа эффективности мер поддержки рождаемости, изучаемых в других регионах, с целью их возможного применения. Особый интерес представляют регионы, показавшие позитивную динамику роста рождаемости в 2025 году по сравнению с предыдущими годами.

Константин Хальзов упомянул комплексную методологию Агентства стратегических инициатив, включающую более 40 принципов поддержки рождаемости и многодетности. Среди мер — выплаты при рождении детей. Кроме федеральных выплат, Новосибирская область предоставляет областной семейный капитал за третьего ребенка, который в 2026 году составил около 163 тысяч рублей.

Другие региональные инициативы включают сертификаты, социальные услуги и помощь в приобретении транспорта. Например, «Сертификат для молодоженов» в Пензенской и Камчатской областях для проверки репродуктивного здоровья, проект «Социальная няня» в Тамбовской и Тверской областях. При этом в Новосибирской области семьи с семью и более детьми имеют право на бесплатный отечественный автомобиль.

Также участники совещания обсудили предложения по бесплатному дополнительному образованию для детей из многодетных семей, предоставлению скидок на товары и услуги, а также активизации работы молодежных центров для общения молодых семей.