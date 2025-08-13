«Думали, меньше некуда»: в магазинах Новосибирска сливочное масло стали продавать в пачках по 100 граммов

В новосибирских магазинах появились 100-граммовые пачки сливочного масла. Ранее их выпускали единичные предприятия молочной отрасли, сейчас это становится новым стандартом. Это можно назвать одним из новых примеров шринкфляции – так называется уменьшение привычной фасовки продуктов питания, которое используется для смягчения негативного эффекта инфляции.

— 100-граммовых пачек масла стало много буквально в последний месяц. Когда они лежат отдельно, то не сразу понимаешь, что не так. А вот если рядом пачки по 180 граммов, то сразу видишь, что пачка малюсенькая какая-то. Я, если честно к предыдущему уменьшению не привыкла. Когда появились пачки по 150 граммов, думали что меньше некуда. Оказывается, есть, — говорит жительница Новосибирска Юлия.

Журналист Infopro54 обнаружил в новосибирском супермаркете крупной торговой сети 100-граммовые пачки сливочного масла пяти производителей. Это бренды из Санк-Петербурга, Алтая, Московской области. Так же есть в продаже масло в пачках по 120 граммов от белорусского производителя. Масло в таких упаковках стоит менее 200 рублей.

В СССР стандартный вес пачки сливочного масла был равен 250 граммам. В современной России этот привычный объём начали сокращать: сначала уменьшили до 220 граммов, затем — до 200 граммов, после — до 180 граммов. В 2024 году новой нормой стали пачки весом 150 граммов.

Так же потребители отмечают, что летом 2025 года на полках молочных отделов стало больше сметаны в маленьких банках.

Ранее редакция сообщала, что в магазинах начали продавать куриные яйца категории С3, которые считаются самыми мелкими.