Стоимость Северо-Сибирской железной дороги сильно преувеличили

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее отмечалось, что на ее создание необходимо 8 триллионов рублей

Развитие транспортной сети для Сибири, для Арктики — это проблема номер один. По мнению ученых СО РАН, она должна решаться за счет восстановления активной роли речных трасс,  малой авиации, а также развития сети железных дорог. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Проект создания Северо-Сибирской железной дороги был остановлен в начале пятидесятых годов. Наши специалисты, ассоциация руководителей субъектов Федерации Сибири считает, что этот проект должен быть реализован. К сожалению, откуда-то пошёл фейк о том, что проект будет стоить триллионы рублей. Это далеко не так, — заявил Пармон.

По его словам, стоимость проекта — «небольшие десятки миллиардов рублей. По крайней мере, для самых важных кусков».

— Этот проект стратегический для России. Особенно в связи с развитием Северного морского пути, — добавил председатель СО РАН.

Напомним, на пресс-конференции в 2024 году глава исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников сообщал, что общая стоимость Севсиба оценивается в 8 трлн рублей. Ориентировочная окупаемость вложений — 20 лет.

Он пояснял, что трасса Северо-Сибирской магистрали (Севсиб) прорабатывалась давно. Она идет от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Таштагол. Кроме того, есть трасса от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Усть-Кут — это старый Севсиб, который предполагалось построить еще в советское время. Глава МАСС сообщал, что, по предварительным расчетам, километр трассы Севсиба на линии Сабетта – Новый Уренгой – Нижневартовск – Белый Яр будет стоить 691 млн рублей. Далее от Белого Яра на Таштагол и Урумчи 1 км дороги обойдется в 3 млрд рублей.

Напомним, на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Мурманске, который прошел в марте 2025 года, президент России поручил   реализовать проект Арктического полигона железных дорог, чтобы регионы Сибири, Урала, северо-запада России получили прямой выход на север, к арктическим портам. Это позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки, подчеркнул глава государства.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей. В регионах округа постепенно обновляется парк речного транспорта и формируются новые маршруты для круизов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Читать полностью

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году работодатели Новосибирской области погасили долги по зарплате на сумму 644,6 млн руб. Эти деньги были выплачены 7 117 работникам. Для сравнения, в 2024 году — 592 млн рублей, сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

На 1 января 2026 года в Государственной инспекции труда имеются сведения о задолженности и непогашенной задолженности в размере 177,5 млн ₽. Это 3 073 работника. Для сравнения, на 1 января 2025 года задолженность составляла 138 млн рублей перед 3106 работников.

Читать полностью

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Читать полностью
