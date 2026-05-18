Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктами

Зампред правления Станислав Тывес раскрыл формулу гибкости: от SAP MDM к продуктовым сервисам и скорости ответа в миллисекунды

Уралсиб принял участие в деловом завтраке на тему эффективного управления банковскими продуктамиВ Москве, на площадке компании AXENIX, прошел деловой завтрак с участием руководителей подразделений рисков, развития бизнеса, ИТ и розничных блоков финансовых организаций. Эксперты обсудили ключевые аспекты в сфере управления кредитными продуктами и тренды на 2026 год. Участие в мероприятии приняли заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес и заместитель руководителя Блока «Розничный бизнес» – руководитель Департамента розничных продуктов Екатерина Резникова.

Станислав Тывес открыл встречу докладом об управлении продуктовой фабрикой и поделился ключевыми факторами успеха – от правильного целеполагания до создания гибкого продуктового каталога. На примере Уралсиба эксперт показал, как переход от единого подхода SAP MDM (Master Data Management, пер. «Управление основными данными») к отдельным продуктовым сервисам позволил бизнесу начать самостоятельно настраивать тарифы, повысить скорость вывода продукта на рынок и ускорить время ответа сервиса до десятков миллисекунд.

В настоящее время продуктовая фабрика в Банке Уралсиб позволяет бизнесу быстро управлять продуктами и выводить их на рынок. При этом решения принимаются на основе данных, исследований и тестирования гипотез, а не интуиции. Но в работе продуктового конвейера важно не только создание гипотез, но и умение увидеть в том результате, который выдает модель, новую структуру взаимодействия параметров, подчеркивает Станислав Тывес. Каждый тест гипотезы увеличивает базу знаний, даже если гипотеза не подтвердилась.

Эксперт отметил, что настройка взаимодействия ключевых блоков для создания банковских продуктов определяет успех работы продуктовой фабрики в целом: «Гибкость влияет на скорость, с которой продукт выходит на рынок. Поэтому взаимодействие всех IT-модулей фабрики критически важно».

Маржинальность каждого продукта зависит от множества факторов и отклонение по одному из них может драматически повлиять на результат. При этом комплекс параметров достаточно объемный: так, например, при подготовке текущей модели по кредитным картам в Уралсибе используют около четырех десятков переменных – от различных критериев самого продукта до каналов продаж. Модель позволяет увидеть, как изменятся остальные показатели, если, например, вырастет стоимость риска. Все параметры совмещаются с параметрами каналов продаж – каждый из них показывает разную доходность.

В итоге продуктовый каталог дает возможность всем командам понимать, что происходит в разработке, всю кредитную и тарифную политику, и быстро менять продукты при необходимости.

 

Молодой сибиряк занял второе место в конкурсе «Цифровой марафон»

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон». Он помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт».

В число победителей вошёл новосибирец Александр Головня, занявший второе место в категории «Эксперты». Всего в «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 000 человек из всех регионов России разных возрастов, представителей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — специалисты ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтёр, кочегар и кузнец.

Сбер: спрос сибиряков на программу долгосрочных сбережений вырос на треть

Больше 130 тысяч сибиряков стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС), заключив договоры со СберНПФ в январе-апреле 2026 года. Это на треть превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщают аналитики Сбера.

За четыре месяца текущего года сибиряки вложили в ПДС 7,7 млрд рублей. Это на 62% больше, чем годом ранее. Из них 3,7 млрд рублей пришлось на личные взносы, 4 млрд рублей — на заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Активнее других к программе подключаются жители Красноярского и Алтайского краёв, а также Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

Снижение ипотечных ставок набирает обороты

В мае 2026 года российские банки продолжили тренд на постепенное удешевление рыночной ипотеки. Сразу несколько кредитных организаций объявили об улучшении условий по жилищным кредитам для широкого круга заемщиков.
В начале мая Абсолют Банк снизил ставки на первичном и вторичном рынках на 0,5 процентного пункта. Вслед за ним Совкомбанк уменьшил базовую ставку для кредитов свыше 8 млн рублей.
ВТБ продолжает майский тренд и с 15 мая снижает ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта. Банк также улучшил условия для крупных кредитов: размер дисконта увеличился до 0,5 процентного пункта, а порог суммы снизился во всех регионах.
При этом условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений.

— Очередное снижение ставок – еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков – даже при оформлении стандартных квартир, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Объем автокредитования за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 16,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Банк Уралсиб стал партнером форума «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития»

Форум объединил представителей финансовых и бизнес-структур, инвесторов и поставщиков инженерно-технологических решений, а также представителей органов государственной власти. Участие в его работе приняло руководство Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), министры природных ресурсов Магаданской области и Хабаровского края, представители крупнейших компаний-золотодобытчиков и переработчиков драгметаллов. Одной из ключевых задач этого мероприятия являлось формирование комплексной среднесрочной стратегии развития золотодобывающего...

