За нарушение пожарной безопасности возбуждено 135 дел в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим в регионе продлён до 15 мая

С 20 апреля, в период действия особого противопожарного режима, в Новосибирской области возбуждено уже 135 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований пожарной безопасности.

Под административную ответственность попали 37 человек, из которых 10 были привлечены за последние сутки. Кроме того, вынесено свыше 60 предупреждений. Патрульные группы, проводившие проверки, выявили такие основные нарушения, как сжигание сухой травы, использование открытого огня без соответствующих мер предосторожности и несвоевременная очистка участков от сухой растительности и мусора.

В период повышенной пожарной опасности и действия особого противопожарного режима межведомственные группы, включающие сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России, полиции, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, а также представителей органов местного самоуправления и волонтёров, активно патрулируют частные жилые районы и дачные массивы.

Эти группы не только выявляют и пресекают нарушения, которые могут привести к пожару, но и занимаются профилактической работой. Специалисты беседуют с местными жителями, разъясняют, как предотвратить возгорание на своём участке, и напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

В Новосибирской области особый противопожарный режим будет действовать до 15 мая. Данная мера направлена на предотвращение ландшафтных пожаров и возгораний в населённых пунктах и садовых обществах.

В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Только за последние сутки в регионе было ликвидировано 99 пожаров, из которых 81 случай связан с горением травы и мусора. Следует помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности является ключевым фактором защиты вашего участка и окружающей территории от огня.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Казармы в Новосибирском военном училище построят к новому учебному году

Автор: Артем Рязанов

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель министра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков проинспектировал ход строительства новых объектов на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Задача по модернизации казарменно-жилищного фонда НВВКУ и инфраструктуры полигона была поставлена по итогам визита в училище министра обороны РОсиси Андрея Белоусова.

— В соответствии с поручением Министра обороны РФ на территории вуза с нуля возводятся две новые 5-этажные казармы. В каждой новой казарме площадью в 7722,7 кв. м разместятся по 600 курсантов. На строительной площадке работают 150 человек и 7 единиц техники. Ввод в эксплуатацию новых построек планируется к новому учебному году, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию для поиска вандалов, которые в середине апреля разгромили Калининский сквер. Заявление принято к рассмотрению. Об этом сообщил заместитель начальника департамента культуры Алексей Нефедов.

— У нас зафиксированы факты повреждения сцены, лавочек, фонарей. Сейчас идет работа по их восстановлению. Постараемся до 1 мая все сделать. Правоохранительные органы, надеюсь, в этой ситуации разберутся, найдут виновных, — добавил он.

Читать полностью

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Автор: Юлия Данилова

Рособрнадзор хочет адаптировать домашнюю работу так, чтобы нейросети не обесценивали учебный процесс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе.

— Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала, — заявил чиновник.

Читать полностью

В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка

Автор: Оксана Мочалова

В Колыванском районе Новосибирской области официально введен режим  «Чрезвычайная ситуация». Причиной стала сложная обстановка, вызванная подтоплением жилых домов и приусадебных участков.

Согласно данным администрации, в зоне подтопления оказалась территория Пихтовского сельсовета. Вода зашла на 38 земельных участков и 22 жилых дома. В связи с ухудшением обстановки местные власти приняли решение о введении особого режима с 27 апреля 2026 года.

Читать полностью

В лесопарке под Новосибирском начали сносить аварийные деревья

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском районе начались работы по благоустройству лесопарка имени академика И. И. Синягина. Об этом сообщила администрация Краснообска, отвечая на обращение подписчицы паблика «НН» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчица обратила внимание на то, что в лесопарке накопилось много мусора и поваленных деревьев. Администрация подтвердила, что муниципальное учреждение «Служба СБОМ» начало вырубку аварийных деревьев в этом общественном пространстве.

Читать полностью

Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
