Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Въезд средств индивидуальной мобильности в места массового скопления граждан будет ограничен

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

— Во все локации, которые у нас будут задействованы для проведения массовых мероприятий, будет временно ограничен заезд самокатов. В прошлом году мы эту схему отработали и в текущем году планируем, что данная работа будет проведена аналогичным образом, — подчеркнул Кодалаев.

Напомним, в Новосибирска на 9 мая также будет ограничена продажа алкоголя. Запрет будет действовать на 12 территориях.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что после старта сезона самокатов мэрия Новосибирска изменила условия работы для кикшеринговых компаний

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : День Победы Аренда самокатов

Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске
Графолог из Новосибирска объяснил, как почерк помогает в раскрытии преступлений

Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск готовится к завершению отопительного сезона: согласно критериям, подача тепла может быть прекращена, если среднесуточная температура превысит +8 °C в течение пяти дней подряд.

Как сообщил Дмитрий Зайков, глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, этот порог преодолен — сезон планируют завершить 29 апреля.

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Автор: Юлия Данилова

«Минскметропроект» в полном объеме завершил работу по корректировке генеральной схемы развития новосибирского метрополитена. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— В рамках заключенного контракта проведена масштабная работа. Исполнитель совместно, со специалистами из Санкт-Петербурга, проанализировал более 20 вариантов развития метро в городе, которые отражали разные стратегические подходы: от точечного насыщения центральной части города станциями до формирования полноценной кольцевой структуры, и выхода линии в перспективные, в том числе районы, включая аэропорт Толмачёво, Краснообск, Стрижи и другие развивающиеся территории левообережья, — сообщил чиновник.

Участок на Волховской в Новосибирске выставили на торги под КРТ

Автор: Оксана Мочалова

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» проводит аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Ленинском районе. Торги состоятся 27 мая 2026 года. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».

Предметом аукциона стало право застроить земельный участок площадью почти 5 тысяч кв. метров на улице Волховской. Государственная собственность на эту землю не разграничена. В границах участка сейчас расположены сети водоснабжения, и победителю торгов придется выносить или переустраивать их за свой счет после согласования с эксплуатирующей организацией.

Свыше 78 тысяч новосибирцев работают на опасных производствах

Автор: Юлия Данилова

На конец 2025 года во вредных и опасных условиях труда работали 78,1 тысяча жителей региона, среди которых 15,5 тысяч составили женщины, отмечает Новосибирскстат.

Больше всего таких работников в организациях следующих отраслей:

В Бердске дома горожан отключают от отопления

Автор: Артем Рязанов

В Бердске завершился отопительный сезон 2025–2026 годов. Отключение отопления запланировано на 28 апреля.

Глава города подписал постановление об окончании отопительного сезона в связи с устойчивым повышением температуры воздуха. Среднесуточные показатели стабильно превышают +8 °C.

Новосибирскому общепиту не разрешили делать летние веранды рядом с памятниками

Автор: Мария Гарифуллина

Рестораны и кафе, работающие в центре Новосибирска, в 2026 году вынуждены пересмотреть подходы к обустройству так называемых «летников» — летних веранд и площадок. Возле объектов культурного наследия в тёплом сезоне их сделать не позволят.

Нормативы и документы, которые позволяют отказывать бизнесу в установке веранды или какого-либо другого временного сооружения рядом с памятником, существуют не первый год. В Новосибирске уже пытались их применять, например, в 2023 году. Но в этом году, говорят рестораторы, всё серьёзнее.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

