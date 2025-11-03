Тёплый ноябрь пообещали синоптики жителям Новосибирской области

Синоптики составили прогноз на ноябрь 2025 года. Согласно данным, Западно-Сибирского УГМС, среднемесячные температуры ожидаются в диапазоне -6…-9 С, что на один-полтора градуса выше нормы.

В первой половине последнего осеннего месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -2…-7 С до -6…-11 С, местами до -16 С. Дневные температуры составят от -3…+ 2 до -4…-9 градусов.

В начале ноября ночами столбик термометра будет опускаться до 0…+ 5, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +10…+15 градусов.

Во второй половине месяца ожидаются колебания температуры: ночью от -5…-10 до -13…-18 С. Днём уличные термометры новосибирцев будут показывать от 0…- 5 до -7…-12 градусов.

Осадков в ноябре выпадет в пределах допустимого в соответствии с сибирским климатом. И только по юго-западу области ожидается на 19-55 мм больше нормы.

— Снег различной интенсивности, в периоды повышения температуры воздуха — осадки в виде дождя и мокрого снега, предполагаются в большинстве дней первой, третьей декад и отдельные дни второй декады месяца, — говорится в сообщении ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Отметим, что прогноз для Новосибирской области на ноябрь 2024 года от руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сбылся — последний осенний месяц для жителей регионов оказался тёплым и малоснежным.

Ранее в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По информации синоптиков, с 3 ноября в регион вернутся минусовые температуры: ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, местами до -11. Дневные температуры составят от -6 до +4.