Мастер-литейщик из Новосибирска поделился секретами отливки колокола

В Сибирском центре колокольного звона создали девять колоколов для победителя всероссийского конкурса новосибирского подростка Фоки Малыгина.

Юный звонарь присутствовал на отлитии колоколов. Родившийся без ног, он за полгода добился впечатляющих результатов и назвал процесс «залипательным», отметив его интересность.

Виктор Васильев, начальник технического отдела Сибирского центра колокольного звона, рассказал о нюансах изготовления колоколов.

Звукоряд в колокольном звоне важен. Между звуками должны быть правильные расстояния. Если звуки близки, получается печальный, минорный, погребальный звон.

Колокола льют из колокольной бронзы (оловянистой), называемой так исторически. Содержание олова должно быть 18–20%, иначе звук будет плохим или колокол хрупким.

Размер колокола важен. Для крупных (до 40 кг) не нужно много олова в сплаве, так как это дорого.

По словам Виктора Васильева, колокола служат в среднем от 5 лет. Раньше их форму лепили из глины, теперь используют смолы с песком или керамику. Некоторые мастера до сих пор применяют глину.

— Есть вот такая форма колокола, она резиновая, с её помощью изготавливают наружную оболочку, потом изготавливается внутренняя, а после все собирается, — рассказал Васильев Горсайту.

Колокола, включая корабельные рынды, заказывают и для частных владений, хотя это редкость. Размер варьируется от маленьких до весом до 100 кг, а стоимость зависит от веса, например, 40-килограммовый колокол стоит около 20 тысяч рублей. В Сибирский центр колокольного звона привозят колокола на реставрацию, после которой они снова звучат.

— Можно восстановить, заварив колокол, а можно отлить дубль. У нас есть расколотый колокол, мы сняли с него форму и отлили полностью такой же, но уже из бронзы, — рассказал Виктор Васильев.

Он и представить не мог, что станет мастером колокольного литья. Инженер-конструктор по образованию, он никогда не учился литейному делу.

— У меня образование самолётостроение. В 2018 году мы получили грант на изготовление колоколов, так что меня грант заставил этим заниматься, — рассказал Васильев.

