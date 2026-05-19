52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Новосибирская область удерживает лидерство в сфере туризма среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Если несколько лет назад в области насчитывалось 330 коллективных средств размещения, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 353 объектов. Заметный прирост зафиксирован также по количеству пляжей и санаториев.

— По итогам 2025 года мы достигли нашего рекордного максимума, и туристический поток по количеству поездок составил более трёх миллионов. Это не может не радовать, потому что эти гости, эти люди оставляют непосредственно ту важную стоимость услуги в Новосибирской области. Наши предприниматели зарабатывают, а мы получаем налоговую отдачу, — заявила Анна Винникова.

По итогам 2025 года Новосибирскую область посетили 52 731 иностранный турист. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 50 203 человека. В ведомстве отмечают, что после спада, вызванного пандемией, регион планомерно восстанавливает интерес зарубежных гостей, и в 2026 году положительная динамика сохраняется.

Одним из драйверов внутреннего туризма Винникова назвала программу развития автотуризма, запущенную в прошлом году и отмеченную на федеральном уровне как лучший проект. Для путешественников утверждены два автомобильных маршрута, позволяющих осматривать ключевые достопримечательности по пути следования. Внутренняя статистика зафиксировала мобильность на уровне 190 миллионов автомобильных туристов.

По объёму платных туристических услуг регион также остается первым в Сибири и двенадцатым в России. За 2025 год эта цифра превысила 25 миллиардов рублей, продемонстрировав рост по отношению к 2024 году. В национальном туристическом рейтинге Новосибирская область входит в золотую десятку лидирующих регионов, занимая десятое место. По динамике 2026 года регион идет согласно плановым прогнозам.

