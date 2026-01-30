Поиск здесь...
Общество

Лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Новосибирске 14 февраля

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В рамках забега предусмотрено пять дистанций

В Новосибирске открылась регистрация на XLIV Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». Соревнования состоятся 14 февраля на базе имени Владимира Пелеганчука и Алика Тульского по адресу: улица Ионосферная, 3.

Принять участие могут жители России и иностранные граждане.

В Новосибирске пройдут несколько забегов для разных возрастных групп:

  • 500 метров – для детей 6–8 лет;
  • 5 километров – для юношей и девушек до 2008 года рождения;
  • 10 километров – для мужчин и женщин старше 2007 года рождения;
  • 2026 метров – «Забег 2026»;
  • 2026 метров – «Корпоративный забег 2026» (эстафета).

В «Забеге 2026», который пройдет на дистанции 2026 метров, примут участие руководители и заместители правительства Новосибирской области, сотрудники мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, главы государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий. Также в забеге выступят победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В «Корпоративном забеге 2026» участвуют организации и предприятия Новосибирска. Исключение составляют образовательные учреждения, спортивные школы и спортивные центры. Участники должны быть старше 18 лет и иметь стаж работы не менее шести месяцев. В каждой команде четыре человека, среди которых обязательно должна быть девушка. Девушки бегут первый этап. Старт общий для всех команд. Участники должны быть в единой форме с символикой мероприятия.

Участники соревнований должны зарегистрироваться на официальном сайте комплекса ГТО и начать сдавать нормативы.

— В рамках пилотного проекта зарегистрироваться для участия на дистанцию 5 и 10 км можно через Госуслуги. На дистанцию 500 метров (дети 6-8 лет) и 10 км (2007 г.р. и старше) работает электронная регистрация. На дистанции 10 км 400 участников (прошедших электронную регистрацию) на комиссии по допуску в порядке очереди смогут получить электронный чип с номером, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников вместе с тысячами жителей региона принял участие в соревнованиях «Лыжня России».

Источник фото: Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : регистрация Лыжня России

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Автор: Артем Рязанов

Зимой в Новосибирске нередко регистрируются ситуации, когда горожане падают на обледеневших тротуарах и дорогах, что часто приводит к травмам. При этом не все осведомлены о возможности получения компенсации за такие происшествия. За несвоевременную уборку наледи с определённых участков несёт ответственность конкретное лицо.

Юрист дал рекомендации, как подать на получение возмещения при травме из-за гололеда.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Читать полностью

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил дорожному департаменту и МКУ «УЗТиИС» обновить схему ливневой канализации города.

По его словам, это необходимо для наведения порядка в системе отвода дождевой и талой воды. Нужно связать строительство новых сетей с генеральным планом города и программами развития территорий. Новая схема позволит участвовать в федеральных программах и привлекать инвесторов.

Читать полностью

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Автор: Мария Гарифуллина

Рекомендации многочисленных нутрициологов и блогеров довольно часто обновляются и иногда друг другу противоречат. Infopro54 поговорил с известным диетологом  Людмилой Селедцовой о моде на суперфуды, локальных аналогах и черных списках продуктов

— Существует ли мода на суперфуды и кто её создаёт?

Читать полностью

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Автор: Артем Рязанов

С 4 ноября по 26 января 2026 года с дорог и дворов Новосибирска вывезли 1 742 501 кубический метр снега.

Городская администрация сообщила, что для уборки снега с дорог традиционно используются самосвалы, тракторы, шнекороторы и другая техника. Также привлекаются дорожные рабочие. Кроме того, в Новосибирск поступило 11 новых белорусских самосвалов, что помогает улучшить качество уборки.

Читать полностью
