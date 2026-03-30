В Новосибирске директора стройфирмы осудили за хищение 90 млн рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору строительной компании ЗАО ИСК «Заельцовская» Андрею Обозных. Его приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Девелопер был признан виновным в мошенничестве. Приговор не вступил в законную силу.

— Судом установлено, что в период с июня 2011 по октябрь 2012 года генеральный директор строительной организации, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, в том числе неустановленными в ходе следствия, похитил денежные средства в особо крупном размере в сумме более 90 млн рублей, принадлежащие заказчику, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что обвиняемый нарушил условия договора на строительство многоквартирного дома на улице Выборной в Новосибирске, преувеличив объемы фактически выполненных работ.

Летом 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Обозных был депортирован из Камбоджи вместе с организаторами жилищно-строительного кооператива «Держава» — супругами Юрием и Ларисой Котляровыми.

Суд также оставил в силе арест на имущество застройщика на сумму 7 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде.