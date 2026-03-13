Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Детский сад на 225 мест разместится на участке площадью около 8,3 тысяч кв. метров. Общая площадь строения — более 5,1 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено трёхэтажное здание с современными пространствами для групп, занятий и отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).

Напомним, вначале марта было получено положительное заключение экспертизы на строительство школы на 1100 мест. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

— Ключевые объекты социальной инфраструктуры для будущих жителей района уже находятся на стадии подготовки к строительству, — подчеркнули в агентстве.

По данным АРЖС, из 90 га, отведенных под жилье в «Клюквенном», застройщикам уже передано 25,6 га с градостроительным потенциалом 311 тыс. кв. м жилья. Получены разрешения на строительство 100 тыс. кв. м. В 2026 году планируется оформить разрешения еще на 50 тыс. кв. м. Первые многоквартирные дома планируется ввести в 2027–2028 годах.

Проектом предусмотрено строительство пяти детских садов, трех школ и поликлиники, а также благоустройство зеленых зон общей площадью 34 га.

Стоит отметить, что ранее первые шесть домов застройщики микрорайона планировали сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном ожидался запуск школы, в мае — детского сада. В январе-феврале 2028-го была запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

Напомним, сейчас на площадке микрорайона работают четыре девелопера. В 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка в Клюквенном площадью более 8,5 га. В октябре 2024 года «дочка» девелопера — ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — выиграла тендер на право заключения договора субаренды еще на три земельных участка общей площадью более 7 га. Возведение первого дома в Клюквенном началось в 2024 году. На площадку вышел омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6». На территории Клюквенного также планируют возводить жилье новосибирское ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и ГК «Союз» из Барнаула.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города. Инвесторы не готовы заходить участки в ближайшие два года из-за высокой нагрузки и экономической ситуации.