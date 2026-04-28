Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Это новый рекорд. До этого самое раннее отключение было 7 мая

Новосибирск готовится к завершению отопительного сезона: согласно критериям, подача тепла может быть прекращена, если среднесуточная температура превысит +8 °C в течение пяти дней подряд.

Как сообщил Дмитрий Зайков, глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, этот порог преодолен — сезон планируют завершить 29 апреля.

— Все, готовьте проект документа, проект постановления. Сегодня я его подпишу. Хочу поблагодарить за слаженную работу. Сезон прошли достойно, ни одной аварии сверх нормативов, — отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, на аппаратном совещании.

В Новосибирске за последние пять лет были зафиксированы случаи отключения тепла в различные периоды:

  • самое раннее — 7 мая 2021 года,
  • самое позднее — 13 мая 2024 года.

Подготовка к завершению отопительного сезона стартовала еще 14 апреля. Тогда на совещании в городской администрации Зайков сообщил о создании специальной рабочей группы, в которую вошли представители Росгидромета, Министерства здравоохранения и Департамента образования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске дома горожан отключают от отопления.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали
Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Автор: Юлия Данилова

«Минскметропроект» в полном объеме завершил работу по корректировке генеральной схемы развития новосибирского метрополитена. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— В рамках заключенного контракта проведена масштабная работа. Исполнитель совместно, со специалистами из Санкт-Петербурга, проанализировал более 20 вариантов развития метро в городе, которые отражали разные стратегические подходы: от точечного насыщения центральной части города станциями до формирования полноценной кольцевой структуры, и выхода линии в перспективные, в том числе районы, включая аэропорт Толмачёво, Краснообск, Стрижи и другие развивающиеся территории левообережья, — сообщил чиновник.

В Бердске дома горожан отключают от отопления

Автор: Артем Рязанов

В Бердске завершился отопительный сезон 2025–2026 годов. Отключение отопления запланировано на 28 апреля.

Глава города подписал постановление об окончании отопительного сезона в связи с устойчивым повышением температуры воздуха. Среднесуточные показатели стабильно превышают +8 °C.

Новосибирскому общепиту не разрешили делать летние веранды рядом с памятниками

Автор: Мария Гарифуллина

Рестораны и кафе, работающие в центре Новосибирска, в 2026 году вынуждены пересмотреть подходы к обустройству так называемых «летников» — летних веранд и площадок. Возле объектов культурного наследия в тёплом сезоне их сделать не позволят.

Нормативы и документы, которые позволяют отказывать бизнесу в установке веранды или какого-либо другого временного сооружения рядом с памятником, существуют не первый год. В Новосибирске уже пытались их применять, например, в 2023 году. Но в этом году, говорят рестораторы, всё серьёзнее.

Более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в топ регионов с самым большим количеством граждан, желающих работать, но по разным причинам не официально не трудоустроенных. Кадровый резерв в регионе по итогам 2025 года составлял более 101 тысячи человек, посчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это 7,5% от нынешнего числа трудящихся (по стране — 5,9%).

В состав резерва входят как официальные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить.

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в регионах Сибири работали 58 профессиональных коллекторских организаций, которые входили в реестр ФССП и были зарегистрированы в округе. Совокупные активы компаний составили 32,62 млрд рублей (+39%) по сравнению с результатами за 2024 год. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирске (28 компаний формируют 59% совокупных активов СибФО). В топ-5 игроков с самыми крупными активами входят «Право онлайн» (8,3 млрд, Новосибирск), «ПКО Траст» (6,1 млрд, Иркутск), «Защита Онлайн» (3,2 млрд, Новосибирск), «ПКО Управляющая компания Траст» (2,8 млрд, Иркутск), «Вернём» (2,4 млрд, Кемерово).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

