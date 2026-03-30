Мастер из Новосибирска превращает стеклянные палочки в искусство

Ремесленник объяснил, чем «живое» стекло отличается от машинного производства

Хобби давно перестало быть просто способом отвлечься от работы. Для многих оно становится делом жизни и даже источником вдохновения для окружающих. Особенно интересно, когда увлечение требует не только творческого подхода, но и виртуозного владения сложной техникой.

Один из таких мастеров — новосибирский стеклодув Алексей Артемьев, который превращает расплавленное стекло в уникальные украшения и обучает этому вымирающему ремеслу всех желающих. Он переехал в Новосибирск из Гусь-Хрустального — города, который считается столицей стекольного дела в России. Там 30 лет назад он впервые попал на производство и решил освоить ремесло. В его арсенале небольшая мастерская с горелкой в торговом центре, где он создает фигурки, украшения и предметы декора.

По словам мастера, процесс требует максимальной концентрации: температура горелки достигает 1000 градусов. Чтобы получить изящную вещицу, стеклянную палочку нужно постоянно вращать в огне, формируя аккуратный шарик. Главная задача техники безопасности — удержать расплавленный материал, чтобы он не упал на стол или одежду.

Своей главной задачей мастер считает не только изготовление изделий, но и обучение других. Он уверен, что успех ученика напрямую зависит от наставника.

— Нет такого ученика, у которого не получается, есть учитель, который плохо объясняет, — сказал Горсайту Алексей Артемьев.

Среди тех, кто приходит к нему на занятия, — люди всех возрастов. Одна из учениц, Валерия, уже сама делает стеклянные фигурки. Другая, которой 60 лет, решила попробовать себя в новом деле. Есть и те, кто достигает серьезных успехов: одна из клиенток мастера за два года обучения создала работы на библейскую тему и представит их на выставке в Москве.

Алексей признается, что за три десятилетия работы ни разу не сталкивался с профессиональным выгоранием. Он уверен, что технологии не способны заменить ручной труд. По его мнению, изделия, созданные на 3D-принтере или машинами, теряют энергетику. Свою миссию он видит в возрождении ремесла, которое сегодня считается вымирающим.

Ранее редакция сообщала о мастере-литейщике из Новосибирска, который поделился секретами отливки колокола.

Источник фото: freepik.com, автор- wavebreakmedia-micro

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

В новосибирской школе молодой учитель преподает историю с помощью игрушечных солдатиков

Автор: Марина Санькова

33-летний учитель из Новосибирска Михаил Бондаренко объясняет школьникам сложные исторические темы с помощью миниатюрных фигурок солдатиков, которых за годы хобби накопилось не меньше тысячи. Раскрашивает он их самостоятельно, покупая лишь сами миниатюры и краски.

— Дети глаз не могли оторвать - побросали смартфоны и рассматривали, записывали, обсуждали и лучше запоминали тему урока. Например, на Северную войну Петра Первого со шведами отводился всего один урок, но ребята выучили его наизусть, — рассказал в беседе с КП-Новосибирск учитель истории школы № 50.

Читать полностью
