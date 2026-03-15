МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Обильные снегопады, прошедшие в Новосибирске на этой неделе, сформировали толстый снежный покров на крышах домов. Последующая за осадками оттепель может привести к активному сходу снежно-ледяных глыб с кровель. Поэтому пешеходам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5–2 метров от стен зданий и не подходить близко к балконам. Следы упавшего снега или льда на дороге должны послужить четким сигналом тому, что этот участок лучше обойти стороной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

— Проблема требует комплексного подхода. Недостаточно просто убрать снег — важно сделать это безопасно. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой, а в опасных местах следует выставить предупреждающие знаки. При работе на высоте обязательно нужно использовать страховочное снаряжение, — предупредили в МЧС.

Помимо этого, в ведомстве советуют пешеходам обращать внимание на «подозрительный шум сверху».

— При подозрительном шуме сверху ни в коем случае не останавливайтесь и не поднимайте голову — это может быть началом схода снега или льда. Быстро прижмитесь к стене здания: козырек крыши послужит укрытием. Во время снегопадов и оттепелей, выходя из дома, не задерживайтесь на крыльце — сразу отходите на безопасное расстояние (5 метров). Перед входом всегда проверяйте, нет ли свисающих снежных масс, наледи или сосулек. Не используйте наушники на улице, так вы не услышите предупреждающего шума с крыши, — добавили в пресс-службе.

Особенно осторожными надо быть молодым родителям, которым не рекомендуется оставлять под козырьками крыш коляски с детьми, а самих малышей — без присмотра. А для сохранности своих транспортных средств не следует парковать машины вблизи домов с заснеженными крышами и свисающей наледью.

