Мастер из Новосибирска превращает стеклянные палочки в искусство

Хобби давно перестало быть просто способом отвлечься от работы. Для многих оно становится делом жизни и даже источником вдохновения для окружающих. Особенно интересно, когда увлечение требует не только творческого подхода, но и виртуозного владения сложной техникой.

Один из таких мастеров — новосибирский стеклодув Алексей Артемьев, который превращает расплавленное стекло в уникальные украшения и обучает этому вымирающему ремеслу всех желающих. Он переехал в Новосибирск из Гусь-Хрустального — города, который считается столицей стекольного дела в России. Там 30 лет назад он впервые попал на производство и решил освоить ремесло. В его арсенале небольшая мастерская с горелкой в торговом центре, где он создает фигурки, украшения и предметы декора.

По словам мастера, процесс требует максимальной концентрации: температура горелки достигает 1000 градусов. Чтобы получить изящную вещицу, стеклянную палочку нужно постоянно вращать в огне, формируя аккуратный шарик. Главная задача техники безопасности — удержать расплавленный материал, чтобы он не упал на стол или одежду.

Своей главной задачей мастер считает не только изготовление изделий, но и обучение других. Он уверен, что успех ученика напрямую зависит от наставника.

— Нет такого ученика, у которого не получается, есть учитель, который плохо объясняет, — сказал Горсайту Алексей Артемьев.

Среди тех, кто приходит к нему на занятия, — люди всех возрастов. Одна из учениц, Валерия, уже сама делает стеклянные фигурки. Другая, которой 60 лет, решила попробовать себя в новом деле. Есть и те, кто достигает серьезных успехов: одна из клиенток мастера за два года обучения создала работы на библейскую тему и представит их на выставке в Москве.

Алексей признается, что за три десятилетия работы ни разу не сталкивался с профессиональным выгоранием. Он уверен, что технологии не способны заменить ручной труд. По его мнению, изделия, созданные на 3D-принтере или машинами, теряют энергетику. Свою миссию он видит в возрождении ремесла, которое сегодня считается вымирающим.

