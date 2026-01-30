Поиск здесь...
«Это обоюдная инициатива»: Дмитрий Маркович прокомментировал объединение двух институтов СО РАН

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он ожидает, что процесс стартует в 2026 году

Возможное объединение с Институтом гидродинамики обсуждается с середины 2025 года. Об этом рассказал директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

— Это обоюдная инициатива, поддержанная коллективами институтов. Учёные советы институтов проголосовали за объединение единогласно, — заявил Маркович.

По его словам, это объединение на равных правах, и два института: Институт гидродинамики имени Лаврентьева и Институт теплофизики имени Кутатиладзе, с одной стороны, будут независимыми и обособленными подразделениями, но с другой стороны, их интеграция в один центр, в одно юридическое лицо даст более серьёзные возможности для внутреннего взаимодействия.

— Мы не на пустом месте задумали это объединение. У нас очень близкие тематики, но со своими особенностями. И эта синергия даст серьёзный эффект. Этот вопрос я также обсуждал с министром (науки и высшего образования РФ) Валерием Фальковым, президентом Российской академии наук, академиком Геннадием Красниковым. Поддержка РАН и Министерства есть, — подчеркнул Дмитрий Маркович.

В 2026 году он надеется начать реализацию процесса объединения.

Стоит отметить, что на этой неделе информацию о возможном объединении институтов подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — отметил Пармон.

Институт гидродинамики СО РАН создан в 1957 году для усиления научных исследований в области физико-технических, естественных наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Михаил Лаврентьев возглавлял его до 1976 года. В настоящее время в Институте работают 3 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 75 кандидатов наук. Основные направления научной деятельности института: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого твердого тела. И.о. директора является доктор физико-математических наук Евгений Рудой.

Институт теплофизики СО РАН создан в 1964 году. Является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики. С 2017 года институтом руководит академик РАН Дмитрий Маркович.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский проект «БиоКатТех» оценили в 20 млрд рублей. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Читать полностью

В Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить порядок исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Поправки затронут статью 120 Трудового кодекса РФ и предполагают исключение выходных дней из числа календарных дней основного или дополнительного отпуска.

В пояснительной записке к инициативе авторы указывают, что действующая система приводит к скрытому сокращению продолжительности отдыха.

Читать полностью

В Новосибирске с февраля начнут действовать новые законы

Автор: Оксана Мочалова

Индексация социальных выплат

С 1 февраля более 40 видов пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 728 921,9 рубля (сейчас — 690 266 рублей). Семьи, получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго получат дополнительно 234 321,27 рубля (на сегодняшний день 221 895 рублей). Полная сумма выплаты на второго ребенка, если семья не обращалась за поддержкой ранее, составит 963 243,17 рубля (в 2025 году — 912 162 рубля). Индексация коснется и неиспользованных остатков средств по ранее выданным сертификатам.

Читать полностью

Почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда

Автор: Юлия Данилова

По результатам работы межведомственной комиссии в 2025 году порядка 14000 новосибирцев вышли из тени и стали работать официально. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

—  Они приобрели статус самозанятых, заключили трудовые договоры, либо оформились индивидуальными предпринимателями, —  пояснил Балашов.

Читать полностью
Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Общество

Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля

Медицина Общество

Роспотребнадзор призвал новосибирцев привиться от клещевого энцефалита в феврале

Общество

Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде

Общество Право&Порядок

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Бизнес Общество

Новосибирский ЦУМ после почти 59 лет работы закрылся навсегда

