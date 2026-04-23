Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она будет работать в статусе врио генерального директора

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

В августе 2024 на должность врио был назначен заместитель Зырянова Вячеслав Радионов.

Ольга Молчанова, кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный экономист Российской Федерации (2007 год), Заслуженный экономист Новосибирской области (2016 год). В 1986-1991 годах работала преподавателем в Новосибирском инженерно-строительном институте, с января 1992 года — в мэрии Новосибирска. В 1997-2011 годах — начальник департамента экономики и финансов мэрии. 2012-2013 годы —начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии.

С апреля 2013 по 6 июня 2014 исполняла обязанности ректора Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». 9 июня 2014 года назначена временно исполняющей обязанности министра экономического развития Новосибирской области. 21 октября 2014 года назначена на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области.

В июне 2019 года Молчанова ушла с должности министра.

До назначения врио Ольга Молчанова работала на должности советника генерального директора корпорации.

Напомним, учредителем АО «Корпорация развития Новосибирской области» является правительство региона в лице Министерства экономического развития. Корпорация курирует инвестиционные площадки, расположенные на территории области, а также ведет работу с инвесторами. Из новых ключевых проектов — перезапуск концессий по строительству мусороперерабатывающих полигонов.

Ранее редакция сообщала об отставке министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова. 

Фото предоставлено Общественным объединением VIP-club. Автор фото: Николай Мелонов.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Регионы : Регион не задан

784
0
0
Предыдущая статья
Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза
Следующая статья
Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Читать полностью

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к Министерству здравоохранения региона. Напомним, в мае 2025 года компания обратилась в суд с иском к ведомству на 335 млн рублей. Речь шла о взыскании задолженности по соглашению о государственно-частном партнерстве на строительство инфекционной больницы в Садовом.

Компания заявила, что Минздрав не своевременно выполнил обязательства по выплате инвестиционного платежа. Основной долг, по версии истца, составлял 283,9 млн рублей, 27,6 млн — проценты за пользование чужими деньгами, 23,9 млн — убытки. Минздрав признавал требования только в сумме процентов за период просрочки с 16.01.2025 по 20.02.2025 — 4 млн рублей. В остальной части заявленные требования считал необоснованными.

Читать полностью

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Читать полностью

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Читать полностью

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

Читать полностью

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

Читать полностью
Все материалы
Баннер
Лента новостей
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности