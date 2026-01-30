«Это обоюдная инициатива»: Дмитрий Маркович прокомментировал объединение двух институтов СО РАН

Возможное объединение с Институтом гидродинамики обсуждается с середины 2025 года. Об этом рассказал директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

— Это обоюдная инициатива, поддержанная коллективами институтов. Учёные советы институтов проголосовали за объединение единогласно, — заявил Маркович.

По его словам, это объединение на равных правах, и два института: Институт гидродинамики имени Лаврентьева и Институт теплофизики имени Кутатиладзе, с одной стороны, будут независимыми и обособленными подразделениями, но с другой стороны, их интеграция в один центр, в одно юридическое лицо даст более серьёзные возможности для внутреннего взаимодействия.

— Мы не на пустом месте задумали это объединение. У нас очень близкие тематики, но со своими особенностями. И эта синергия даст серьёзный эффект. Этот вопрос я также обсуждал с министром (науки и высшего образования РФ) Валерием Фальковым, президентом Российской академии наук, академиком Геннадием Красниковым. Поддержка РАН и Министерства есть, — подчеркнул Дмитрий Маркович.

В 2026 году он надеется начать реализацию процесса объединения.

Стоит отметить, что на этой неделе информацию о возможном объединении институтов подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — отметил Пармон.

Институт гидродинамики СО РАН создан в 1957 году для усиления научных исследований в области физико-технических, естественных наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Михаил Лаврентьев возглавлял его до 1976 года. В настоящее время в Институте работают 3 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 75 кандидатов наук. Основные направления научной деятельности института: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого твердого тела. И.о. директора является доктор физико-математических наук Евгений Рудой.

Институт теплофизики СО РАН создан в 1964 году. Является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики. С 2017 года институтом руководит академик РАН Дмитрий Маркович.

