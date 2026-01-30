Лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Новосибирске 14 февраля

В Новосибирске открылась регистрация на XLIV Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». Соревнования состоятся 14 февраля на базе имени Владимира Пелеганчука и Алика Тульского по адресу: улица Ионосферная, 3.

Принять участие могут жители России и иностранные граждане.

В Новосибирске пройдут несколько забегов для разных возрастных групп:

500 метров – для детей 6–8 лет;

5 километров – для юношей и девушек до 2008 года рождения;

10 километров – для мужчин и женщин старше 2007 года рождения;

2026 метров – «Забег 2026»;

2026 метров – «Корпоративный забег 2026» (эстафета).

В «Забеге 2026», который пройдет на дистанции 2026 метров, примут участие руководители и заместители правительства Новосибирской области, сотрудники мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, главы государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий. Также в забеге выступят победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В «Корпоративном забеге 2026» участвуют организации и предприятия Новосибирска. Исключение составляют образовательные учреждения, спортивные школы и спортивные центры. Участники должны быть старше 18 лет и иметь стаж работы не менее шести месяцев. В каждой команде четыре человека, среди которых обязательно должна быть девушка. Девушки бегут первый этап. Старт общий для всех команд. Участники должны быть в единой форме с символикой мероприятия.

Участники соревнований должны зарегистрироваться на официальном сайте комплекса ГТО и начать сдавать нормативы.

— В рамках пилотного проекта зарегистрироваться для участия на дистанцию 5 и 10 км можно через Госуслуги. На дистанцию 500 метров (дети 6-8 лет) и 10 км (2007 г.р. и старше) работает электронная регистрация. На дистанции 10 км 400 участников (прошедших электронную регистрацию) на комиссии по допуску в порядке очереди смогут получить электронный чип с номером, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.