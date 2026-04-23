Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Популярность сервиса выросла во всех регионах присутствия Сибирского банка Сбера

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее других одалживают недостающую сумму до зарплаты жители Красноярского края, Кемеровской области и Алтайского края, на долю которых приходится больше половины пользователей в Сибири.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим клиентов за выбор нашего сервиса, который позволяет оперативно получить недостающую сумму на месяц. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, предусмотрены дисконт к ставке и увеличенные лимиты».

Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6% – 44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом.

Изучите все условия кредитования на сайте ПАО Сбербанк или в ближайших отделениях ПАО Сбербанк.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTVwhq7juK

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Читать полностью

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Читать полностью

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова проанализировала ситуацию на топливном рынке Новосибирской области и соседних регионов Сибири:

— Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших нефтедобывающих государств в мировой экономике, вопрос стоимости продуктов нефтепереработки на внутреннем рынке всегда стоит остро и вызывает споры среди населения. Как же обстоят дела с обеспеченностью топливом и его стоимостью на данный момент в российских регионах?

Читать полностью

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза.

— Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента — более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, — констатировали в Корпорация МСП.

Читать полностью

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Комфорт до мельчайших деталей создает один из крупнейших застройщиков Сибири — ГК «КПД-Газстрой». За 24 года работы на рынке недвижимости компания реализовала несколько крупных строительных проектов, среди которых микрорайон Чистая слобода, район «Околица», ЖК «Тайгинский парк» и «Калина Красная». Каждый из них по-своему индивидуален, а объединяет их высокий уровень качества и четкое соблюдение обозначенных сроков строительства.

Для реализации нового проекта застройщик выбрал один из самых комфортных городов Новосибирской области по Индексу качества городской среды Минстроя РФ — Обь. Жилой комплекс «Взлет» возводится в микрорайоне с развитой инфраструктурой и обилием зеленых зон.

Читать полностью

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Автор: Мария Гарифуллина

Сельхозорганизациям Новосибирской области, которые лишились скота из-за борьбы с опасным инфекционным заболеванием, рекомендовали покупать новых животных внутри региона. При этом региональный Минсельхоз заявляет, что многие хозяйства планируют приобретать КРС в других регионах. Infopro54 спросил об этом аграриев.

Об указанной рекомендации стало известно на прошлой неделе — тогда еще занимавший пост главы регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил об этом на заседании комитета по АПК в Заксобрании Новосибирской области. Министр сказал, что ввоз из других регионов может быть связан с определенными рисками и лучше брать животных, у которых «уже сформировался определенный фон».

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
