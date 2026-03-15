Отставки и назначения

Президент назначил нового главу Арбитражного суда Новосибирской области

Он был единственным претендентом на эту должность

Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина были назначены новые региональные судьи. Председателем Арбитражного суда Новосибирской области стал Константин Кощеев. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В соответствие с указом № 157 от 13 марта Константин Кощеев вступил в должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области на шесть лет. Данное назначение не стало сюрпризом для правового сообщества региона, так как он был единственным претендентом на это место.

До этого Константин Кощеев стоял во главе Арбитражного суда Кемеровской области. Выпускник юридического факультета Томского государственного университета, он получил первый профессиональный опыт в Центральном районной суде Новосибирска, где сначала работал обычным судьёй, а в 2008 года был назначен председателем. В 2014 году он занял должность зампредседателя Арбитражного суда Новосибирской области, а в 2018-м перешел с повышением в Арбитражный суд Кузбасса. В 2024 году Владимир Путин продлил полномочия Константина Кощеева на данной должности еще на шесть лет.

Летом 2025 года был объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Новосибирской области, а спустя почти полгода стало известно, что претендент будет только один и это Константин Кощеев. Ранее эту должность занимала Елена Козлова.

Напомним, решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации в конце февраля были прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области с 1989 года. А в1992 году, после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй. С 2000 по 2007 год занимала должность председателя судебного состава, в 2007 году назначена заместителем председателя суда. Председателем Арбитражного суда области назначена в 2013 году, в 2020 году указом президента ее полномочия были продлены.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Рубрики : Отставки и назначения

МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий
Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей назначен главой Новосибирской митрополии

Автор: Артем Рязанов

На заседании Священного Синода, 12 ноября, постановили, что главой Новосибирской митрополии будет епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

— Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму постановили быть главой Рязанской митрополии, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесенные труды, — уточняется в сообщении.

Нового начальника метрополитена назначили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский метрополитен получил нового руководителя. Им стал Максим Серебренников, который уже месяц исполняет обязанности. Приказ о назначении подписал глава городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Серебренников родился в 1977 году. Образование получил в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где стал электромонтёром, а затем продолжил учёбу в Омском государственном университете путей сообщения, окончив его как инженер путей сообщения с квалификацией электрика. Впоследствии он прошёл курсы повышения квалификации в Московском городском университете управления правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова и в АНО ДПО «Академия АйТи».

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

В мэрии Новосибирска сменился начальник департамента имущества

Автор: Юлия Данилова

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович с 26 февраля ушел с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Он был назначен на эту должность в августе 2024 года.

Замминистра по культуре Новосибирской области нашли в Бердске

Автор: Юлия Данилова

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко переходит на должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Об этом сообщил портал Бердск-Онлайн. 24 февраля она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день ее работы в администрации Бердска — 28 февраля.

В 2023 году Оксана Мокриенко была удостоена звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».

В Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

В ходе очередной сессии совета депутатов города Искитима Новосибирской области депутаты единогласно поддержали заявление о досрочном прекращении полномочий председателя совета депутатов Юрия Мартынова по собственному желанию. На его место был назначен депутат от партии «Единая Россия» по 17 избирательному округу Дамир Запрегаев.

Добавим, что Дмитрий Запрегаев с 2012 года возглавлял Центр содействия занятости населения и мониторинга рынка труда. На данный момент он является директором центра социальной поддержки Искитимского района. На этом посту он курирует проекты по профориентации несовершеннолетних. Помимо этого, депутат принимает участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

