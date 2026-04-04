Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Автор: Мария Гарифуллина

Лицензии приостановлены у большинства компаний, действующих на этом рынке

В Новосибирской области практически полностью приостановлена утилизация ртутьсодержащих ламп, градусников, батареек, шин, масел, полимеров и других опасных отходов. У большинства компаний, которые этим занимались, по данным на 4 апреля 2026 года, приостановлены лицензии или действие лицензий совсем прекращено. Infopro54 рассказывает, что произошло.

История началась чуть больше года назад — с 1 марта 2025 года держателей лицензий на обращение с отходами обязали подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям. В том числе и компании-утилизаторы должны были добровольно подать заявку в территориальное подразделение Росприроднадзора. Затем должна следовать двухэтапная проверка: сначала проверяются документы, потом — выездная. Это делалось, согласно официальным разъяснениям, для того чтобы навести порядок в отрасли, выявить тех юрлиц, которые никакой утилизацией на самом деле не занимаются, а существуют номинально. Но в итоге с проблемами столкнулись не только они.

— Компании в свое время получали бессрочные лицензии. И были те, кто, возможно, по каким-то коррупционным схемам получали лицензии на такую деятельность, хотя ничего не имели, кроме, условно говоря, стула и ноутбука. То есть они никакие отходы не перерабатывали, не утилизировали, но акты выполненных работ выдавали. Вот этих, конечно, не жалко. Но вместе с ними, как говорится, выплеснули и тех, кто действительно работу делал. У них оборудование, у них десятки людей заняты на производстве, и они фактически лишились работы. Вот это очень обидно. У нашей компании нет сейчас лицензии на утилизацию, но есть лицензии на обработку. Мы работу продолжаем, но пока не знаем, что будет дальше. Мы должны были пройти проверку, но мы её пройти не можем из-за какого-то сбоя. А когда мы её пройдем, чем все закончится, мы не знаем. Может, нам тоже приостановят действие лицензии, — рассказал Infopro54 директор компании «Ретэко» Александр Суворов.

У каждой компании, действующей на рынке обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I–IV классов опасности, есть своя история и свои нюансы прохождения проверок Росприроднадзора. Но при этом есть и некий общий знаменатель, который делает эти истории похожими и, как говорят участники рынка, заводит их в тупик. Это — сроки, отведенные на устранение проблем и оформление документов.

— В ходе изменений, относительно недавно внесенных в природоохранное законодательство, мы пришли вот к чему: утилизаторам, которые несколько лет работали на рынке, органы Росприроднадзора начали выставлять требования о наличии такого документа, как государственная экологическая экспертиза. Ранее это требование не выставлялось. Механизм выглядит так: ты подал заявление, все документы, Росприроднадзор в установленные сроки должен сделать документ об устранении замечаний. Если ты в 30-дневный срок не устранил замечания, не прошел государственную экологическую экспертизу, у тебя наступает приостановка действия лицензии на 90 дней, за которые ты должен устранить то, что не устранил. Если ты за 90 дней это не устранил, действие лицензии автоматически прекращается. Принципиально важный момент — пройти государственную экологическую экспертизу за 90 дней невозможно. Минимум — 6 месяцев, при условии, что у тебя все готово, все недочеты исправлены и все процедуры соблюдены. Но самое главное, мы считаем, что требование о наличии государственной экологической экспертизы не совсем законно. Потому что в законе написано, что государственная экологическая экспертиза требуется на новую технику и технологию, ранее не применяемые на территории Российской Федерации, — говорит председатель комитета по экологии и устойчивому развитию ТПП НСО, директор компании «Экорекс-Металл», член Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Артем Землянников.

