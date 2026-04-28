Казармы в Новосибирском военном училище построят к новому учебному году

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков проинспектировал ход строительства новых объектов на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Задача по модернизации казарменно-жилищного фонда НВВКУ и инфраструктуры полигона была поставлена по итогам визита в училище министра обороны РОсиси Андрея Белоусова.

— В соответствии с поручением Министра обороны РФ на территории вуза с нуля возводятся две новые 5-этажные казармы. В каждой новой казарме площадью в 7722,7 кв. м разместятся по 600 курсантов. На строительной площадке работают 150 человек и 7 единиц техники. Ввод в эксплуатацию новых построек планируется к новому учебному году, — говорится в сообщении.

Обе казармы будут полностью оснащены всем необходимым для проживания курсантов, включая мебель и бытовую технику, сообщили в ведомстве.

В процессе визита Фрадков также оценил ход реконструкции и модернизации материально-технической базы полигона учебного заведения.

Заместитель министра обороны посетил командное училище и заслушал отчет от представителя Военно-строительного комплекса России о текущем состоянии работ. Фрадков подчеркнул необходимость строгого соблюдения всех установленных сроков готовности объекта.

— Сроки должны быть выдержаны, чтобы новый учебный год курсанты встретили в новом расположении со всеми условиями для образовательного процесса, — отметил он.

Заместитель министра обороны РФ получил информацию о том, что в связи с несоблюдением сроков выполнения работ было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиками.

— С недобросовестными подрядчиками нужно разбираться в судебном порядке с привлечением правоохранительных органов, — указал Фрадков.

