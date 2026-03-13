Поиск здесь...
Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее его запуск в эксплуатацию планировался в мае 2027 года

Детский сад на 225 мест разместится на участке площадью около 8,3 тысяч кв. метров. Общая площадь строения — более 5,1 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено трёхэтажное здание с современными пространствами для групп, занятий и отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).

Напомним, вначале марта было получено положительное заключение экспертизы на строительство школы на 1100 мест. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

— Ключевые объекты социальной инфраструктуры для будущих жителей района уже находятся на стадии подготовки к строительству, — подчеркнули в агентстве.

По данным АРЖС, из 90 га, отведенных под жилье в «Клюквенном», застройщикам уже передано 25,6 га с градостроительным потенциалом 311 тыс. кв. м жилья. Получены разрешения на строительство 100 тыс. кв. м. В 2026 году планируется оформить разрешения еще на 50 тыс. кв. м. Первые многоквартирные дома планируется ввести в 2027–2028 годах.

Проектом предусмотрено строительство пяти детских садов, трех школ и поликлиники, а также благоустройство зеленых зон общей площадью 34 га.

Стоит отметить, что ранее первые шесть домов застройщики микрорайона планировали сдать в первом квартале 2026 года. В марте 2027-го в Клюквенном ожидался запуск школы, в мае — детского сада. В январе-феврале 2028-го была запланирована сдача поликлиники на 780 посещений со скорой помощью на пять машин.

Напомним, сейчас на площадке микрорайона работают четыре девелопера. В 2023 году ГК «Талан» получила право на застройку участка в Клюквенном площадью более 8,5 га. В октябре 2024 года «дочка» девелопера — ООО «СЗ ТАЛАН-РЕГИОН-44» — выиграла тендер на право заключения договора субаренды еще на три земельных участка общей площадью более 7 га. Возведение первого дома в Клюквенном началось в 2024 году. На площадку вышел омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6». На территории Клюквенного также планируют возводить жилье новосибирское ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и ГК «Союз» из Барнаула.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города. Инвесторы не готовы заходить участки в ближайшие два года из-за высокой нагрузки и экономической ситуации. 

Иллюстрация предоставлена пресс-службой АРЖС, автор: пресс-служба.

Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирска продолжает ставить ценовые рекорды. С декабря 2000 года по декабрь 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Новосибирска выросла с 6 645 рублей до 169 500 рублей. Таким образом, за 25 лет рост составил 25,5 раза, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Для сравнения: курс доллара за тот же период увеличился лишь в 2,8 раза (с 28,16 до 78,23 рубля), а вот цена тройской унции золота в рублях обогнала недвижимость, подскочив в 44 раза.

Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

В феврале 2026 года в новостройках Новосибирской области реализовано 44 тысячи квадратных метров по договорам долевого участия. Это на 28% меньше, чем в январе и на 9% ниже показателей февраля прошлого года, констатирует независимый аналитик новосибирского ранка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ДОМ.РФ. По его расчетам, просадка еще больше — 32.5%. Напомним, с 1 февраля в России изменились условия выдачи льготной семейной ипотеки, которая уже несколько лет играет ключевую роль в продажах новостроек.

По словам Николаева, никому из топ-10 новосибирских застройщиков не удалось повторить январские показатели.

В Новосибирске отложили застройку двух знаковых площадок в центре города

Автор: Оксана Мочалова

Территория за ТРЦ «Аура», занятая капитальными гаражами еще с советского времени, и площадка швейной фабрики «Синар» в ближайшие годы не будут вовлечены в оборот под новое строительство. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

По его словам, обе территории рассматриваются в Генеральном плане города как перспективные для развития. Участок за «Аурой» предполагается использовать под жилую застройку, а территория фабрики «Синар» отнесена к зоне общественно-деловой застройки. Однако реальные сроки освоения этих площадок сдвигаются на неопределенный период.

Застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий

Автор: Оксана Мочалова

Механизм комплексного развития территорий (КРТ), обязательный для новосибирских застройщиков с конца 2024 года, формально продолжает расширяться: количество проектов достигло 41, а их площадь — 200 гектаров. Из них 10 договоров заключено по инициативе мэрии (почти 100 гектаров), а 31 — с правообладателями земельных участков (более 100 гектаров). Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привела начальник управления комплексного развития территории мэрии Новосибирска Ольга Чичкань.

Ключевым отличием новых проектов, по ее словам, являются существенные обязательства застройщиков по созданию социальной инфраструктуры. В рамках уже заключенных договоров девелоперы за свой счет обеспечат городу 2 580 дополнительных мест в детских садах и 5 621 место в школах. Также запланировано строительство спортивных сооружений, инженерных сетей и дорог.

Научный подход к тишине: как выглядит новый проект ГК «Расцветай» на берегу озера Каинка

Новосибирский застройщик представил на рынке недвижимости новый проект. «Расцветай у Академгородка» — 17-этажная новостройка, расположившаяся на берегу озера Каинка, в обрамлении живописного лесного массива.

Стоимость квартир начинается от 3,9 млн рублей*. Приобретение жилья на старте продаж — стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средств в актив с высоким потенциалом роста.

