Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

В Новосибирской области, начиная с 20 апреля, установлен особый противопожарный режим

Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезонПо прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Для оперативного устранения возможных аварий и сбоев подготовлены 202 аварийно-восстановительные бригады, насчитывающие 783 специалиста. Их поддержка будет осуществляться 455 единицами спецтехники. Кроме того, для обеспечения электропитания социально значимых объектов в случае необходимости используются 13 мобильных электростанций общей мощностью около 2,7 МВт. Компания также поддерживает достаточный запас материалов и оборудования для быстрого ремонта поврежденных сетей.

В настоящее время специалисты компании ведут непрерывный мониторинг оперативной ситуации, уделяя особое внимание объектам, расположенным в зонах повышенного риска возгорания. Все необходимые меры для стабильной работы электросетей в условиях сезонных угроз приняты. Для своевременного обмена информацией организовано взаимодействие с региональным Главным управлением МЧС России, местными органами власти и администрациями.

Энергетики подчеркивают, что их усилий недостаточно, и обращаются к жителям области с настоятельной просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещено разводить открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, а также сжигать сухую растительность и листву, особенно вблизи электросетевых объектов. Подобные действия не только провоцируют бытовые и природные пожары, но и представляют прямую угрозу электроснабжению, включая объекты критически важной инфраструктуры. Нарушителям особого противопожарного режима грозит административная ответственность.

В случае обнаружения нарушений правил пожарной и электробезопасности, а также фактов возгорания или угрозы распространения огня, особенно в непосредственной близости от электрических сетей, необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону «Светлой линии» энергетиков 8-800-220-0-220.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск. Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Предыдущая статья
На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей
Следующая статья
В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

В административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

В Новосибирской области легализовали 97 % самовольных подвесов на опорах ЛЭП

«Россети Новосибирск» активно занимается решением проблемы неправомерного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП). Основная задача состоит в том, чтобы перевести отношения с операторами связи в законное русло и минимизировать случаи самовольного монтажа оборудования.

По итогам 2025 года, благодаря усилиям ведущей территориальной сетевой компании, достигнут значительный прогресс в легализации ВОЛС. Провайдеры узаконили порядка 97% ранее самовольно проложенных оптоволоконных линий на объектах электросетей. Это существенный шаг к повышению безопасности энергетической инфраструктуры, учитывая, что за прошлый год специалисты зафиксировали несанкционированное использование операторами связи более 35 тысяч опор ЛЭП.

Бизнес Промышленность

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Власть

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Бизнес Общество Туризм

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Власть Общество

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Общество

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Власть Медицина

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Общество

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Бизнес

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Спорт

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Промышленность

Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Авто

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Общество

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Бизнес Общество Спорт

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Власть

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Общество

В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

