Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Территория участвует в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию для поиска вандалов, которые в середине апреля разгромили Калининский сквер. Заявление принято к рассмотрению. Об этом сообщил заместитель начальника департамента культуры Алексей Нефедов.

— У нас зафиксированы факты повреждения сцены, лавочек, фонарей. Сейчас идет работа по их восстановлению. Постараемся до 1 мая все сделать. Правоохранительные органы, надеюсь, в этой ситуации разберутся, найдут виновных, — добавил он.

Чиновник пояснил, что на первом этапе благоустроительных работ, которые были проведены в сквере, не была предусмотрена установка камер. Они будут размещены на втором этапе работ и уже включены в проектно-сметную документацию.

— Мы также планируем восстановить разрушенное после зимы грунтовое покрытие и посадим газон. Этот сквер участвует в голосовании в рамках формирования комфортной городской среды, — отметил Нефедов.

Мэр Максим Кудрявцев поручил максимально быстро устранить последствия вандализма, чтобы горожане увидели внимание со стороны власти и боле активно голосовали за сквер.

Напомним, летом 2025 года вандалы разломали площадку в парке «Арена». В декабре неизвестные под прицелом видеокамер испортили световую инсталляцию в Первомайском парке.

До 12 июня на платформе в России проходит онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Новосибирске в нем участвуют 27 территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска осенью прошлого года «объявил войну» вандалам. Он предложил кратно увеличить штрафы за такие нарушения. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить
Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Автор: Юлия Данилова

Рособрнадзор хочет адаптировать домашнюю работу так, чтобы нейросети не обесценивали учебный процесс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе.

— Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала, — заявил чиновник.

В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка

Автор: Оксана Мочалова

В Колыванском районе Новосибирской области официально введен режим  «Чрезвычайная ситуация». Причиной стала сложная обстановка, вызванная подтоплением жилых домов и приусадебных участков.

Согласно данным администрации, в зоне подтопления оказалась территория Пихтовского сельсовета. Вода зашла на 38 земельных участков и 22 жилых дома. В связи с ухудшением обстановки местные власти приняли решение о введении особого режима с 27 апреля 2026 года.

В лесопарке под Новосибирском начали сносить аварийные деревья

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирском районе начались работы по благоустройству лесопарка имени академика И. И. Синягина. Об этом сообщила администрация Краснообска, отвечая на обращение подписчицы паблика «НН» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчица обратила внимание на то, что в лесопарке накопилось много мусора и поваленных деревьев. Администрация подтвердила, что муниципальное учреждение «Служба СБОМ» начало вырубку аварийных деревьев в этом общественном пространстве.

Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск готовится к завершению отопительного сезона: согласно критериям, подача тепла может быть прекращена, если среднесуточная температура превысит +8 °C в течение пяти дней подряд.

Как сообщил Дмитрий Зайков, глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, этот порог преодолен — сезон планируют завершить 29 апреля.

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Автор: Юлия Данилова

«Минскметропроект» в полном объеме завершил работу по корректировке генеральной схемы развития новосибирского метрополитена. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— В рамках заключенного контракта проведена масштабная работа. Исполнитель совместно, со специалистами из Санкт-Петербурга, проанализировал более 20 вариантов развития метро в городе, которые отражали разные стратегические подходы: от точечного насыщения центральной части города станциями до формирования полноценной кольцевой структуры, и выхода линии в перспективные, в том числе районы, включая аэропорт Толмачёво, Краснообск, Стрижи и другие развивающиеся территории левообережья, — сообщил чиновник.

Бизнес Власть Недвижимость

Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Город Общество Право&Порядок

Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Власть

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Власть Общество

В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка

Власть Отставки и назначения

Экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области

Общество

В лесопарке под Новосибирском начали сносить аварийные деревья

Бизнес Власть Общество

Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Общество

Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Власть Город

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Бизнес Недвижимость

Участок на Волховской в Новосибирске выставили на торги под КРТ

Бизнес Промышленность

Свыше 78 тысяч новосибирцев работают на опасных производствах

Общество

В Бердске дома горожан отключают от отопления

Бизнес Общество

Новосибирскому общепиту не разрешили делать летние веранды рядом с памятниками

Бизнес Общество

Более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске

Бизнес Общество

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Технологии

Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Власть

Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Культура Общество

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