Участники рынка, действие лицензий которых прекратили или приостановили, пытаются оспаривать решения Росприроднадзора в арбитражных судах. В разных регионах есть практика вынесения решений в пользу утилизаторов. Но есть и отказы в удовлетворении их требований. Например, компания «СРК», которая занимается утилизацией ртутьсодержащих отходов в Новосибирске, указывала на невозможность в отведенные сроки устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании в удовлетворении требований. Лицензия «СРК» приостановлена, ртутьсодержащие отходы (градусники, лампы и т.д.) она сейчас не принимает и не утилизирует.

— Мы пытаемся сейчас найти решение, в том числе в судах. Но не мы одни остались без лицензии. Получилось так, что утилизация почти всего оказалась вне закона. Государство решило, что лицензии, которые работали, должны перелицензироваться и у всех должна быть государственная экологическая экспертиза. Но это очень долгое и затратное мероприятие. Его вот так вот по щелчку пальца не сделать, не пройти. Поэтому многие утилизаторы работу остановили, — говорит директор компании «СРК» Вячеслав Косенко.

Еще один пример — утилизация шин. Компания «Альбион-С», которая занимается переработкой старых автопокрышек в резиновую крошку и изготовлением из нее материала для различных покрытий, тоже приостановила свою деятельность.

— В конце августа прошлого года к нам приехал Росприроднадзор с выездной проверкой. До этого мы с огромными усилиями, потому что сайт у них плохо работал, направили им в электронном виде все документы. Пришла проверка, выявила небольшие нарушения. Дала нам три месяца на их устранение. Мы, естественно, устранили все нарушения. Сообщили об этом. Оставалось только одно — наличие государственной экологической экспертизы. 23 января ни с того ни с сего у нас приходит постановление Росприроднадзора о приостановке лицензии. Потом опять пересылка документов. 6 февраля к нам приехала выездная проверка, которая проверила устранение нарушений. И на этом жизнь остановилась, результатов, ответа ждем до сих пор. То есть мы сидим без лицензии. Принимать автопокрышки и перерабатывать их мы права не имеем. Сотрудников на какое-то время занимали другой работой. Три недели назад отправили их в административные отпуска. И непонятно, как все это закончится. У другой компании, которая тоже шинами занимается, в декабре забрали лицензию, — сообщил генеральный директор компании «Альбион-С» Олег Косточкин.

Согласно данным портала контрольной (надзорной) деятельности, в Новосибирской области на сегодняшний день из 46 лицензий на утилизацию отходов действие 34 лицензий прекращено, 6 приостановлено, 6 действует.

— Там если детально посмотреть, то в области из действующих утилизаторов часть зарегистрирована в других регионах, у них здесь просто филиал есть. Из новосибирских работающих компаний, кого я знаю, есть только одна компания с утилизацией. Они получали лицензию в 2024 году и не обязаны еще проходить подтверждение. Если посмотреть данные реестра по Алтайскому краю, то там действуют сейчас 19 лицензий на утилизацию. Получилось так, что от субъекта к субъекту в зависимости от надзорного органа — разная политика. Где-то пройти подтверждение соответствия лицензионным требованиям не сложно, где-то чуть сложнее. Оказалось, что в Новосибирской области пройти это практически невозможно. Наличие оборудования, действующее производство, ранее оформленные разрешительные документы — все по сути перечеркивается, все становится незначительным, если нет бумаги о прохождении государственной экологической экспертизы. Коллеги из Калининграда сообщают, что у них похожая история, — говорит Артем Землянников.

Ранее, в июне 2025 года, Росприроднадзор, сообщая о приостановлении действия лицензий на деятельность по обращению с отходами, подчеркивал, что причинами приостановки являются грубые нарушения, выявленные в ходе процедуры подтверждения соответствия, которые не были устранены и отсутствие документов, подтверждающих соответствие лицензионным требованиям.

При подготовке материала редакции не удалось в оперативном режиме получить комментарий Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Оформлен запрос в адрес управления.

Ранее редакция сообщала, что мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 миллиардов рублей каждая.

Фото Infopro54

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Утилизация опасных отходов Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора реестр утилизаторов

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям
Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

