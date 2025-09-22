Депутат Юрий Усаков заявил, что новая школа в Татарске возводится на болоте

Депутат Совета депутатов Татарского муниципального округа Юрий Усаков уверен, что трещины в стенах школы №5, которая частично обрушилась в воскресенье, 21 сентября, появились после демонтажных работ на соседней территории, где начинали возводить педучилище. Финансирование строительства объекта было прекращено несколько лет назад. Позже каркас здания был демонтирован. По мнению депутата, именно эти работы и привели к нарушению грунта, из-за которого 21 сентября обвалилось здание образовательного учреждения.

Сейчас в Татарске идет строительство новой школы, рассчитанной на 550 учеников. Работы идут уже на верхних этажах здания, ежедневно на площадке задействовано порядка 40 рабочих, доложил губернатору Андрею Травникову на оперативном совещании первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов.

Он добавил, что наличие высоких грунтовых вод требовало корректировки проектной документации, но эта работа ведётся параллельно со строительством и не повлияет на сроки сдачи объекта. Школу планируют сдать к 1 сентября 2026 года.

Однако, Юрий Усаков считает, что место для строительства этого образовательного учреждения было выбрано неудачно.

— Новую школу строят на болоте в конце города, а рядом кладбище. Я удивляюсь, как так, извините, пожалуйста, на болоте строить школу? Я вырос в 100 метрах от этого болота, мы там купались в детстве, рядом кладбище. Как там школьники учиться будут? Ученик будет стоять у доски и слушать, как похоронная музыка играет и кого-то хоронят? — высказал он своё недоумение изданию BFM-Новосибирск.

Стоит отметить, что сегодня, 22 сентября, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав учащихся общеобразовательного учреждения в Новосибирской области. В настоящее время проводится процессуальная проверка по статье «Халатность».

