Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

По прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Для оперативного устранения возможных аварий и сбоев подготовлены 202 аварийно-восстановительные бригады, насчитывающие 783 специалиста. Их поддержка будет осуществляться 455 единицами спецтехники. Кроме того, для обеспечения электропитания социально значимых объектов в случае необходимости используются 13 мобильных электростанций общей мощностью около 2,7 МВт. Компания также поддерживает достаточный запас материалов и оборудования для быстрого ремонта поврежденных сетей.

В настоящее время специалисты компании ведут непрерывный мониторинг оперативной ситуации, уделяя особое внимание объектам, расположенным в зонах повышенного риска возгорания. Все необходимые меры для стабильной работы электросетей в условиях сезонных угроз приняты. Для своевременного обмена информацией организовано взаимодействие с региональным Главным управлением МЧС России, местными органами власти и администрациями.

Энергетики подчеркивают, что их усилий недостаточно, и обращаются к жителям области с настоятельной просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещено разводить открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, а также сжигать сухую растительность и листву, особенно вблизи электросетевых объектов. Подобные действия не только провоцируют бытовые и природные пожары, но и представляют прямую угрозу электроснабжению, включая объекты критически важной инфраструктуры. Нарушителям особого противопожарного режима грозит административная ответственность.

В случае обнаружения нарушений правил пожарной и электробезопасности, а также фактов возгорания или угрозы распространения огня, особенно в непосредственной близости от электрических сетей, необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону «Светлой линии» энергетиков 8-800-220-0-220.