Синоптики сообщили, когда в Новосибирской области наступит весна

По информации Западно-Сибирского УГМС, к 20 марта ожидается постепенное повышение температуры.

— Осадки постепенно прекратятся. Сейчас следующая порция интенсивных осадков ожидается на 15 марта, в воскресенье, — рассказали редакции Infopro54 метеорологи.

В период с 17 по 18 марта, когда подойдёт к концу вторая декада месяца, количество осадков значительно сократится.

До 16 марта температура всё ещё будет подвержена резким колебаниям. В выходные жителей региона ждет потепление, но в понедельник, 16 марта, снова ожидается кратковременное похолодание, которое продлится сутки. 17 марта температура снова начнёт подниматься и будет оставаться на повышенном уровне.

— Таким образом, можно отметить определённую тенденцию. Колебания температуры будут продолжаться, но в последние дни второй декады марта ожидается более стабильная ситуация, — констатировали синоптики.

Стоит отметить, что по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 14 марта, в Новосибирске ночью температура опустится до −11…−13 градусов. Днем воздух прогреется до −1…+1 градуса. Снег продолжит идти, местами переходя в мокрый. Ветер усилится до 9–14 метров в секунду, с порывами до 19 метров.

В ночь на субботу температура по области опустится до −11…−16 градусов, местами до −3…−8. Днем будет −2…+3 градуса, возможен снег с дождем.

В воскресенье, 15 марта, ночь в Новосибирске будет прохладной: температура опустится до −1…−3 градусов. Днём воздух прогреется до −1…+1 градуса, но к вечеру снова похолодает до −4…−6 градусов. Ожидается снег, местами умеренный ночью и мокрый днём. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В районах области ночью температура составит −1…−6 градусов. Днём потеплеет до −1…+4 градусов, но в некоторых местах может опуститься до −6 градусов. Осадки продолжатся: ночью ожидается снег, местами умеренный, днём — мокрый снег.

Стоит отметить, что коммунальные службы региона уже несколько дней работают в режиме повышенной готовности из-за метелей. В соцсетях новосибирцы сообщают об обрывах проводов электроснабжения, возникают проблемы с интернетом. Дорожники периодически перекрывают трассы из-за плохой видимости и просят при дальних поездках заранее отслеживать эту информацию.

Ранее редакция сообщала о том, что гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском.