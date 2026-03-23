Мастер-литейщик из Новосибирска поделился секретами отливки колокола

В Сибирском центре колокольного звона создали девять колоколов для победителя всероссийского конкурса новосибирского подростка Фоки Малыгина.
Юный звонарь присутствовал на отлитии колоколов. Родившийся без ног, он за полгода добился впечатляющих результатов и назвал процесс «залипательным», отметив его интересность.
Виктор Васильев, начальник технического отдела Сибирского центра колокольного звона, рассказал о нюансах изготовления колоколов.
- Звукоряд в колокольном звоне важен. Между звуками должны быть правильные расстояния. Если звуки близки, получается печальный, минорный, погребальный звон.
- Колокола льют из колокольной бронзы (оловянистой), называемой так исторически. Содержание олова должно быть 18–20%, иначе звук будет плохим или колокол хрупким.
- Размер колокола важен. Для крупных (до 40 кг) не нужно много олова в сплаве, так как это дорого.
По словам Виктора Васильева, колокола служат в среднем от 5 лет. Раньше их форму лепили из глины, теперь используют смолы с песком или керамику. Некоторые мастера до сих пор применяют глину.
— Есть вот такая форма колокола, она резиновая, с её помощью изготавливают наружную оболочку, потом изготавливается внутренняя, а после все собирается, — рассказал Васильев Горсайту.
Колокола, включая корабельные рынды, заказывают и для частных владений, хотя это редкость. Размер варьируется от маленьких до весом до 100 кг, а стоимость зависит от веса, например, 40-килограммовый колокол стоит около 20 тысяч рублей. В Сибирский центр колокольного звона привозят колокола на реставрацию, после которой они снова звучат.
— Можно восстановить, заварив колокол, а можно отлить дубль. У нас есть расколотый колокол, мы сняли с него форму и отлили полностью такой же, но уже из бронзы, — рассказал Виктор Васильев.
Он и представить не мог, что станет мастером колокольного литья. Инженер-конструктор по образованию, он никогда не учился литейному делу.
— У меня образование самолётостроение. В 2018 году мы получили грант на изготовление колоколов, так что меня грант заставил этим заниматься, — рассказал Васильев.
