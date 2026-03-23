Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Мастер-литейщик из Новосибирска поделился секретами отливки колокола

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее инженер-конструктор работал в сфере самолетостроения

В Сибирском центре колокольного звона создали девять колоколов для победителя всероссийского конкурса новосибирского подростка Фоки Малыгина.

Юный звонарь присутствовал на отлитии колоколов. Родившийся без ног, он за полгода добился впечатляющих результатов и назвал процесс «залипательным», отметив его интересность.

Виктор Васильев, начальник технического отдела Сибирского центра колокольного звона, рассказал о нюансах изготовления колоколов.

  • Звукоряд в колокольном звоне важен. Между звуками должны быть правильные расстояния. Если звуки близки, получается печальный, минорный, погребальный звон.
  • Колокола льют из колокольной бронзы (оловянистой), называемой так исторически. Содержание олова должно быть 18–20%, иначе звук будет плохим или колокол хрупким.
  • Размер колокола важен. Для крупных (до 40 кг) не нужно много олова в сплаве, так как это дорого.

По словам Виктора Васильева, колокола служат в среднем от 5 лет. Раньше их форму лепили из глины, теперь используют смолы с песком или керамику. Некоторые мастера до сих пор применяют глину.

— Есть вот такая форма колокола, она резиновая, с её помощью изготавливают наружную оболочку, потом изготавливается внутренняя, а после все собирается, — рассказал Васильев Горсайту.

Колокола, включая корабельные рынды, заказывают и для частных владений, хотя это редкость. Размер варьируется от маленьких до весом до 100 кг, а стоимость зависит от веса, например, 40-килограммовый колокол стоит около 20 тысяч рублей. В Сибирский центр колокольного звона привозят колокола на реставрацию, после которой они снова звучат.

— Можно восстановить, заварив колокол, а можно отлить дубль. У нас есть расколотый колокол, мы сняли с него форму и отлили полностью такой же, но уже из бронзы, — рассказал Виктор Васильев.

Он и представить не мог, что станет мастером колокольного литья. Инженер-конструктор по образованию, он никогда не учился литейному делу.

— У меня образование самолётостроение. В 2018 году мы получили грант на изготовление колоколов, так что меня грант заставил этим заниматься, — рассказал Васильев.

Источник фото: нейросеть Алиса

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : церковь

589
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Авто Общество

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Общество

На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Власть Общество

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Власть Общество

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Общество

Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

Промышленность

Проект «Производительность труда»: выработка бердских компаний выросла на 28%

Бизнес Недвижимость

«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Общество

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Бизнес Промышленность

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Общество

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Общество

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Общество

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности