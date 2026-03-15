МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Причина — падение наледи и сосулек с крыш

Обильные снегопады, прошедшие в Новосибирске на этой неделе, сформировали толстый снежный покров на крышах домов. Последующая за осадками оттепель может привести к активному сходу снежно-ледяных глыб с кровель. Поэтому пешеходам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5–2 метров от стен зданий и не подходить близко к балконам. Следы упавшего снега или льда на дороге должны послужить четким сигналом тому, что этот участок лучше обойти стороной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

— Проблема требует комплексного подхода. Недостаточно просто убрать снег — важно сделать это безопасно. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой, а в опасных местах следует выставить предупреждающие знаки. При работе на высоте обязательно нужно использовать страховочное снаряжение, — предупредили в МЧС.

Помимо этого, в ведомстве советуют пешеходам обращать внимание на «подозрительный шум сверху».

— При подозрительном шуме сверху ни в коем случае не останавливайтесь и не поднимайте голову — это может быть началом схода снега или льда. Быстро прижмитесь к стене здания: козырек крыши послужит укрытием. Во время снегопадов и оттепелей, выходя из дома, не задерживайтесь на крыльце — сразу отходите на безопасное расстояние (5 метров). Перед входом всегда проверяйте, нет ли свисающих снежных масс, наледи или сосулек. Не используйте наушники на улице, так вы не услышите предупреждающего шума с крыши, — добавили в пресс-службе.

Особенно осторожными надо быть молодым родителям, которым не рекомендуется оставлять под козырьками крыш коляски с детьми, а самих малышей — без присмотра. А для сохранности своих транспортных средств не следует парковать машины вблизи домов с заснеженными крышами и свисающей наледью.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики сообщили, когда в Новосибирской области наступит весна

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

У белых медведей Кая и Герды, проживающих в Новосибирском зоопарке, вновь родился малыш. Крошечный медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, но информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило только 15 марта 2026-го.

— Детеныши белых медведей появляются на свет незрячими, беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки, — объяснили в пресс-службе.

Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

В преддверии праздников жители Новосибирска чаще всего отправляют подарки в Красноярск, за ним следуют Омск, Санкт-Петербург и Москва. Замыкает пятерку лидеров Кемерово.  Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Самые дорогие подарки отправляются москвичам. Так, новосибирцы выбирают для них презенты в среднем за 4 600 рублей. Средний чек для петербуржцев составляет 3 700 рублей, для жителей Красноярска — 3 200 рублей, Омска — 3 100 рублей, Кемерово — 3 000 рублей, — подсчитали специалисты маркетплейса.

Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек

Русская, грузинская и японская кухня традиционно лидируют в рейтинге вкусовых предпочтений сибиряков и, несмотря на резкую смену гастрономического вектора жителей центральной России, продолжают придерживаться своего привычного рациона. Так, аналитики NF Group подсчитали, что в прошлом году в Москве чаще всего открывались заведения узбекской, турецкой и гавайской кухни. При этом количество кафе и ресторанов с японской, русской и грузинской едой, напротив, сократилось. Объясняется это тем, что рестораторы стали переориентироваться на форматы, менее чувствительные к инфляции.

Интересно, что руководитель АНО «Гастроинкубатор», замглавы ФРИО России в Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина уверена, что на экзотической кухне не получится сэкономить, а сами сибиряки категорически не готовы менять свои вкусовые пристрастия.

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Полицейские взяли под стражу водителя, виновного к смертельном ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в МВД Новосибирской области.

Виновником жуткого ДТП признан мужчина 1983 года. Вечером 14 марта он ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» по автодороге Р-255 из Новосибирска в сторону Кемерово. В 19.40 на 109 километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ман» под управлением водителя 1977 года рождения.

Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены новые региональные судьи. Председателем Арбитражного суда Новосибирской области стал Константин Кощеев. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В соответствие с указом № 157 от 13 марта Константин Кощеев вступил в должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области на шесть лет. Данное назначение не стало сюрпризом для правового сообщества региона, так как он был единственным претендентом на это место.

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Автор: Юлия Данилова

За два месяца 2026 года новосибирцы сняли в банкоматах и кассах банков почти 152 миллиарда рублей налички. Причем в феврале эта сумма увеличилась до 82,3 млрд (в январе 69,4 млрд).

Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, интерес к наличным средствам в регионе падает. Так за два месяца 2024 года жители региона сняли почти 180 млрд (из них 98 в феврале), за два месяца 2025 — около 170 млрд (87,3 млрд). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Общество

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

Общество

Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

Бизнес Общество

Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек

Общество Право&Порядок

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Отставки и назначения

Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Власть Общество

МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Общество Финансы

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Власть Общество

Компенсации на покупку молодняка вместо изъятых животных увеличат в Новосибирске

Бизнес Туризм

Под туристические проекты в Новосибирской области отвели 9 тысяч га

Общество

В Новосибирске собака-поводырь впервые сдала норматив РКФ

Медицина

Росздравнадзор забраковал 17 партий препаратов

Общество

По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

Власть Культура Общество

«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

Общество

Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

Бизнес Общество

Нейросеть оценила рестораны Новосибирска по доступности для инвалидов

Бизнес

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Актуальный разговор Бизнес

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Общество

В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

