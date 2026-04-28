Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске к полету 9 мая готовят советские самолеты МиГ-3 и Ил-2

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Это восстановленные боевые самолеты, принимавшие участие в Великой Отечественной войне

9 мая 2026 года в Новосибирске планируют поднять в небо восстановленные советские боевые самолеты — штурмовик Ил-2 и истребитель МиГ-3. Об этом сообщил СибНИА им. С. А. Чаплыгина. Infopro54 узнал о том, как идет подготовка.

Указанные восстановленные самолеты ранее уже не раз поднимались в небо. К каждому полету их тщательно готовят. Ил-2 и МиГ-3 были восстановлены специалистами новосибирской компании «Авиареставрация». Сейчас они снова в их руках.

— По каждому самолету проводится комплекс необходимых работ, испытаний. Сейчас мы на завершающем этапе. Уже состоялся тренировочный полет Ил-2. Этот самолет, на котором в годы войны летал летчик Валентин Скопинцев, был обнаружен и поднят со дна озера в 2011 году. Мы восстановили его до летного состояния. В 2018 году именно на этом Ил-2 был совершен дальний перелет в Берлин для участия в международном авиасалоне ILA. Подготовка МиГ-3 летчика Ивана Крапивко тоже на финишной прямой. Работу продолжаем, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс.

Реставрация исторических самолетов ведется в Новосибирске с 1992 года. «Авиареставрация» восстановила более 50 самолетов 1930–40-х годов. Летные испытания этой техники проходят в СибНИА им. С. А. Чаплыгина. Полеты на исторических самолетах осуществляет директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук. Самолеты времен Великой Отечественной войны, восстановленные в Новосибирске, с 2010 года поднимают в небо на 9 мая.

Ранее редакция опубликовала большое интервью с Владимиром Бернсом. Он рассказал, как ищут, поднимают самолеты со дна озер и болот, восстанавливают и снова ставят на крыло.

Автор фото: Максим Морозов. Фото предоставлено редакции Infopro54 правообладателем

Актуальный разговор

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : самолеты День Победы в Новосибирске "Авиареставрация"

22
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области в 2026 году возобновится специализированная подготовка врачей для службы скорой медицинской помощи на базе Новосибирского государственного медицинского университета. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы региональной службы и перспективам ее развития.

В настоящее время в регионе в службе скорой медицинской помощи работают более 220 врачей и почти 700 фельдшеров. Отрасль продолжает нуждаться в притоке молодых специалистов. Одним из решений кадрового вопроса должно стать возобновление профильного обучения в НГМУ.

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности