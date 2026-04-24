Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб получил награду «За активное участие в экологических акциях Новосибирской области».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона. В марте этого года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке. В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Вторая акция состоялась 28 марта на территории МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило», здесь прошел экологический субботник, собравший более 400 добровольцев. Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило». Участниками субботника стали компании — члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО.

В прошлом году Уралсиб организовал или принял участие в семи экологических проектах Новосибирской области.