У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Ольга Скоробогатова подчеркнула, что, если считать с 2019 года, когда СБП была фактически запущена, то за пять лет произошла полная трансформация потребительских предпочтений. Люди все активнее применяют QR-коды, и эта система демонстрирует свою эффективность и скорость. Эксперт предположила, что в ближайшие три-пять лет доля альтернативных способов оплаты будет расти кратно. Нельзя утверждать, что через пять лет карточные платежи полностью исчезнут, но, вероятно, их доля составит около 10% от общего объема.