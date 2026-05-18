Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска энергетики приступили к созданию инфраструктуры для технологического присоединения нового многоэтажного дома жилого комплекса «Чацкий». Общая мощность заявленной нагрузки составит около 875 кВт.

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий. Чтобы не нарушать сложившееся благоустройство района, часть коммуникаций смонтируют методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать асфальт и не повреждать зелёные зоны.

Помимо линий электропередачи, проект включает внедрение интеллектуальной системы учёта. В её составе — несколько трёхфазных приборов высокого класса точности. Система позволяет дистанционно снимать показания и снижает потери при передаче ресурса.

Объём инвестиций в создание сетевой инфраструктуры составит около 15 миллионов рублей. Завершить все работы энергетики планируют во втором квартале 2026 года. Это обеспечит необходимую базу для последующего благоустройства территории и ввода объекта в эксплуатацию.