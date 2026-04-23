Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

Дата:

Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099 – 33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых

банк Уралсиб«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 19.04.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

1 089
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Отставки и назначения

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Общество

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Власть Отставки и назначения

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Бизнес Власть Медицина

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Бизнес Власть Город

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Власть Город

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Бизнес Власть Недвижимость

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Власть Недвижимость Общество

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Культура Общество

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Финансы

У пользователей изменились платежные привычки

Бизнес

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Город Общество

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Право&Порядок

Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Общество

Новосибирцы получат пенсии и пособия раньше срока в мае 2026 года

Бизнес Право&Порядок

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности