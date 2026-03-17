Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Новые концессии

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

При этом стоимость создания полигонов снова подорожала в два раза, по сравнению с январем 2025 года. Тогда называлась сумма 7 млрд рублей на каждый полигон, и она вызвала определенный ступор у депутатов. В разговоре с корреспондентом Infopro54 экс-депутат Вадим Агеенко уточнял, что даже прежняя стоимость объектов в 3,2 млрд рублей была завышена и он доказывал это с документами на заседании рабочей группы.

Сейчас на создание каждого полигона планируется направить 14,2 млрд рублей.

— Окончательный объем капзатрат будет определен по результатам заключения Главгосэкспертизы. Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа. За счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС. Если ППК РЭО не сможет, то будет применяться банковское финансирование. 1,8 млрд составят собственные средства концессионера (1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн), — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

— Собственные средства концессионера представляют собой акционерное финансирование концессионера. Источником собственных средств будет акционерный заем от «Корпорации развития Новосибирской области». Соответственно, до нее средства будут доведены в рамках субсидии на её уставную деятельность. В дальнейшем данные денежные средства передаются концессионеру по беспроцентному договору займа, — пояснил Назаров.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф отметила, что без участия ППК РЭО на два объекта с привлечением простого банковского финансирования потребуется порядка 55 млрд рублей.

— Если реализуется предложение с льготным участием ППК РЭО, то на два объекта потребуется 32 млрд. Таким образом разницы в дополнительных затратах существенная. Поэтому предложение о возможности заключения концессионных соглашений выносится на рассмотрение парламента, — добавила чиновница.

В ходе пресс-подхода председатель комитета ЖКХ регионального парламента Олег Подойма отметил, что все расчёты по концессиям подтверждены.

Размещение полигонов

Стоит отметить, что документация по КПО «Левобережный» уже проходит Госэкспертизу. Согласно представленному Евгением Назаровым проекту, с момента получения документов срок создания полигонов составляет 24 месяца. Срок концессии — 25 лет. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев.

В концессии также озвучены места, где будет расположены полигоны.

КПО «Левобережный» — выделен земельный участок площадью 79,5 га, Ближайший населённый пункт — село Верх-Тула расположен от проектируемого комплекса в юго-восточном направлении на расстоянии 2,7 км.

КПО «Правобережный» — земельный участок площадью 69,8 га, расстояние от границ земельного участка до жилых домов: село Плотниково — 4,3 км, Гусиный брод — 3,5 м, село Жеребцово — 3,6 км. При этом в соответствии с СанПИН для мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 000 тонн в год, санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1 000 м до границ жилой застройки.

По размещению КПО «Правобережный», по словам Олега Подоймы, еще предстоят публичные слушания.

Рост тарифа

После запуска полигонов повысится тариф на утилизацию мусора. По словам депутата Дмитрия Козловского, с 2029 года он вырастет в 2 раза, по сравнению с текущим. При этом глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отметил, что в регионе будут действовать все льготы, положенные по данному виду коммунальной услуги.

По словам Светланы Шарпф добавила, что погашение займа ППК «РЭО» «будет осуществляется за счёт платы концедента», которая начнётся на этапе эксплуатации, и это «не имеет отношения к тарифу».

Напомним, в июне 2025 года в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что 90% стоимости концессионных полигонов в Новосибирске обещал профинансировать ППК РЭО. Но речь шла о 3 млрд рублей на объект.