В Новосибирске директора стройфирмы осудили за хищение 90 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Суд также оставил в силе арест на имущество застройщика на сумму 7 миллионов рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору строительной компании ЗАО ИСК «Заельцовская» Андрею Обозных. Его приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима,  сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Девелопер был признан виновным в мошенничестве. Приговор не вступил в законную силу.

— Судом установлено, что в период с июня 2011 по октябрь 2012 года генеральный директор строительной организации, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, в том числе неустановленными в ходе следствия, похитил денежные средства в особо крупном размере в сумме более 90 млн рублей, принадлежащие заказчику, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что обвиняемый нарушил условия договора на строительство многоквартирного дома на улице Выборной в Новосибирске, преувеличив объемы фактически выполненных работ.

Летом 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Обозных был депортирован из Камбоджи вместе с организаторами жилищно-строительного кооператива «Держава» — супругами Юрием и Ларисой Котляровыми.

Суд также оставил в силе арест на имущество застройщика на сумму 7 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Не каждому по карману списать долги: в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске названа актуальная цена процедуры банкротства. Юридические агентства, опрошенные Infopro54, сообщили, что за последний год стоимость соответствующих услуг выросла на 5–7% и сейчас составляет порядка 300 тысяч рублей. Редакция рассказывает, из чего складывается такая сумма и откуда должники берут деньги.

Сумма, которую должен выплатить при прохождении процедуры банкротства, складывается из нескольких составляющих. При этом основной долг перед кредиторами (тело кредитов, займов, проценты, неустойки) может быть полностью или частично списан по итогам процедуры, а вот расходы на само банкротство гражданин платит в любом случае. Обязательными для всех, кто обращается в суд, являются государственная пошлина в размере 300 рублей и вознаграждение финансового управляющего.

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд вернул экс-министру ЖКХ региона Денису Архипову меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщил источник Infopro54.

— Кассация отменила апелляционное определение Новосибирского областного суда и направила дело на новое рассмотрение. Подписку о невыезде областной суд избрал, так как приговор не вступил в законную силу, и она была после первой инстанции. Суд был обязан это сделать, — пояснил адвокат адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов.

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Автор: Артем Рязанов

По запросу Главного военного следственного управления суд заключил под стражу бывшего руководителя Управления Росгвардии по Новосибирской области, генерал-майора полиции в отставке Василия Шушакова, об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

По информации ведомства, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением группой лиц по предварительному сговору с целью личной выгоды при реализации государственного контракта, что привело к серьёзным последствиям (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в лесном парке «Заельцовский бор» и дендрологическом парке. Об этом информирует региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение режимов особой охраны оказывал коммерческие услуги по прокату снегоходов, питбайков, эндуро-мотоциклов и квадроциклов по особо охраняемым территориям, — говорится в сообщении.

Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

