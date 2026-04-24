Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»

23 апреля в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» в рамках официального открытия выставки «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» состоялась церемония награждения компаний региона премией «ЭКО Лидер»

Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»Новосибирский филиал Банка Уралсиб получил награду «За активное участие в экологических акциях Новосибирской области».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона. В марте этого года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке.    В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Вторая акция состоялась 28 марта на территории МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило», здесь прошел экологический субботник, собравший более 400 добровольцев. Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило». Участниками субботника стали компании — члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО.

В прошлом году Уралсиб организовал или принял участие в семи экологических проектах Новосибирской области.

 «Сотрудники Уралсиба принимают участие в акциях по очистке берегов от мусора, сажают деревья, помогают приютам. Банк также поддерживает образовательные и просветительские проекты экологической направленности, выступает партнером слетов и фестивалей юных экологов. Мы и в дальнейшем будем поддерживать такие инициативы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneTVwhqA5yD

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Предыдущая статья
В Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц
Следующая статья
Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать полностью

Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Читать полностью

У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Читать полностью

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Читать полностью

Банк Уралсиб продолжил выдачу кредитов бизнесу под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Под поручительство Корпорации МСП Банк Уралсиб предоставляет кредиты сроком до 10 лет*. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей – на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа дает возможность получить кредит компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. Зонтичное поручительство не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с Корпорацией МСП, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Читать полностью

Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Возобновление бюджетных операций, анонсированное Министерством финансов 16 апреля, потенциально может оказать негативное воздействие на российский рубль. Тем не менее участники рынка пока не отреагировали на эти потенциальные риски соответствующим образом. Об этом сообщил начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в скором времени определит параметры возвращения данного механизма. Участники рынка допускают, что уже в мае Центробанк может возобновить операции по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Общество

В Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц

За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

Бизнес Промышленность

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Власть

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Бизнес Общество Туризм

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Власть Общество

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Общество

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Власть Медицина

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Общество

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Бизнес

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Спорт

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Промышленность

Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Авто

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Общество

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

