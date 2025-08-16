Рекламодателям

В Новосибирске ждут новый виток роста цен на мясо

  • 16/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске ждут новый виток роста цен на мясо
Говядина и баранина начнут дорожать с ноября, не исключают аграрии

Во втором полугодии 2025 года в целом по России ожидается рост цен на говядину и баранину в рознице на 12-15%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтинговой компании Strategy Partners.

Участники новосибирского сельхозрынка, опрошенные Infopro54, так же не исключают этот тренд.

—  В ближайшие пару месяцев цены вряд ли будут расти, так как осенью начнется массовый забой скота, выращенного на пастбищах. Этот фактор будет влиять на стоимость говядины и баранины до начала ноябре. В ноябре – декабре мы также ожидаем рост цен на 10-15%. Но это сезонное повышение, которое обычно наблюдается перед новым годом, — отметил председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

По данным Новосибирскстата, килограмм говядины, кроме бескостного мяса в регионе в августе в среднем в магазинах региона можно купить за 712 рублей кг. В августе прошлого года килограмм этого мяса стоил 568 рублей, в декабре — 598.

При этом, по словам Елисеенко, издержки на содержание КРС только за последний год у аграриев выросли на 17%. Дальнейшая динамика цен на мясо будет зависеть от многих факторов, в том числе уровня инфляции и курса рубля.

— В целом в Новосибирской области, на мой взгляд, нет дефицита по говядине. Прежде всего потому, что говядина самое дорогое мясо и его не каждый себе может позволить. Но есть нюансы по качеству продукции. На прилавках можно встретить мясо от мясного скота, которая больше подходит для мясной переработки. А есть вынужденный забой, который постоянно производят молочники, при выбраковке скота, — добавил собеседник редакции.

Директор ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков затруднился прокомментировать прогноз по динамике цен на баранину.

—  Мы до конца сентября бараниной торговать на собираемся. Цены пока не устанавливали. Весной последние продажи были 515-520 рублей за кг. Покупателями в основном являются перекупщики, которые везут мясо в город, также его берут на шашлык мусульмане. Централизованно магазины и мясоперерабатывающие предприятия нашу продукцию не закупают, так как считают. Не знаю с чем это связано, —  пояснил собеседник редакции.

По данным Новосибирскстата, баранина в магазинах региона в среднем стоит 759 рублей за кг, в августе прошлого года — 652, а в декабре — 665 рублей.

По словам Олега Вотякова, за последний год издержки на содержание отары выросли на 23-25%. Речь идет о повышении расходов на зарплаты, корма, при этом спрос на шерсть баранов практически исчез, что лишило аграриев одной из статей доходов. Как результат, в «Новомайском» раньше хозяйстве было 17 тысяч овец, сейчас вместе с молодняком —  три тысячи.

 

За килограмм свинины без кости придется заплатить 417 рублей за кг, в августе прошлого года — 370, а в декабре — 383.

Куры охлажденные и мороженные в магазинах региона сейчас стоят 224 рублей за кг, год назад — 230 рублей, а в декабре — 223.

 

Стоит отметить, что цены на мясо в регионе начали резко расти весной 2025 года. Они были ключевым драйвером, который разгонял инфляцию в области.

Напомним, тренд на сокращение поголовья крупного рогатого скота, который сформировался в регионе в 2019 году, сохраняется. По итогам 2024 года во всех хозяйства региона было 351,8 тысяч голов КРС. Это почти на 10% меньше, чем годом ранее, сообщил Новосибирскстат. На ноябрь 2024 года в регионе числилось 103 тысячи коров, в конце 2023 года — 112 273.

В регионе также падает поголовье лошадей. К концу 2024 года оно сократилось до 19,2 тысяч (-11%). Кроме того, аграрии стали меньше выращивать овец и коз — 131,3 тысячи (-7%). По последним данным Новосибирскстата, за первые пять месяцев 2025 года в Новосибирской области поголовье овец и коз сократилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К растущим сегментам можно отнести разведение свиней — +4,8. Сейчас в хозяйствах области всех форм собственности содержится почти 347 тысяч голов этих сельхозживотных. При этом жители региона чаще всего из мяса покупают свинину.

Ранее редакция сообщала о том, что крошечные куриные яйца появились на прилавках магазинов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 753

Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цены на мясо рост цен


