Салоны красоты для питомцев набирают обороты в Новосибирске

Домашние животные требуют не только корма и ласки, но и профессионального ухода. Новосибирцы всё активнее водят питомцев в груминг-салоны — и бизнес на это активно реагирует.

За год — с марта 2025 по март 2026 года — число салонов по уходу за животными в городе выросло на 9,9% и достигло 167 точек, подсчитали аналитики 2ГИС.

По соседству ситуация скромнее. В Красноярске работает 117 зоосалонов (рост 8,3%), а в Омске — всего 96 (плюс 6,7%). Однако другие российские миллионники обгоняют Новосибирск: Краснодар (228 точек, +13,4%), Казань (104, +13%), Пермь и Ростов-на-Дону (по 111).

В целом по 16 городам-миллионникам количество салонов по уходу за питомцами за год увеличилось на 8% — до 3,3 тыс. точек. За два года прирост составил 25%. Гостиницы для животных растут медленнее: за год плюс 2%, за два года — 7% (всего 547 объектов).

Растёт в Новосибирске и число заведений, куда можно прийти вместе с питомцем. В городе уже работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые готовы принимать гостей с домашними животными. Бизнес чутко реагирует на запрос сибиряков, для которых хвостатые друзья давно стали полноправными членами семьи, и уверенно идёт в ногу с общероссийским трендом на «гуманизацию» хвостатых.

