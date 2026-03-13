Поиск здесь...
Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Аренда квартир в городе обошла по выгоде вложения в золото

Рынок недвижимости Новосибирска продолжает ставить ценовые рекорды. С декабря 2000 года по декабрь 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Новосибирска выросла с 6 645 рублей до 169 500 рублей. Таким образом, за 25 лет рост составил 25,5 раза, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 2,8 раза (с 28,16 до 78,23 рубля), а вот цена тройской унции золота в рублях обогнала недвижимость, подскочив в 44 раза.

— Без учета доходов от сдачи в аренду вложение в золото выгоднее. Однако при учете дохода от аренды на уровне 6% в год с дальнейшей капитализацией и роста цен на вторичную недвижимость в 17,1 раза, вложение в квартиры как арендный бизнес оказалось в 1,57 раза выгоднее вложений в золото, — комментирует эксперт.

Аналитик отмечает, что рынок переживал разные периоды. Например, в 2008 году средневзвешенная цена на «вторичку» была на 36% выше, чем в новостройках. А самое существенное годовое снижение цен на квартиры в новостройках было зафиксировано в 2009 году.

— В тот период разница цен у надежных и проблемных застройщиков доходила до 300%, и рынок порой напоминал базар, — вспоминает Николаев.

Однако долгосрочный тренд на подорожание в начале 2026 года неожиданно прервался. Согласно данным тематического поиска «Яндекса» по квартирам, проанализированным нейросетью, в феврале медианная стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска снизилась на 1,1% и составила 168 000 рублей. Это произошло после январского роста на 1,3%.

Параллельно сократилась и медианная полная стоимость лота — на 3,4% до 8,3 млн рублей. Аналитики связывают эту динамику в том числе со снижением медианной площади продаваемых квартир (до 49,9 кв. м).

Таким образом, Новосибирск попал в число городов с наиболее заметной отрицательной динамикой цен в феврале наряду с Санкт-Петербургом (-1,9%), Саратовом (-1,6%), Уфой (-1,1%). В среднем же по 36 крупнейшим городам России цена квадратного метра в новостройках за месяц почти не изменилась, показав символический рост на 0,5%.

Эта коррекция происходит на фоне общего охлаждения спроса. По наблюдениям Сергея Николаева, в феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе, и на 9% ниже показателей февраля прошлого года. Эксперт, опираясь на данные ДОМ.РФ, считает, что реальная просадка еще значительнее — 32,5%. Основной причиной эксперт называет изменение условий льготной семейной ипотеки, вступившее в силу с 1 февраля.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске юристы регистрируют рост запросов, связанных с русификацией. С 1 марта в России вступили в силу ограничения в использовании иностранных слов в публичной информации, предназначенной для потребителей. Компании и организации проводят проверки своих сайтов, соцсетей, вывесок, афиш и уже понимают, что проблема оказалась серьезней, чем казалось ранее: вне закона оказалось очень много слов, которые давно в употреблении и кажутся «своими».

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

Читать полностью

В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил законопроект, запрещающий выдавать прокатное удостоверение фильмам иностранных киностудий, которые содержат оскорбительные стереотипы о россиянах или искажают и дискредитируют образ России, СССР и Вооруженных сил РФ.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Читать полностью

Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область предложила создать в регионах России отдельные фонды развития общественного транспорта. О этом министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил на совместном выездном заседании общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и профильных общественных советов субъектов Сибирского Федерального округа, которое прошло в Новосибирске. Чиновник подчеркнул, что большинство регионов не имеют финансовой возможности обеспечивать обновление автопарка на уровне, превышающем темпы его старения

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

Читать полностью

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Автор: Юлия Данилова

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Читать полностью

Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Автор: Артем Рязанов

Студия новосибирца Ивана Плотникова первоначально создавала силиконовых монстров для квестов. Со временем команда переключилась на работу с краеведческими музеями, где создаёт до 40 скульптур на проект. В списке работ  —фигуры персонажей «Гарри Поттера» и «В бой идут одни старики».

— На создание одной требуется примерно 2 месяца. Мастер-модель поначалу лепят из скульптурного пластилина, после снимают форму из стеклопластика, которую заливают силиконом. Внутрь фигуры помещают металлический каркас, чтобы модель нельзя было сломать руками. На одну требуется потратить около 200 пачек пластилина. При заливке используют вандалоустойчивый силикон, применяемый в пищевой промышленности, например, для отливки шоколадных изделий. Такой материал не окисляется, не даёт усадки, не меняет цвет. Стоимость фигуры может составлять от 250 тысяч до 3 млн рублей, — рассказал Горсайту Иван Плотников.

Читать полностью

Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Детский сад на 225 мест разместится на участке площадью около 8,3 тысяч кв. метров. Общая площадь строения — более 5,1 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено трёхэтажное здание с современными пространствами для групп, занятий и отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).

Напомним, вначале марта было получено положительное заключение экспертизы на строительство школы на 1100 мест. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Читать полностью
Бизнес Общество

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Власть Право&Порядок

УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Бизнес Власть

Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Бизнес Власть Общество

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Общество

Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Бизнес Недвижимость Общество

Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Недвижимость

Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Медицина Общество Технологии

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Общество Отставки и назначения

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей назначен главой Новосибирской митрополии

Власть Общество

Новых коров новосибирские аграрии смогут завести только через 4-6 месяцев

Авто Бизнес Общество

Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместе со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

