Рекламодателям

Тёплый ноябрь пообещали синоптики жителям Новосибирской области

  • 03/11/2025, 12:00
Автор: Ольга Кирсанова
Тёплый ноябрь пообещали синоптики жителям Новосибирской области
Среднемесячные температуры воздуха будут выше нормы

Синоптики составили прогноз на ноябрь 2025 года. Согласно данным, Западно-Сибирского УГМС, среднемесячные температуры ожидаются в диапазоне -6…-9 С, что на один-полтора градуса выше нормы.

В первой половине последнего осеннего месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от  -2…-7 С до -6…-11 С, местами до -16 С. Дневные температуры составят от -3…+ 2  до -4…-9 градусов.

В начале ноября ночами столбик термометра будет опускаться до 0…+ 5, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +10…+15 градусов.

Во второй половине месяца ожидаются колебания температуры: ночью от -5…-10  до -13…-18 С. Днём уличные термометры новосибирцев будут показывать от 0…- 5  до -7…-12 градусов.

Осадков в ноябре выпадет в пределах допустимого в соответствии с сибирским климатом. И только по юго-западу области ожидается на 19-55 мм больше нормы.

— Снег различной интенсивности, в периоды повышения температуры воздуха — осадки в виде дождя и мокрого снега, предполагаются в большинстве дней первой, третьей декад и отдельные дни второй декады месяца, — говорится в сообщении ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Отметим, что прогноз для Новосибирской области на ноябрь 2024 года от руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сбылся — последний осенний месяц для жителей регионов оказался тёплым и малоснежным.

Ранее в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По информации синоптиков, с 3 ноября в регион вернутся минусовые температуры: ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, местами до -11. Дневные температуры составят от -6 до +4.

Источник фото: Freepik/автор freepik

823

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : синоптики прогноз на ноябрь погода


2
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Тёплый ноябрь пообещали синоптики жителям Новосибирской области
3/11/25 12:00
Общество
Крик отчаяния: новосибирцы обратились к Бастрыкину из-за закрытия единственной школы в посёлке
3/11/25 10:00
Образование Общество Право&Порядок
В России предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья
2/11/25 18:00
Власть Общество
Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска
2/11/25 17:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты
2/11/25 15:00
Бизнес Общество Транспорт
В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра
2/11/25 14:00
Власть Город Общество
«Тогда все увидят, насколько это красиво»: Новосибирск просят сделать идеальный ремонт одного памятника конструктивизма
2/11/25 13:00
Город История Культура Недвижимость Общество
Сразу в пяти селах Новосибирской области установлен карантин по бешенству
2/11/25 12:00
Общество
«Это истории предательства»: в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных
2/11/25 11:00
Общество
Лизинг новых автомобилей рухнул в Новосибирской области
2/11/25 9:00
Два молодых театра-соседа в Новосибирске показали пьесы об инфо-эпидемиях
1/11/25 19:00
Культура Общество
«Они приезжают зарабатывать»: заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска
1/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Ещё 2 месяца действует повышенная выплата при заключении контракта с Минобороны
1/11/25 17:35
Власть
Самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области
1/11/25 17:30
Общество
Определен подрядчик для новогоднего оформления улицы Ленина в Новосибирске
1/11/25 17:00
Бизнес Власть Город
«Исключить как класс»: мэр Новосибирска «объявил войну» вандалам
1/11/25 15:30
Город Общество
Ушел из жизни Владимир Васильевич Кашников, выдающийся новосибирский офтальмолог
1/11/25 15:11
Общество
Издатели попросили губернатора и главу СФ спасти газетные киоски в Новосибирске
1/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру пресечь мошенничества с жильём пенсионеров
1/11/25 14:00
Власть Недвижимость Право&Порядок
Ордынская трасса удвоит пропускную способность после реконструкции
1/11/25 13:50
Власть
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять