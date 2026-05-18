Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районе

Дата:

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий

Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районеВ Октябрьском районе Новосибирска энергетики приступили к созданию инфраструктуры для технологического присоединения нового многоэтажного дома жилого комплекса «Чацкий». Общая мощность заявленной нагрузки составит около 875 кВт.

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий. Чтобы не нарушать сложившееся благоустройство района, часть коммуникаций смонтируют методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать асфальт и не повреждать зелёные зоны.

Помимо линий электропередачи, проект включает внедрение интеллектуальной системы учёта. В её составе — несколько трёхфазных приборов высокого класса точности. Система позволяет дистанционно снимать показания и снижает потери при передаче ресурса.

Объём инвестиций в создание сетевой инфраструктуры составит около 15 миллионов рублей. Завершить все работы энергетики планируют во втором квартале 2026 года. Это обеспечит необходимую базу для последующего благоустройства территории и ввода объекта в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

155
0
0
Предыдущая статья
Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в дни празднования Великой Победы

Накануне Дня Победы были предприняты все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Усилен контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок, подготовлены 202 бригады: 783 энергетика, 455 единиц техники, а также 14 передвижных резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью 2,7 МВт. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и информационной безопасности инфраструктуры сетевой организации. На фоне обстановки, осложненной...

Читать полностью

Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Компания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

Читать полностью

В майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

В преддверии длительных выходных, посвященных майским праздникам, компания «Россети Новосибирск» предприняла шаги по усиленному контролю за функционированием электросетевой инфраструктуры региона. Главный инженер Владимир Герасимов на заседании штаба ПАО «Россети» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей представил отчет о готовности энергетиков Новосибирской области к работе в нестандартных условиях предстоящих торжеств.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния энергетического оборудования и проверке работоспособности электроустановок. В случае возникновения аварийных ситуаций, для проведения восстановительных работ мобилизованы 202 бригады, включающие 783 специалиста. В их распоряжении находятся 455 единиц техники. Кроме того, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов предусмотрено 14 мобильных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Весь персонал прошел инструктаж, обеспечен необходимым оборудованием, а готовность спецтехники и систем связи была тщательно проверена.

Читать полностью

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

В середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

Читать полностью

Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

По прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Читать полностью

Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Производственно-логистический комплекс на территории ПЛП продают в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирские ремесленники просят дать им статус и принять особый закон

Культура Общество

Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»

Власть Общество

Для мусорного полигона под Новосибирском снова предлагают выбрать другой участок

Бизнес Право&Порядок

Незаконные майнинг-фермы выявили оперативники в Новосибирской области

Бизнес

Новосибирские экспортеры представят свою продукцию в Китае

Общество

Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

Бизнес Технологии

Вендинговые аппараты вместо обувщиков: китайские предприниматели научили ИИ подбирать обувь

Авто Город

Под рев моторов: в Новосибирске открылся мотосезон

Недвижимость Общество

Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

Общество

Продажи рассады упали из-за резкого похолодания в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Мошенники рассылают фейковые штрафы дачникам Новосибирска

Бизнес Общество

Среди самозанятых в Новосибирске стало меньше женщин

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области удовлетворено 80% исков о защите прав на товарные знаки

Бизнес Власть

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Общество Право&Порядок

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Бизнес Власть Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Власть Недвижимость Общество

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности