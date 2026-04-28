Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Новосибирск готовится к завершению отопительного сезона: согласно критериям, подача тепла может быть прекращена, если среднесуточная температура превысит +8 °C в течение пяти дней подряд.

Как сообщил Дмитрий Зайков, глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, этот порог преодолен — сезон планируют завершить 29 апреля.

— Все, готовьте проект документа, проект постановления. Сегодня я его подпишу. Хочу поблагодарить за слаженную работу. Сезон прошли достойно, ни одной аварии сверх нормативов, — отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, на аппаратном совещании.

В Новосибирске за последние пять лет были зафиксированы случаи отключения тепла в различные периоды:

самое раннее — 7 мая 2021 года,

самое позднее — 13 мая 2024 года.

Подготовка к завершению отопительного сезона стартовала еще 14 апреля. Тогда на совещании в городской администрации Зайков сообщил о создании специальной рабочей группы, в которую вошли представители Росгидромета, Министерства здравоохранения и Департамента образования.

