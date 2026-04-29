Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Дата:

Продукт вошел в портфель B2P-сервисов T2 после приобретения платформы в декабре 2025 года и уже доступен для подключения бизнесу любого масштаба

Сибирь – T2, российский оператор мобильной связи, представляет корпоративным клиентам макрорегиона «Сибирь» омниканальную платформу Umnico – решение для централизованного управления коммуникациями с клиентами. Продукт вошел в портфель B2P-сервисов T2 после приобретения платформы в декабре 2025 года и уже доступен для подключения бизнесу любого масштаба. Umnico помогает ускорять обработку заявок и выстраивать сквозную работу с клиентами – от первого контакта до закрытия сделки.

Umnico – омниканальная платформа, которая объединяет в едином окне все каналы общения с клиентами: мессенджеры, социальные сети, площадки объявлений, онлайн-чат на сайте и электронную почту – всего более 25 каналов. Сотрудники ведут переписку в удобных для клиентов каналах, не переключаясь между вкладками и не теряя контекст диалога: вся история переписки и контакты сохраняются в системе.

Платформа позволяет выстраивать воронки продаж, перемещать сделки между этапами, использовать теги и фильтры для быстрой навигации по диалогам. Маршрутизация обращений, автоматические ответы на типовые запросы, боты на базе искусственного интеллекта снимают нагрузку с команды и ускоряют обработку заявок. Umnico интегрируется с популярными CRM-системами, что открывает возможность делать персональные рассылки в мессенджеры и соцсети с открываемостью до 95%, использовать инструменты автоматизации бизнес-процессов и подключать неограниченное количество каналов к одному аккаунту.

Т2

Встроенная аналитика позволяет отслеживать скорость и качество отклика по каждому оператору, рассчитывать мотивацию сотрудников, выявлять узкие места в воронке продаж и анализировать источники заявок. Все данные хранятся на серверах Umnico, а не на устройствах сотрудников, и защищены от копирования. Мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play, позволяет сотрудникам оставаться на связи с клиентами вне офиса, а руководителям – контролировать воронки продаж в режиме реального времени. Система также поддерживает проактивные коммуникации: напоминает, когда написать клиенту о поступлении товара или актуальных акциях.

Платформа доступна для компаний любого масштаба – от малого бизнеса до крупных предприятий. Для старта достаточно зарегистрироваться по электронной почте без привязки банковской карты: бесплатный тариф включает чат на сайте и email-канал. Также на три дня предоставляется бесплатный доступ к полному функционалу платформы. Тарифы формируются модульно – под конкретные потребности бизнеса. При покупке лицензии на полгода скидка составит 10%, на один год – 35%, на два года – 50%. Для крупных организаций с высоким объемом обращений предусмотрены индивидуальные условия.

Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса в макрорегионе «Сибирь»:

«Бизнес в Сибири активно развивается, и вместе с ним растут требования к скорости и качеству коммуникации с клиентами. Umnico – инструмент, который позволяет не упустить ни одно обращение, выстроить управляемый процесс продаж и освободить команду от рутины. Платформа будет интересна компаниям самого разного профиля – от небольших локальных бизнесов до крупных региональных и федеральных игроков. Для нас важно, чтобы цифровые инструменты были не просто технологичными, но и реально работающими на результат».

По данным исследований Usedesk, Callibri и других отраслевых источников, в среднем 27% лидов (потенциальных клиентов) теряются из-за медленного отклика, отсутствия автоматизации и разрозненных каналов коммуникации. Цена вопроса ощутима: малый бизнес теряет до 2,7 млн рублей в год, средний – до 32 млн рублей, крупный – до 216 млн рублей. При этом ответ клиенту в течение пяти минут повышает вероятность сделки в 10 раз, а реакция за 10 секунд обеспечивает продолжение диалога в 70% случаев.

Erid: F7NfYUJCUneTVwvgqqq3

Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»
Автор фото: Анна Пашкова

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : Т2

1 191
0
0
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности