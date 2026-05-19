Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова охарактеризовала данную разработку как «полноценное решение для экстренного запуска связи в любой точке, где она ранее отсутствовала».

Комплекс готов к работе в течение получаса, для его активации требуется два специалиста. Установка возможна практически в любом месте, куда может добраться полноприводный автомобиль. Аппарат типа гексакоптер, удерживаемый тросом, оснащен радиомодулем и антенной. Он способен поддерживать стабильное радиопокрытие на площади 10-15 километров в радиусе на высоте 100-200 метров на протяжении трех суток, при этом рельеф местности не влияет на качество сигнала.