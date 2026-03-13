Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Рынок недвижимости Новосибирска продолжает ставить ценовые рекорды. С декабря 2000 года по декабрь 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Новосибирска выросла с 6 645 рублей до 169 500 рублей. Таким образом, за 25 лет рост составил 25,5 раза, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 2,8 раза (с 28,16 до 78,23 рубля), а вот цена тройской унции золота в рублях обогнала недвижимость, подскочив в 44 раза.

— Без учета доходов от сдачи в аренду вложение в золото выгоднее. Однако при учете дохода от аренды на уровне 6% в год с дальнейшей капитализацией и роста цен на вторичную недвижимость в 17,1 раза, вложение в квартиры как арендный бизнес оказалось в 1,57 раза выгоднее вложений в золото, — комментирует эксперт.

Аналитик отмечает, что рынок переживал разные периоды. Например, в 2008 году средневзвешенная цена на «вторичку» была на 36% выше, чем в новостройках. А самое существенное годовое снижение цен на квартиры в новостройках было зафиксировано в 2009 году.

— В тот период разница цен у надежных и проблемных застройщиков доходила до 300%, и рынок порой напоминал базар, — вспоминает Николаев.

Однако долгосрочный тренд на подорожание в начале 2026 года неожиданно прервался. Согласно данным тематического поиска «Яндекса» по квартирам, проанализированным нейросетью, в феврале медианная стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска снизилась на 1,1% и составила 168 000 рублей. Это произошло после январского роста на 1,3%.

Параллельно сократилась и медианная полная стоимость лота — на 3,4% до 8,3 млн рублей. Аналитики связывают эту динамику в том числе со снижением медианной площади продаваемых квартир (до 49,9 кв. м).

Таким образом, Новосибирск попал в число городов с наиболее заметной отрицательной динамикой цен в феврале наряду с Санкт-Петербургом (-1,9%), Саратовом (-1,6%), Уфой (-1,1%). В среднем же по 36 крупнейшим городам России цена квадратного метра в новостройках за месяц почти не изменилась, показав символический рост на 0,5%.

Эта коррекция происходит на фоне общего охлаждения спроса. По наблюдениям Сергея Николаева, в феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе, и на 9% ниже показателей февраля прошлого года. Эксперт, опираясь на данные ДОМ.РФ, считает, что реальная просадка еще значительнее — 32,5%. Основной причиной эксперт называет изменение условий льготной семейной ипотеки, вступившее в силу с 1 февраля.

