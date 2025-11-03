Рекламодателям

В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу

  • 03/11/2025, 16:00
Автор: Ольга Кирсанова
В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу
На освободившемся участке планируют построить жильё для детей-сирот

На улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска, где расположено бывшее здание городской инфекционной больницы, начались работы по демонтажу старых корпусов.

На этом месте планируют реализовать масштабный инвестиционный проект с квартирами для детей-сирот. Об этом говорится в постановлении, размещённом на сайте мэрии. Согласно официальной информации, заинтересованное лицо, имя которого не указывается, предложило построить на этой территории МИП, связанный со строительством жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Окончательное решение о внесении изменений в Генплан города должны принять депутаты новосибирского горсовета. Сколько квартир при этом получат дети-сироты не уточняется.

В начале 2025 года больница переехала на новое место — в посёлок Садовый, а старые здания и участок передали в собственность государства. В октябре Госэкспертиза дала «добро» на снос восьми старых корпусов инфекционной больницы, расположенных на улице Семьи Шамшиных. Спецэкспертиза была необходима, так как один из больничных корпусов является памятником архитектуры регионального значения. Речь о корпусе №1. В реестре ОКН он значится как «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1». Это здание из красного кирпича в стиле модерн было построено в 1912 году по проекту архитектора Ф. Ф. Раммана. Во время сноса остальных зданий должна быть обеспечена его сохранность.

Ранее редакция сообщала о том, что аукцион по сносу старой инфекционной больницы выиграл подрядчик, предложивший за работы 14,3 миллиона рублей вместо заявленных 46,1 миллиона. До конца 2025 года ему предстоит разобрать восемь зданий: лечебный, лабораторный, патологоанатомический корпуса, диспансер, административное здание, аптеку, пищеблок и проходную, а так же убрать весь строительный мусор.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

386

0
0

В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу
3/11/25 16:00
Бизнес Власть История
Пенсии и пособия семьям с детьми вырастут в 2026 году в Новосибирской области
3/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
Тёплый ноябрь пообещали синоптики жителям Новосибирской области
3/11/25 12:00
Общество
Крик отчаяния: новосибирцы обратились к Бастрыкину из-за закрытия единственной школы в посёлке
3/11/25 10:00
Образование Общество Право&Порядок
В России предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья
2/11/25 18:00
Власть Общество
Более 150 уголовных дел в отношении подростков поступило в суды Новосибирска
2/11/25 17:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты
2/11/25 15:00
Бизнес Общество Транспорт
В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра
2/11/25 14:00
Власть Город Общество
«Тогда все увидят, насколько это красиво»: Новосибирск просят сделать идеальный ремонт одного памятника конструктивизма
2/11/25 13:00
Город История Культура Недвижимость Общество
Сразу в пяти селах Новосибирской области установлен карантин по бешенству
2/11/25 12:00
Общество
«Это истории предательства»: в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных
2/11/25 11:00
Общество
Лизинг новых автомобилей рухнул в Новосибирской области
2/11/25 9:00
Два молодых театра-соседа в Новосибирске показали пьесы об инфо-эпидемиях
1/11/25 19:00
Культура Общество
«Они приезжают зарабатывать»: заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска
1/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Ещё 2 месяца действует повышенная выплата при заключении контракта с Минобороны
1/11/25 17:35
Власть
Самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области
1/11/25 17:30
Общество
Определен подрядчик для новогоднего оформления улицы Ленина в Новосибирске
1/11/25 17:00
Бизнес Власть Город
«Исключить как класс»: мэр Новосибирска «объявил войну» вандалам
1/11/25 15:30
Город Общество
Ушел из жизни Владимир Васильевич Кашников, выдающийся новосибирский офтальмолог
1/11/25 15:11
Общество
Издатели попросили губернатора и главу СФ спасти газетные киоски в Новосибирске
1/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
