Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

— Во все локации, которые у нас будут задействованы для проведения массовых мероприятий, будет временно ограничен заезд самокатов. В прошлом году мы эту схему отработали и в текущем году планируем, что данная работа будет проведена аналогичным образом, — подчеркнул Кодалаев.

Напомним, в Новосибирска на 9 мая также будет ограничена продажа алкоголя. Запрет будет действовать на 12 территориях.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что после старта сезона самокатов мэрия Новосибирска изменила условия работы для кикшеринговых компаний.