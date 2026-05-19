Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Годовой прирост составил 5%

Новосибирская область удерживает лидерство в сфере туризма среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Если несколько лет назад в области насчитывалось 330 коллективных средств размещения, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 353 объектов. Заметный прирост зафиксирован также по количеству пляжей и санаториев.

— По итогам 2025 года мы достигли нашего рекордного максимума, и туристический поток по количеству поездок составил более трёх миллионов. Это не может не радовать, потому что эти гости, эти люди оставляют непосредственно ту важную стоимость услуги в Новосибирской области. Наши предприниматели зарабатывают, а мы получаем налоговую отдачу, — заявила Анна Винникова.

По итогам 2025 года Новосибирскую область посетили 52 731 иностранный турист. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 50 203 человека. В ведомстве отмечают, что после спада, вызванного пандемией, регион планомерно восстанавливает интерес зарубежных гостей, и в 2026 году положительная динамика сохраняется.

Одним из драйверов внутреннего туризма Винникова назвала программу развития автотуризма, запущенную в прошлом году и отмеченную на федеральном уровне как лучший проект. Для путешественников утверждены два автомобильных маршрута, позволяющих осматривать ключевые достопримечательности по пути следования. Внутренняя статистика зафиксировала мобильность на уровне 190 миллионов автомобильных туристов.

По объёму платных туристических услуг регион также остается первым в Сибири и двенадцатым в России. За 2025 год эта цифра превысила 25 миллиардов рублей, продемонстрировав рост по отношению к 2024 году. В национальном туристическом рейтинге Новосибирская область входит в золотую десятку лидирующих регионов, занимая десятое место. По динамике 2026 года регион идет согласно плановым прогнозам.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области насчитали 66 свободных земельных участков для инвестпроектов, связанных с туризмом.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : туризм иностранные туристы

808
0
0
Предыдущая статья
«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости
Следующая статья
Новосибирская модель стала призёром всероссийского конкурса в Москве

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Читать полностью

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили иски от прокуратуры, которая оспаривает дипломы об образовании, выданные ФГБОУ ВО «Университет биотехнологий». Надзорное ведомство действует в защиту интересов государства и неопределённого круга граждан, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам проверки, некоторые выпускники вуза не проходили обязательные этапы обучения. В иске говорится, что студенты не сдавали промежуточные аттестации и экзамены, а также не были на практике — хотя в зачётных книжках у них стоят отметки за эти работы.

Читать полностью

Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Экономисты подсчитали возможный максимум страховой пенсии в 2026 году. Верхняя планка составит почти 74 тысячи рублей, но достичь её удастся лишь немногим. Для выхода на эту сумму необходимо на протяжении длительного времени зарабатывать предельное количество пенсионных коэффициентов.

— Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля, — рассказал РИА Новости кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Читать полностью

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Автор: Мария Гарифуллина

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

Читать полностью

В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области выявлено 66 свободных земельных участков общей площадью почти 10 тысяч гектаров, которые могут быть использованы для развития туризма. География этих территорий охватывает 18 муниципальных образований региона. Такие данные озвучили в территориальном управлении Росреестра.

Поиск земель ведется в рамках проекта «Земля для туризма», который стартовал в регионе в 2023 году. Росреестр совместно с правительством Новосибирской области ищет свободные участки, которые одновременно не обременены правами третьих лиц и представляют интерес с точки зрения туристической привлекательности. Прежде всего речь идет о территориях вблизи природных достопримечательностей — озер, заказников, скальных массивов.

Читать полностью

Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений за 2025 год. В отчет попали практически все крупные университеты страны, включая новосибирские.

Безусловным лидером в регионе стал ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук. Его среднемесячный доход за прошлый год составил 844 тысячи рублей. Чуть меньше — 775,5 тысячи рублей — получил ректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолий Батаев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Бизнес Общество

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Общество Право&Порядок

Прокуратура оспаривает дипломы Университета биотехнологий

Бизнес Недвижимость Туризм

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Общество

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Бизнес ПроБизнес

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Общество

Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Власть

Житель Искитима получил звание «Заслуженный строитель Новосибирской области»

Бизнес Общество

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Телекоммуникации

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

Бизнес

В Новосибирске устойчивый бизнес развивает корпоративный футбол

Общество Туризм

В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

Бизнес

Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Общество

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с врожденной деформацией черепа

Власть

Губернатор распорядился принять меры для улучшения демографической ситуации

Общество

Стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей

Бизнес

Крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных

Медицина Общество

Новосибирские ученые научили ИИ находить ключевые симптомы в медицинских картах

Общество

Артемий Лебедев перевел 500 тысяч ₽ на реставрацию вывески в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности