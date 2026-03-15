Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены новые региональные судьи. Председателем Арбитражного суда Новосибирской области стал Константин Кощеев. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В соответствие с указом № 157 от 13 марта Константин Кощеев вступил в должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области на шесть лет. Данное назначение не стало сюрпризом для правового сообщества региона, так как он был единственным претендентом на это место.

До этого Константин Кощеев стоял во главе Арбитражного суда Кемеровской области. Выпускник юридического факультета Томского государственного университета, он получил первый профессиональный опыт в Центральном районной суде Новосибирска, где сначала работал обычным судьёй, а в 2008 года был назначен председателем. В 2014 году он занял должность зампредседателя Арбитражного суда Новосибирской области, а в 2018-м перешел с повышением в Арбитражный суд Кузбасса. В 2024 году Владимир Путин продлил полномочия Константина Кощеева на данной должности еще на шесть лет.

Летом 2025 года был объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области, а спустя почти полгода стало известно, что претендент будет только один и это Константин Кощеев. Ранее эту должность занимала Елена Козлова.

Напомним, решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации в конце февраля были прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области с 1989 года. А в1992 году, после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй. С 2000 по 2007 год занимала должность председателя судебного состава, в 2007 году назначена заместителем председателя суда. Председателем Арбитражного суда области назначена в 2013 году, в 2020 году указом президента ее полномочия были продлены.

