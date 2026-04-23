Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

В августе 2024 на должность врио был назначен заместитель Зырянова Вячеслав Радионов.

Ольга Молчанова, кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный экономист Российской Федерации (2007 год), Заслуженный экономист Новосибирской области (2016 год). В 1986-1991 годах работала преподавателем в Новосибирском инженерно-строительном институте, с января 1992 года — в мэрии Новосибирска. В 1997-2011 годах — начальник департамента экономики и финансов мэрии. 2012-2013 годы —начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии.

С апреля 2013 по 6 июня 2014 исполняла обязанности ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». 9 июня 2014 года назначена временно исполняющей обязанности министра экономического развития Новосибирской области. 21 октября 2014 года назначена на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области.

В июне 2019 года Молчанова ушла с должности министра.

До назначения врио Ольга Молчанова работала на должности советника генерального директора корпорации.

Напомним, учредителем АО «Корпорация развития Новосибирской области» является правительство региона в лице Министерства экономического развития. Корпорация курирует инвестиционные площадки, расположенные на территории области, а также ведет работу с инвесторами. Из новых ключевых проектов — перезапуск концессий по строительству мусороперерабатывающих полигонов.

