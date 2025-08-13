Рекламодателям

«Попытка оттолкнуться от дна»: в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки

  • 13/08/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Средневзвешенная цена квадрата на первичке по итогам второго квартала составляла 140562 рубля

Новосибирский рынок первичной недвижимости идет против общероссийского тренда. В июле в регионе продана 1341 квартира в новостройках, что на 33,5% больше, чем в июне 2025 (1004) и на 40,4%, чем в июле 2024 (955) — первом месяце, когда была отменена льготная ипотека. Для сравнения, в Московском регионе продажи просели на 4%, в Санкт-Петербурге — на 33%, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. В Иркутской области рост еще больше — 126%.

— Новосибирская область — единственный регион-лидер в УФО и СФО, где средняя площадь лота к июлю 2024 года снизилась несущественно, на 3,6%. В Тюменской области снижение составило 11,6%, в Иркутской области — 10,2%, в Свердловской области 9%, — рассказывает Николаев со ссылкой на совместное исследование, проведенное с аналитическим центром компании «БУСЫ».

При этом эксперт отмечает, что Новосибирская область практически на год раньше большинства других субъектов начала снижение вывода новых проектов.

— Как результат, рост непроданных квартир в стройках региона к июлю 2024 года стал незначительным — 4,9%, с 57 535 лотов до 60 350 штук, — отметил Сергей Николаев.

Для сравнения, в Свердловской области прирост составил 28,6% (до 72 060 квартир), в Тюмени —18,2% (до 52 550), в Иркутской области — 16,7% (до 9 760).

По данным эксперта, по итогам июля в топ-лидеров по продажам в регионе вошли следующие застройщики:

  • ГК «Союз»
  • ГК «РАСЦВЕТАЙ»
  • «БРУСНИКА»
  • ГК «ПОЛЯКОВ»
  • ГК КПД ГАЗСТРОЙ

— Предварительные итоги продажи новостроек по ДДУ в июле 2025 года в Новосибирской области — это попытка оттолкнуться от дна, — констатировал Николаев.

В Новосибирской области, по данным Росстата, средневзвешенная цена квадрата в новостройках на конец второго квартала 2025 года составляла 140 562 руб., рост за квартал — 1,51%. Цена квадрата в элитных новостройках снизилась на 2%, а домах комфорт класса выросла на 3%.

В сегменте апартаментов, напротив, наблюдается снижение продаж. По данным бизнес-комьюнити One Company, в июле в регионе по договорам долевого участия было реализовано 49 апартаментов на общую сумму 595 млн рублей. Это на 30% в меньше в штуках, и на 21.2% в рублях, чем в июне. Для сравнения, в июле 2024 года в регионе было заключено 96 договоров на сумму 797 млн рублей на покупку апартаментов.

С другой стороны, Вячеслав Мельников, коммерческий директор One Company отмечает, что средняя стоимость квадратного метра в апартаментах в июле 2025 составила 267 тысяч рублей. Это на 25,9% выше, чем годом ранее. При этом доля апартаментов составляет около 10% в структуре продаж всей недвижимости. Для сравнения, два года назад этот сегмент занимал всего 2–3% рынка. Мельников напоминает, что на этот сегмент рынка недвижимости не распространяется льготная ипотека.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска


