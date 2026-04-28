За нарушение пожарной безопасности возбуждено 135 дел в Новосибирской области

С 20 апреля, в период действия особого противопожарного режима, в Новосибирской области возбуждено уже 135 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований пожарной безопасности.

Под административную ответственность попали 37 человек, из которых 10 были привлечены за последние сутки. Кроме того, вынесено свыше 60 предупреждений. Патрульные группы, проводившие проверки, выявили такие основные нарушения, как сжигание сухой травы, использование открытого огня без соответствующих мер предосторожности и несвоевременная очистка участков от сухой растительности и мусора.

В период повышенной пожарной опасности и действия особого противопожарного режима межведомственные группы, включающие сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России, полиции, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, а также представителей органов местного самоуправления и волонтёров, активно патрулируют частные жилые районы и дачные массивы.

Эти группы не только выявляют и пресекают нарушения, которые могут привести к пожару, но и занимаются профилактической работой. Специалисты беседуют с местными жителями, разъясняют, как предотвратить возгорание на своём участке, и напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

В Новосибирской области особый противопожарный режим будет действовать до 15 мая. Данная мера направлена на предотвращение ландшафтных пожаров и возгораний в населённых пунктах и садовых обществах.

В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

Только за последние сутки в регионе было ликвидировано 99 пожаров, из которых 81 случай связан с горением травы и мусора. Следует помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности является ключевым фактором защиты вашего участка и окружающей территории от огня.

