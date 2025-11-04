Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Мьянме

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым со 2 ноября работает с официальным визитом в Республике Союз Мьянма. В ходе визита состоялись встречи с руководством региона Мандалай, министрами образования и здравоохранения страны.

Ключевыми темами переговоров стали развитие торгово-экономического сотрудничества, туризма и образования. Андрей Травников отметил важность открытия Генконсульства Мьянмы в Новосибирске и возобновления прямых авиарейсов между городами. Стороны договорились о создании рабочих групп по туризму и образованию, а также об организации бизнес-миссии новосибирских предпринимателей в Мьянму.

В сфере образования представлен потенциал новосибирских вузов. Запланирована университетская миссия в Мьянму в январе 2025 года для набора студентов. В области здравоохранения обсуждалось создание специализированных медицинских центров в районах области и применение искусственного интеллекта в диагностике.

По итогам визита стороны договорились разработать планы сотрудничества на 2026-2027 годы и подготовить меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

