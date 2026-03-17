Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

При привлечении средств коммерческих банков региону придется заплатить за них еще дороже

Новые концессии

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

При этом стоимость создания полигонов снова подорожала в два раза, по сравнению с январем 2025 года. Тогда называлась сумма 7 млрд рублей на каждый полигон, и она вызвала определенный ступор у депутатов. В разговоре с корреспондентом Infopro54 экс-депутат Вадим Агеенко уточнял, что даже прежняя стоимость объектов в 3,2 млрд рублей была завышена и он доказывал это с документами на заседании рабочей группы.

Сейчас на создание каждого полигона планируется направить 14,2 млрд рублей.

— Окончательный объем капзатрат будет определен по результатам заключения Главгосэкспертизы. Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа. За счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС. Если ППК РЭО не сможет, то будет применяться банковское финансирование. 1,8 млрд составят собственные средства концессионера (1,6 млрд рублей плюс проценты — 311 млн), — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

—  Собственные средства концессионера представляют собой акционерное финансирование концессионера. Источником собственных средств будет акционерный заем от «Корпорации развития Новосибирской области». Соответственно, до нее средства будут доведены в рамках субсидии на её уставную деятельность. В дальнейшем данные денежные средства передаются концессионеру по беспроцентному договору займа, — пояснил Назаров.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф отметила, что без участия ППК РЭО на два объекта с привлечением простого банковского финансирования потребуется порядка 55 млрд рублей.

— Если реализуется предложение с льготным участием ППК РЭО, то на два объекта потребуется 32 млрд. Таким образом разницы в дополнительных затратах существенная. Поэтому предложение о возможности заключения концессионных соглашений выносится на рассмотрение парламента, — добавила чиновница.

В ходе пресс-подхода председатель комитета ЖКХ регионального парламента Олег Подойма отметил, что все расчёты по концессиям подтверждены.

Размещение полигонов

Стоит отметить, что документация по КПО «Левобережный» уже проходит Госэкспертизу. Согласно представленному Евгением Назаровым проекту, с момента получения документов срок создания полигонов составляет 24 месяца. Срок концессии — 25 лет. Срок проектирования КПО «Правобережный» — не более 14 месяцев.

В концессии также озвучены места, где будет расположены полигоны.

  • КПО «Левобережный» — выделен земельный участок площадью 79,5 га, Ближайший населённый пункт — село Верх-Тула расположен от проектируемого комплекса в юго-восточном направлении на расстоянии 2,7 км.
  • КПО «Правобережный» — земельный участок площадью 69,8 га, расстояние от границ земельного участка до жилых домов: село Плотниково — 4,3 км, Гусиный брод — 3,5 м, село Жеребцово — 3,6 км. При этом в соответствии с СанПИН для мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 000 тонн в год, санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1 000 м до границ жилой застройки.

По размещению КПО «Правобережный», по словам Олега Подоймы, еще предстоят публичные слушания.

Рост тарифа

После запуска полигонов повысится тариф на утилизацию мусора. По словам депутата Дмитрия Козловского, с 2029 года он вырастет в 2 раза, по сравнению с текущим. При этом глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров отметил, что в регионе будут действовать все льготы, положенные по данному виду коммунальной услуги.

По словам Светланы Шарпф добавила, что погашение займа ППК «РЭО» «будет осуществляется за счёт платы концедента», которая начнётся на этапе эксплуатации, и это «не имеет отношения к тарифу».

Напомним, в июне 2025 года в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что 90% стоимости концессионных полигонов в Новосибирске обещал профинансировать ППК РЭО. Но речь шла о 3 млрд рублей на объект. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : утилизация мусора концессия

1 053
0
0
Предыдущая статья
Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»
Следующая статья
Дату последних звонков в школах определили в Новосибирске

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Читать полностью

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Автор: Юлия Данилова

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Искусственная вентиляции легких, переливание крови – так началась жизнь Вани Евсюкова. Мальчик родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, на неделю попал в реанимацию, выписали его только в месяц. В развитии он сильно отставал, в год врачи диагностировали детский церебральный паралич.

— Я стараюсь все делать, чтобы сын развивался: с Ваней занимались невролог, логопед, психолог, массажист, инструктор лечебной физкультуры, ему провели несколько операций. Мы пробуем новые методы терапии, и лечение в комплексе дает результаты: Ваня может сидеть, стоять с опорой или поддержкой, сам умывается, ест ложкой, учится одеваться. Многому сына научили в новосибирском медцентре «Кругозор»: он начал понимать речь, произносить отдельные звуки и слоги, выражать просьбы с помощью карточек и жестов, считать до десяти. Второй год сын учится в коррекционной школе по индивидуальной программе, — рассказывает мама Вани  Марина Щербак.

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске в этом месяце начнут ремонтировать Димитровский мост. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на еженедельном совещании.

— Опять будем делать реверсивное движение, чтобы динамически распределять потоки транспорта, — рассказал глава города.

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

Бизнес Власть

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Общество

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Общество

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

Бизнес

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Общество

Дату последних звонков в школах определили в Новосибирске

Бизнес Власть Общество

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Бизнес

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

Общество Спорт

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Общество

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Власть Общество

К проекту по расширению ГПНТБ Новосибирска подключился полпред

Бизнес ПроБизнес

Самозанятых начнут снимать с учета за отсутствие доходов

Власть Общество

Режим чрезвычайной ситуации из-за болезней скота введен в Новосибирской области

Бизнес Культура

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Бизнес Власть

На котельную в Искитиме выделили 1,6 млрд рублей

Власть

Правительство НСО утвердило пакет мер для помощи пострадавшим фермерам

Общество

135 лет Транссибу: строительство железной дороги в Сибири могло начаться на 50 лет раньше

Авто

Глава новосибирских автомобилистов раскритиковал идею ограничить выплаты по ОСАГО

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

