Стоимость Северо-Сибирской железной дороги сильно преувеличили

Развитие транспортной сети для Сибири, для Арктики — это проблема номер один. По мнению ученых СО РАН, она должна решаться за счет восстановления активной роли речных трасс, малой авиации, а также развития сети железных дорог. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— Проект создания Северо-Сибирской железной дороги был остановлен в начале пятидесятых годов. Наши специалисты, ассоциация руководителей субъектов Федерации Сибири считает, что этот проект должен быть реализован. К сожалению, откуда-то пошёл фейк о том, что проект будет стоить триллионы рублей. Это далеко не так, — заявил Пармон.

По его словам, стоимость проекта — «небольшие десятки миллиардов рублей. По крайней мере, для самых важных кусков».

— Этот проект стратегический для России. Особенно в связи с развитием Северного морского пути, — добавил председатель СО РАН.

Напомним, на пресс-конференции в 2024 году глава исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников сообщал, что общая стоимость Севсиба оценивается в 8 трлн рублей. Ориентировочная окупаемость вложений — 20 лет.

Он пояснял, что трасса Северо-Сибирской магистрали (Севсиб) прорабатывалась давно. Она идет от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Таштагол. Кроме того, есть трасса от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Усть-Кут — это старый Севсиб, который предполагалось построить еще в советское время. Глава МАСС сообщал, что, по предварительным расчетам, километр трассы Севсиба на линии Сабетта – Новый Уренгой – Нижневартовск – Белый Яр будет стоить 691 млн рублей. Далее от Белого Яра на Таштагол и Урумчи 1 км дороги обойдется в 3 млрд рублей.

Напомним, на VI Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Мурманске, который прошел в марте 2025 года, президент России поручил реализовать проект Арктического полигона железных дорог, чтобы регионы Сибири, Урала, северо-запада России получили прямой выход на север, к арктическим портам. Это позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки, подчеркнул глава государства.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей. В регионах округа постепенно обновляется парк речного транспорта и формируются новые маршруты для круизов.