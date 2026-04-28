Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию для поиска вандалов, которые в середине апреля разгромили Калининский сквер. Заявление принято к рассмотрению. Об этом сообщил заместитель начальника департамента культуры Алексей Нефедов.

— У нас зафиксированы факты повреждения сцены, лавочек, фонарей. Сейчас идет работа по их восстановлению. Постараемся до 1 мая все сделать. Правоохранительные органы, надеюсь, в этой ситуации разберутся, найдут виновных, — добавил он.

Чиновник пояснил, что на первом этапе благоустроительных работ, которые были проведены в сквере, не была предусмотрена установка камер. Они будут размещены на втором этапе работ и уже включены в проектно-сметную документацию.

— Мы также планируем восстановить разрушенное после зимы грунтовое покрытие и посадим газон. Этот сквер участвует в голосовании в рамках формирования комфортной городской среды, — отметил Нефедов.

Мэр Максим Кудрявцев поручил максимально быстро устранить последствия вандализма, чтобы горожане увидели внимание со стороны власти и боле активно голосовали за сквер.

Напомним, летом 2025 года вандалы разломали площадку в парке «Арена». В декабре неизвестные под прицелом видеокамер испортили световую инсталляцию в Первомайском парке.

До 12 июня на платформе в России проходит онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Новосибирске в нем участвуют 27 территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска осенью прошлого года «объявил войну» вандалам. Он предложил кратно увеличить штрафы за такие нарушения.