Участок на Волховской в Новосибирске выставили на торги под КРТ

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» проводит аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в Ленинском районе. Торги состоятся 27 мая 2026 года. Информация об этом размещена на ГИС «Торги».

Предметом аукциона стало право застроить земельный участок площадью почти 5 тысяч кв. метров на улице Волховской. Государственная собственность на эту землю не разграничена. В границах участка сейчас расположены сети водоснабжения, и победителю торгов придется выносить или переустраивать их за свой счет после согласования с эксплуатирующей организацией.

Победитель получит право заключить договор комплексного развития территории сроком до 31 декабря 2035 года. Максимальная разрешенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах на этом участке составляет 12 390 кв. метров. При этом на первых этажах домов обязательно появятся нежилые помещения — магазины, кафе или офисы. Соотношение жилой и нежилой площади застройщик определит самостоятельно, но с учетом градостроительных регламентов.

Согласно градостроительному плану, участок находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Территория ограничена улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской. Здесь можно строить как среднеэтажные дома до восьми этажей, так и многоэтажные — от девяти этажей и выше, вплоть до 30 этажей. Также разрешено размещать объекты коммунальных услуг, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, магазины с торговой площадью до 5 тысяч кв. метров, предприятия общественного питания, гостиницы и спортивные площадки. Предельный показатель плотности застройки установлен на уровне 2,5, а парковочных мест потребуется не менее одного на каждые 105 кв. метров площади квартир, но не менее половины места на квартиру, плюс до 15% гостевых парковок.

Застройщику предстоит за свой счет построить внутриплощадочные инженерные сети — водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электричество. Также он должен проложить внутриплощадочную улично-дорожную сеть и выполнить примыкания к существующим дорогам общего пользования. Кроме того, победитель обязан выполнить благоустройство всей территории. Это включает твердые покрытия проездов, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленение, установку урн, контейнеров для мусора и осветительного оборудования.

Условиями торгов также предусмотрено финансирование строительства социальной инфраструктуры. Застройщик оплатит стоимость 36 учебных мест в школе на 1100 мест, которую возводят на улице Большевистской в Октябрьском районе.

В тендерной документации указано, что оператор комплексного развития — АО «АРЖС НСО» — должен обеспечить восстановление прав обманутых дольщиков, направив 90% платы за право заключения договора (уменьшенной на налоги) на завершение строительства проблемных многоквартирных домов в Новосибирской области.

Начальная цена предмета торгов составляет 70,492 млн рублей с учетом НДС. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены. Заявки на участие принимаются до 22 мая 2026 года включительно.

