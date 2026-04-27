Банк Уралсиб предлагает новые универсальные терминалы для торгового эквайринга

Банк Уралсиб продолжает расширять возможности торгового эквайринга и предлагает бизнес-клиентам инновационные платёжные терминалы Aisino A90

Банк УралсибУниверсальность и многофункциональность Aisino A90 позволяет эффективно использовать его в различных сферах бизнеса: в магазинах, кафе, службах доставки, общественном питании и других сегментах – как стационарно, так и в мобильном варианте.

Ключевые преимущества терминала:

  • Поддержка современных видов платежей – терминал принимает безналичные платежи всеми видами банковских карт (магнитные, чиповые, бесконтактные), а также оплату через NFC, смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты.
  • Мобильность и автономность – благодаря встроенным модулям связи (4G, Wi-Fi, Bluetooth) устройство может работать как в стационарных точках, так и на выезде. А мощный аккумулятор позволяет устройству работать не менее 8 часов без подзарядки.
  • Интуитивно понятный интерфейс – работа на базе привычной операционной системы Android.
  • Безопасность – поддержка различных технологий защиты данных обеспечивает надёжность операций.
  • Дополнительные возможности – есть возможность подключения беспроводного сканера штрих-кодов, торговых весов, интеграции с программными кассами (например, 1С).

Специалисты Уралсиба помогут юрлицам и индивидуальным предпринимателям оперативно подключиться к сервису торгового эквайринга с новыми терминалами Aisino A90 и подберут оптимальное решение для бизнеса, обеспечив оперативную и профессиональную установку оборудования.

«Эквайринг сегодня – это эффективный инструмент управления бизнесом, поэтому мы активно совершенствуем экосистему банковских решений для своих клиентов, предлагая им самые современные технологии. Терминалы Aisino A90 – это новый стандарт безопасности и удобства в сфере безналичных платежей», – отмечает начальник управления развития и поддержки эквайринга, электронной коммерции и платёжных сервисов Банка Уралсиб Олег Скиба.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Erid: F7NfYUJCUneTVwpAq2U1

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб получил награду «За активное участие в экологических акциях Новосибирской области».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона. В марте этого года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке.    В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

