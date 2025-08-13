Масштабная реконструкция улицы Мира в Новосибирске близится к завершению

Комплексное обновление улицы Мира охватывает не только дорожное полотно, но и трамвайные линии, а также пешеходные зоны. Окончание всех работ намечено на осень текущего года. В рамках рабочего визита в Кировский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ознакомились с ходом работ на объекте.

По словам мэра Максима Кудрявцева, реконструкция улицы Мира рассчитана на два года. В течение прошлого строительного сезона были произведены замена трамвайных рельсов и модернизация контактной сети. Трамвайное движение по обновленным путям было возобновлено 27 октября 2024 года. В текущем году планируется завершить работы на проезжей части, замостить трамвайные пути дорожной плиткой, отремонтировать тротуары и восстановить газоны вдоль дороги. В результате улица будет капитально обновлена практически по всей своей протяженности – 2,5 км.

Глава города подчеркнул, что обновление трамвайных путей на улице Мира является частью масштабной программы по модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска. Кроме того, за счет средств МУП «ГЭТ» ремонтируется еще около полутора километров путей.

Реконструкция улицы Мира ведется на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Подрядчиком выступает ООО «Перлит-Строй», а строительный контроль осуществляет ООО «Дорэксперт». Работы начались в мае 2024 года, а их завершение запланировано на октябрь 2025 года. Общая стоимость контракта составляет 503 млн рублей.

Губернатор Андрей Травников отметил, что совместными усилиями ведется обновление улицы Мира. Он подчеркнул, что развитие транспортной сети невозможно без бюджетной поддержки, в том числе из областного бюджета, поскольку это требует значительных затрат. Правительство Новосибирской области готово выделять финансирование при условии видимых результатов: выделенные средства должны приводить к появлению новых маршрутов, приобретению вагонов или увеличению пассажиропотока.

На данный момент на улице Мира уже заменены трамвайные пути, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, ведутся работы по ремонту тротуаров и ливневой канализации, а также обустраиваются смотровые и дождеприемные колодцы. Сейчас начались финальные работы – обустройство газонов, укладка второго слоя асфальтобетона и дорожной плитки на трамвайных путях, которые будут выровнены в один уровень с проезжей частью.

В дальнейшем планируется установка дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений и обустройство трамвайных остановок.