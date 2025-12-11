Крупный российский банк представил проект новогоднего домашнего театра

В преддверии новогодних праздников ВТБ представил проект под названием «Новогодничайте с домашним театром». В сотрудничестве с известными деятелями театрального искусства, такими как режиссеры и драматурги, банк переработал известные детские сказки, адаптировав их в виде пьес, предназначенных для домашней постановки в кругу семьи и друзей. Проект включает в себя пять различных сюжетов, рассчитанных на различные возрастные группы.

Драматурги по-новому взглянули на знакомые сказочные истории и создали пьесы для разных возрастных категорий. Для самых маленьких зрителей (3+) предлагаются праздничные интерпретации «Теремка» и «Репки» – «Новогодняя ёлка» от режиссера Ивана Пачина и «Мешок с подарками» от драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) подготовлены «Путешествие Конька-Горбунка» в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка «По щучьему велению» от Полины Коротыч. Для взрослой аудитории от 18 лет предлагается остросюжетная версия «Зайкиной избушки» от Полины Пушкаевой. Каждая пьеса сопровождается подробными рекомендациями, охватывающими все этапы – от распределения ролей и репетиций до идей для праздничного оформления.

По словам Ивана Пачина, театрального режиссера и автора двух пьес проекта, театр напоминает детскую игру и является пространством для воображения. В театре, чтобы изобразить короля, не требуется королевская мантия или корона. Самодельные декорации и костюмы, созданные из простых материалов, являются частью театрального волшебства, поскольку главное в театре – это люди, актеры, играющие историю, и их актерское мастерство.

На сайте проекта посетителей встречает раздел «Фойе», где можно пройти тест, чтобы определить наиболее подходящую пьесу для постановки. В разделе «Сцена» доступны сценарии сказок, которые можно использовать на смартфоне или распечатать с выделенными репликами для каждого персонажа. «Кабинет режиссера» содержит советы по постановке от авторов пьес и праздничный чек-лист для подготовки к Новому году. Разделы «Костюмерная» и «Гримерная» предлагают идеи и инструкции по созданию сказочных образов из подручных материалов. В «Оркестровой яме» подобрано музыкальное сопровождение для каждой пьесы. Дополняет проект театральный «Буфет» с предложениями по оформлению стола и тематическим угощениям для зрителей и актеров. А в «Потайной комнате» можно найти идеи для домашних развлечений: раскраски по номерам, схемы для вязания с героями сказок и сценарий домашнего квеста для компании.