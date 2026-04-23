Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее других одалживают недостающую сумму до зарплаты жители Красноярского края, Кемеровской области и Алтайского края, на долю которых приходится больше половины пользователей в Сибири.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим клиентов за выбор нашего сервиса, который позволяет оперативно получить недостающую сумму на месяц. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, предусмотрены дисконт к ставке и увеличенные лимиты».

Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6% – 44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом.

