НГМУ в 2026 году возобновит подготовку врачей для службы скорой помощи

В Новосибирской области в 2026 году возобновится специализированная подготовка врачей для службы скорой медицинской помощи на базе Новосибирского государственного медицинского университета. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы региональной службы и перспективам ее развития.

В настоящее время в регионе в службе скорой медицинской помощи работают более 220 врачей и почти 700 фельдшеров. Отрасль продолжает нуждаться в притоке молодых специалистов. Одним из решений кадрового вопроса должно стать возобновление профильного обучения в НГМУ.

— На самом деле, нового ничего нет, просто возобновляется в Новосибирском медицинском университете подготовка врачей по специальности скорая медицинская помощь. В рамках постдипломного образования в клинической ординатуре, — сообщил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

Руководитель станции скорой помощи также сообщил, что в текущем году ожидается двойной выпуск фельдшеров после окончания медицинского колледжа. Это стало возможным из-за изменения образовательных стандартов несколько лет назад, когда срок подготовки фельдшеров был сокращен с четырех до трех лет, в результате чего в 2026 году выпускаются два потока одновременно. Все студенты проходили практику и специализацию непосредственно на базе станции скорой медицинской помощи, и в ведомстве рассчитывают, что после аккредитации выпускники вольются в коллектив. Кроме того, станция ожидает прихода новых врачей-анестезиологов-реаниматологов для работы в реанимационных бригадах.

