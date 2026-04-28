В Новосибирске к полету 9 мая готовят советские самолеты МиГ-3 и Ил-2

9 мая 2026 года в Новосибирске планируют поднять в небо восстановленные советские боевые самолеты — штурмовик Ил-2 и истребитель МиГ-3. Об этом сообщил СибНИА им. С. А. Чаплыгина. Infopro54 узнал о том, как идет подготовка.

Указанные восстановленные самолеты ранее уже не раз поднимались в небо. К каждому полету их тщательно готовят. Ил-2 и МиГ-3 были восстановлены специалистами новосибирской компании «Авиареставрация». Сейчас они снова в их руках.

— По каждому самолету проводится комплекс необходимых работ, испытаний. Сейчас мы на завершающем этапе. Уже состоялся тренировочный полет Ил-2. Этот самолет, на котором в годы войны летал летчик Валентин Скопинцев, был обнаружен и поднят со дна озера в 2011 году. Мы восстановили его до летного состояния. В 2018 году именно на этом Ил-2 был совершен дальний перелет в Берлин для участия в международном авиасалоне ILA. Подготовка МиГ-3 летчика Ивана Крапивко тоже на финишной прямой. Работу продолжаем, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс.

Реставрация исторических самолетов ведется в Новосибирске с 1992 года. «Авиареставрация» восстановила более 50 самолетов 1930–40-х годов. Летные испытания этой техники проходят в СибНИА им. С. А. Чаплыгина. Полеты на исторических самолетах осуществляет директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук. Самолеты времен Великой Отечественной войны, восстановленные в Новосибирске, с 2010 года поднимают в небо на 9 мая.

