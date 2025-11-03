В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу

На улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска, где расположено бывшее здание городской инфекционной больницы, начались работы по демонтажу старых корпусов.

На этом месте планируют реализовать масштабный инвестиционный проект с квартирами для детей-сирот. Об этом говорится в постановлении, размещённом на сайте мэрии. Согласно официальной информации, заинтересованное лицо, имя которого не указывается, предложило построить на этой территории МИП, связанный со строительством жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Окончательное решение о внесении изменений в Генплан города должны принять депутаты новосибирского горсовета. Сколько квартир при этом получат дети-сироты не уточняется.

В начале 2025 года больница переехала на новое место — в посёлок Садовый, а старые здания и участок передали в собственность государства. В октябре Госэкспертиза дала «добро» на снос восьми старых корпусов инфекционной больницы, расположенных на улице Семьи Шамшиных. Спецэкспертиза была необходима, так как один из больничных корпусов является памятником архитектуры регионального значения. Речь о корпусе №1. В реестре ОКН он значится как «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1». Это здание из красного кирпича в стиле модерн было построено в 1912 году по проекту архитектора Ф. Ф. Раммана. Во время сноса остальных зданий должна быть обеспечена его сохранность.

Ранее редакция сообщала о том, что аукцион по сносу старой инфекционной больницы выиграл подрядчик, предложивший за работы 14,3 миллиона рублей вместо заявленных 46,1 миллиона. До конца 2025 года ему предстоит разобрать восемь зданий: лечебный, лабораторный, патологоанатомический корпуса, диспансер, административное здание, аптеку, пищеблок и проходную, а так же убрать весь строительный мусор.