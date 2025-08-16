В мэрии Новосибирска рассказали о перспективах программы реновации

На территории города Новосибирска сносу подлежат расселенные аварийные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в порядке, установленном правительством РФ. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.

— В настоящее время жилищными программами, которые реализуются на территории города Новосибирска, не предусмотрены мероприятия по реновации, — говорится в письме.

В администрации уточнили, что по состоянию на 11 августа 2025 года на территории города снесены лишь несколько многоэтажных домов. Среди них: повреждённый при взрыве газа пятиэтажный дом № 39 на ул. Линейной, а также четырехэтажные аварийные многоквартирные дома: № 5 на ул. Станиславского, №№ 8, 10 на пер. 1-м Пархоменко.

6 августа на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска на сайте мэрии Новосибирска было размещено постановление об изъятии жилья и земли под хрущёвкой на Первомайской, 102 (1962 года постройки). Согласно документу, городская администрация планирует выкупить у собственников 56 квартир.

По данным Минстроя Новосибирской области, в настоящее время в регионе определено 43 территории, предназначенные для КРТ, общей площадью 787,31 га. В стадии реализации находится 34 проекта КРТ, крупнейшие из которых реализуются региональным правительством через оператора АО «АРЖС», в частности, КРТ микрорайона «Клюквенный» и территории «СмартСити-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала, что территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината отдали под КРТ.