Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова охарактеризовала данную разработку как «полноценное решение для экстренного запуска связи в любой точке, где она ранее отсутствовала».

Комплекс готов к работе в течение получаса, для его активации требуется два специалиста. Установка возможна практически в любом месте, куда может добраться полноприводный автомобиль. Аппарат типа гексакоптер, удерживаемый тросом, оснащен радиомодулем и антенной. Он способен поддерживать стабильное радиопокрытие на площади 10-15 километров в радиусе на высоте 100-200 метров на протяжении трех суток, при этом рельеф местности не влияет на качество сигнала.

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие три-шесть месяцев в стране смогут эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи

В городе Вольск, расположенном в Саратовской области, компания МТС успешно провела тестирование аэростата, оснащенного мобильной станцией LTE. Продемонстрированные в ходе испытаний возможности аэростата включали подъем на высоту 300 метров. Аппарат был надежно закреплен с помощью тросов, исходящих от удерживающего устройства, смонтированного на базе автомобильного прицепа. Радиомодуль, снабженный широко направленной антенной и подвешенный под аэростатом, обеспечил стабильное покрытие сети LTE в диапазоне 2100 МГц в пределах 10-километрового радиуса, с пропускной способностью до 30 Мбит/сек. Управляющий блок базовой станции находился на земле и был соединен с радиомодулем посредством оптического кабеля.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова подчеркнула, что программа тестирования разнообразных беспилотных авиационных систем позволит оперативно и экономично создавать временное, но надежное телекоммуникационное покрытие над водными пространствами, а также в труднодоступных и малонаселенных районах. В перспективе данные решения могут послужить связующим звеном между существующей наземной инфраструктурой и спутниковыми системами связи на орбите.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

