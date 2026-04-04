Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

В Новосибирской области практически полностью приостановлена утилизация ртутьсодержащих ламп, градусников, батареек, шин, масел, полимеров и других опасных отходов. У большинства компаний, которые этим занимались, по данным на 4 апреля 2026 года, приостановлены лицензии или действие лицензий совсем прекращено. Infopro54 рассказывает, что произошло.

История началась чуть больше года назад — с 1 марта 2025 года держателей лицензий на обращение с отходами обязали подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям. В том числе и компании-утилизаторы должны были добровольно подать заявку в территориальное подразделение Росприроднадзора. Затем должна следовать двухэтапная проверка: сначала проверяются документы, потом — выездная. Это делалось, согласно официальным разъяснениям, для того чтобы навести порядок в отрасли, выявить тех юрлиц, которые никакой утилизацией на самом деле не занимаются, а существуют номинально. Но в итоге с проблемами столкнулись не только они.

— Компании в свое время получали бессрочные лицензии. И были те, кто, возможно, по каким-то коррупционным схемам получали лицензии на такую деятельность, хотя ничего не имели, кроме, условно говоря, стула и ноутбука. То есть они никакие отходы не перерабатывали, не утилизировали, но акты выполненных работ выдавали. Вот этих, конечно, не жалко. Но вместе с ними, как говорится, выплеснули и тех, кто действительно работу делал. У них оборудование, у них десятки людей заняты на производстве, и они фактически лишились работы. Вот это очень обидно. У нашей компании нет сейчас лицензии на утилизацию, но есть лицензии на обработку. Мы работу продолжаем, но пока не знаем, что будет дальше. Мы должны были пройти проверку, но мы её пройти не можем из-за какого-то сбоя. А когда мы её пройдем, чем все закончится, мы не знаем. Может, нам тоже приостановят действие лицензии, — рассказал Infopro54 директор компании «Ретэко» Александр Суворов.

У каждой компании, действующей на рынке обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I–IV классов опасности, есть своя история и свои нюансы прохождения проверок Росприроднадзора. Но при этом есть и некий общий знаменатель, который делает эти истории похожими и, как говорят участники рынка, заводит их в тупик. Это — сроки, отведенные на устранение проблем и оформление документов.

— В ходе изменений, относительно недавно внесенных в природоохранное законодательство, мы пришли вот к чему: утилизаторам, которые несколько лет работали на рынке, органы Росприроднадзора начали выставлять требования о наличии такого документа, как государственная экологическая экспертиза. Ранее это требование не выставлялось. Механизм выглядит так: ты подал заявление, все документы, Росприроднадзор в установленные сроки должен сделать документ об устранении замечаний. Если ты в 30-дневный срок не устранил замечания, не прошел государственную экологическую экспертизу, у тебя наступает приостановка действия лицензии на 90 дней, за которые ты должен устранить то, что не устранил. Если ты за 90 дней это не устранил, действие лицензии автоматически прекращается. Принципиально важный момент — пройти государственную экологическую экспертизу за 90 дней невозможно. Минимум — 6 месяцев, при условии, что у тебя все готово, все недочеты исправлены и все процедуры соблюдены. Но самое главное, мы считаем, что требование о наличии государственной экологической экспертизы не совсем законно. Потому что в законе написано, что государственная экологическая экспертиза требуется на новую технику и технологию, ранее не применяемые на территории Российской Федерации, — говорит председатель комитета по экологии и устойчивому развитию ТПП НСО, директор компании «Экорекс-Металл», член Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Артем Землянников.

Участники рынка, действие лицензий которых прекратили или приостановили, пытаются оспаривать решения Росприроднадзора в арбитражных судах. В разных регионах есть практика вынесения решений в пользу утилизаторов. Но есть и отказы в удовлетворении их требований. Например, компания «СРК», которая занимается утилизацией ртутьсодержащих отходов в Новосибирске, указывала на невозможность в отведенные сроки устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании в удовлетворении требований. Лицензия «СРК» приостановлена, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы и т.д.) она сейчас не принимает и не утилизирует.

— Мы пытаемся сейчас найти решение, в том числе в судах. Но не мы одни остались без лицензии. Получилось так, что утилизация почти всего оказалась вне закона. Государство решило, что лицензии, которые работали, должны перелицензироваться и у всех должна быть государственная экологическая экспертиза. Но это очень долгое и затратное мероприятие. Его вот так вот по щелчку пальца не сделать, не пройти. Поэтому многие утилизаторы работу остановили, — говорит директор компании «СРК» Вячеслав Косенко.

Еще один пример — утилизация шин. Компания «Альбион-С», которая занимается переработкой старых автопокрышек в резиновую крошку и изготовлением из нее материала для различных покрытий, тоже приостановила свою деятельность.

— В конце августа прошлого года к нам приехал Росприроднадзор с выездной проверкой. До этого мы с огромными усилиями, потому что сайт у них плохо работал, направили им в электронном виде все документы. Пришла проверка, выявила небольшие нарушения. Дала нам три месяца на их устранение. Мы, естественно, устранили все нарушения. Сообщили об этом. Оставалось только одно — наличие государственной экологической экспертизы. 23 января ни с того ни с сего у нас приходит постановление Росприроднадзора о приостановке лицензии. Потом опять пересылка документов. 6 февраля к нам приехала выездная проверка, которая проверила устранение нарушений. И на этом жизнь остановилась, результатов, ответа ждем до сих пор. То есть мы сидим без лицензии. Принимать автопокрышки и перерабатывать их мы права не имеем. Сотрудников на какое-то время занимали другой работой. Три недели назад отправили их в административные отпуска. И непонятно, как все это закончится. У другой компании, которая тоже шинами занимается, в декабре забрали лицензию, — сообщил генеральный директор компании «Альбион-С» Олег Косточкин.

Согласно данным портала контрольной (надзорной) деятельности, в Новосибирской области на сегодняшний день из 46 лицензий на утилизацию отходов действие 34 лицензий прекращено, 6 приостановлено, 6 действует.

— Там если детально посмотреть, то в области из действующих утилизаторов часть зарегистрирована в других регионах, у них здесь просто филиал есть. Из новосибирских работающих компаний, кого я знаю, есть только одна компания с утилизацией. Они получали лицензию в 2024 году и не обязаны еще проходить подтверждение. Если посмотреть данные реестра по Алтайскому краю, то там действуют сейчас 19 лицензий на утилизацию. Получилось так, что от субъекта к субъекту в зависимости от надзорного органа — разная политика. Где-то пройти подтверждение соответствия лицензионным требованиям не сложно, где-то чуть сложнее. Оказалось, что в Новосибирской области пройти это практически невозможно. Наличие оборудования, действующее производство, ранее оформленные разрешительные документы — все по сути перечеркивается, все становится незначительным, если нет бумаги о прохождении государственной экологической экспертизы. Коллеги из Калининграда сообщают, что у них похожая история, — говорит Артем Землянников.

Ранее, в июне 2025 года, Росприроднадзор, сообщая о приостановлении действия лицензий на деятельность по обращению с отходами, подчеркивал, что причинами приостановки являются грубые нарушения, выявленные в ходе процедуры подтверждения соответствия, которые не были устранены и отсутствие документов, подтверждающих соответствие лицензионным требованиям.

При подготовке материала редакции не удалось в оперативном режиме получить комментарий Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Оформлен запрос в адрес управления.

